Plan gratis para Halloween en CDMX: disfruta una casa del terror y lleva a tu perrito a un desfile de disfraces

El 30 y 31 de octubre, el Centro Cultural Futurama ofrecerá entrada libre a una agenda de Halloween que incluye una Casa del Terror, pasarela para perros, talleres, conciertos y actividades de terror mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro Cultural Futurama reunirá planes gratuitos de Halloween con cine de terror, una Casa del Terror, actividades para perros, leyendas y videojuegos el 30 y 31 de octubre. La sede de Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, concentrará una agenda para familias, grupos de amigos y personas que quieran asistir con sus mascotas.

Las personas asistentes podrán elegir entre una Casa del Terror, una pasarela canina, una caminata con perros, narraciones nocturnas, talleres, cine, un torneo gamer y presentaciones musicales.

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El 30 de octubre habrá terror, pasarela para perritos y leyendas nocturnas

La jornada del 30 de octubre comenzará con dos funciones gratuitas de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Las proyecciones serán a las 12:00 y 17:00 horas, con acceso sujeto a la capacidad del recinto.

La película forma parte de un ciclo de terror. No habrá registro previo ni entrega de boletos.

La Casa del Terror abrirá desde las 16:00 horas del 30 de octubre. El recorrido contará con ambientación oscura y caracterizaciones especiales para quienes quieran participar en una experiencia de miedo.

La atracción estará disponible también el 31 de octubre. Esto permitirá visitarla en cualquiera de los dos días de programación.

A las 17:00 horas comenzará 7 to Halloween, una de las dinámicas temáticas anunciadas para la primera tarde. La información disponible no detalla las actividades específicas que integrarán esa propuesta.

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A la misma hora arrancará el Halloween de Perritos, una actividad para asistir con animales de compañía caracterizados con atuendos de temporada.

Habrá Halloween de Perritos en el Centro de Arte y Cultura Futurama en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro incluirá una pasarela para perros, un bazar y una caminata comunitaria. La convocatoria invita a las personas cuidadoras a preparar disfraces originales para sus mascotas.

La pasarela permitirá que los perros desfilen ante el público. No se informó si habrá premios para los participantes.

La Caninata se realizará a las 18:00 horas. El recorrido reunirá a perros y cuidadores en una caminata por los alrededores del recinto cultural.

La programación no detalla la duración ni la ruta de la actividad. Las personas interesadas deberán llegar antes del horario de inicio para incorporarse al grupo.

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La primera jornada cerrará con la Noche de Leyendas, programada para las 23:00 horas. La sesión estará enfocada en narraciones sobre apariciones y relatos clásicos de misterio.

Esta propuesta ofrecerá un cierre nocturno para quienes permanezcan en el recinto después de la Casa del Terror y de las actividades pet friendly. La entrada será libre.

El 31 de octubre tendrá talleres, videojuegos, música y cortos de terror

El programa del 31 de octubre comenzará a las 10:00 horas con Bosques Encantados.

A la misma hora iniciará el Torneo Gamer Match Halloween. La actividad estará dirigida a personas aficionadas a las consolas y al entretenimiento digital.

Desde las 16:00 horas, el público podrá ingresar nuevamente a la Casa del Terror. El recorrido será una opción para quienes visiten el recinto después de las actividades de la mañana.

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También a las 16:00 horas se realizará Noche de brujas en la Sala 3 del Centro Cultural Futurama. La actividad propone el encuentro de tres convocatorias y distintas formas de interpretar un mismo espacio.

La programación incluye Intuición Fanzine N° 19 y Homúnculo. El evento contará con una presentación musical de Octavio Ocampo y Neumas.

El programa tendrá como invitado especial a Mauricio Zárate. La propuesta se presenta como una experiencia colectiva donde confluyen arte, música e imaginación.

A las 17:00 horas comenzará el concierto didáctico Entre Flores y Recuerdos, a cargo del Coro Diversitas GAM y Vox Caeli.

La presentación se realizará en el Foro Uno del Centro Cultural Futurama. El programa rendirá homenaje a los difuntos mediante voces musicales y tendrá entrada gratuita.

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La actividad está planteada como un encuentro familiar vinculado con las tradiciones de Día de Muertos. Su horario coincidirá con otras propuestas, por lo que las personas asistentes deberán elegir el plan que prefieran seguir.

A las 18:00 horas será el turno de Cuentario del Horror. La actividad tendrá como eje una selección de cortos animados de terror mexicano del colectivo Cosa Rara.

El programa incluirá narración de retablitos y leyendas tradicionales. También habrá un bloque dedicado a historias relacionadas con el Metro de la Ciudad de México.

La propuesta combinará proyecciones audiovisuales con relatos orales. Será una alternativa para cerrar la noche de Halloween con historias de miedo y animación mexicana.

Las actividades anunciadas tendrán entrada gratuita. Las funciones de cine dependerán del aforo disponible, por lo que conviene llegar con anticipación.

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama

La estación Lindavista, de la Línea 6 del Metro, es la alternativa más cercana para llegar al Centro Cultural Futurama. Desde ese punto, el recinto se encuentra a pocos minutos a pie.

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Otra opción es la estación Deportivo 18 de Marzo, donde confluyen las líneas 3 y 6. Esta terminal queda a mayor distancia, pero puede ser útil para quienes lleguen desde otras zonas de la Ciudad de México.