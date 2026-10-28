Tren Ligero Naucalpan - Buenavista: conoce la nueva ruta que conectará a la CDMX con el Estado de México

El gobierno municipal de Naucalpan presentó el Tren Ligero Naucalpan-Buenavista, proyecto de movilidad que pondrán en marcha próximamente; la obra contempla una demanda estimada de 192 mil pasajeros diarios y una inversión de 15 mil 160 millones de pesos. El material gráfico muestra el trazo de la ruta entre el Estado de México y la capital (X/@GobNau)

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La movilidad en el Valle de México apostará por la creación de una nueva ruta del Tren Ligero. El gobierno municipal de Naucalpan, Estado de México, confirmó el proyecto de una ruta de tren que conectará a la entidad mexiquense con una zona céntrica de la Ciudad de México, la ruta llegará a Buenavista.

El Tren Ligero Naucalpan - Buenavista se presenta como una obra de movilidad para optimizar el traslado de los habitantes de la entidad mexiquense hacia la zona centro de la capital. Además, Buenavista se convertirá en una macro terminal al tener diversas conexiones con servicios del Tren Buenavista - AIFA, el Tren Suburbano Cuautitlán, la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y con la red del Metrobús CDMX.

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El gobierno municipal estima 192 mil pasajeros diarios por la alta demanda de movilidad entre el Estado de México y la capital. La zona de influencia abarcaría a 1.74 millones de habitantes, con alrededor de 400 mil beneficiarios directos y 80 mil personas residentes en áreas con alto grado de marginación.

Tren Ligero Naucalpan - Buenavista: así será la posible ruta y estaciones previstas

El proyecto de tren ligero entre Naucalpan y Buenavista busca conectar el Estado de México con la Ciudad de México mediante una nueva ruta ferroviaria. (X/ @GobNau)

A través de las redes sociales del municipio de Naucalpan compartieron un video en el que dieron a conocer detalles del proyecto y la fase en la que se encuentra la obra.

Hasta el momento, el proyecto del Tren Ligero Naucalpan-Buenavista avanza como una propuesta oficial de las autoridades mexiquenses encaminadas a su planeación, no se tiene una fecha definida para iniciar obras ni para entrar en operación: el gobierno municipal de Naucalpan reportó coordinación con los tres niveles de gobierno y una inversión propuesta de 15 mil 160 millones de pesos para una ruta de 14.6 kilómetros entre el Estado de México y la Ciudad de México.

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El recorrido tendrá una extensión de 7.4 kilómetros dentro de Naucalpan y 7.2 km en la CDMX para pasar por las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. La infraestructura fortalecerá la conexión entre el Estado de México y la capital del país mediante una nueva alternativa de transporte público.

La administración municipal mantiene mesas de trabajo con autoridades federales y estatales, y sostiene diálogo con las comunidades ubicadas en el eventual trazo. El proyecto, señaló la autoridad, busca “conectar territorios, acercar oportunidades y mejorar los traslados de miles de personas”.

Una presentación del tren Naucalpan-Buenavista expone una inversión de 15 160 millones de pesos y una demanda de 192 000 pasajeros al día para conectar el Estado de México con la Ciudad de México. (X/ @GobNau)

El estudio ejecutivo ya concluyó. La Unión Europea participó en los estudios de preinversión desde la administración federal anterior con una inversión de casi $6 millones para ese documento técnico, aunque no existe un calendario definido para la construcción ni para la operación del tren.

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La propuesta surge en un municipio donde el crecimiento metropolitano ha elevado el flujo vehicular y las necesidades de transporte. El Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2025-2027 reconoce insuficiencias en el servicio público y zonas de difícil acceso por las condiciones del territorio.

El proyecto tendrá un área de influencia de 1.74 millones de habitantes, con alrededor de 400 mil beneficiarios directos y 80 mil habitantes de zonas con alto grado de marginación. La demanda estimada asciende a 192 mil pasajeros diarios.

La ruta prevista entre Naucalpan y Buenavista

El recorrido partiría de San José Río Hondo, en Naucalpan, y tendría su terminal en Buenavista. Del total proyectado, 7.4 kilómetros corresponderían a territorio naucalpense y los 7.2 kilómetros restantes cruzarían las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

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El gobierno municipal estima 192,000 pasajeros diarios por la alta demanda de movilidad entre el Estado de México y la capital. La zona de influencia abarcaría a 1.74 millones de habitantes, con alrededor de 400,000 beneficiarios directos y 80,000 personas residentes en áreas con alto grado de marginación.

Una infografía del Gobierno de Naucalpan detalla el trazado de 14,6 kilómetros del tren proyectado entre Río Hondo y Buenavista, que unirá el Estado de México con la Ciudad de México. (X/ @GobNau)

Las estaciones previstas en Naucalpan se ubicarían en:

Ahuizotla

Centro

El Molinito

Zomeyucan

La Cañada

Río Hondo

En El Molinito se proyecta una conexión con la Línea 3 del Mexicable, actualmente en construcción y las autoridades de la Secretaría de Movilidad del Estado de México planean que en 2027 inicie operaciones la red del Mexicable que llegará a Cuatro Caminos.

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El alcalde Isaac Montoya Márquez subrayó que la ruta beneficiaría tanto a quienes viajan desde Naucalpan hacia la Ciudad de México como a quienes llegan diariamente al municipio para trabajar, estudiar o realizar actividades recreativas. “Naucalpan no es un municipio que expulse más población de la que recibe”, afirmó.

La conexión ferroviaria entre Naucalpan y el centro de la capital lleva décadas en discusión. El expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la iniciativa, y Claudia Sheinbaum la incluyó entre sus propuestas durante la campaña presidencial.

Tras participar a principios de mes en una feria internacional de transporte ferroviario en Berlín, Montoya Márquez destacó el interés de la Unión Europea y del gobierno alemán en impulsar la obra. El municipio también ha sostenido acercamientos con empresarios e inversionistas de la región para presentar el proyecto.

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La propuesta ya figura en la planeación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal (SICT), pero su materialización dependerá de los resultados técnicos, los acuerdos entre gobiernos y el diálogo con las comunidades del trazo. Por ahora, no tiene plazo definido para convertirse en una obra en funcionamiento.

Tren Ligero Naucalpan - Buenavista reducirá tiempos de traslado (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Tren Ligero Naucalpan - Buenavista reducirá tiempos de traslado

La propuesta surge en un municipio donde el crecimiento metropolitano ha elevado el flujo vehicular y las necesidades de transporte. El Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2025-2027 reconoce insuficiencias en el servicio público y zonas de difícil acceso por las condiciones del territorio.

Datos de Data México retomados en ese documento indican que el 64.5% de la población tarda en promedio 45.5 minutos en llegar a su trabajo, lo que equivale a unos 90 minutos diarios en los trayectos de ida y vuelta.

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La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el 34% de la población ocupada trabajaba fuera del municipio, frente al 66% que lo hacía dentro de Naucalpan.