Tony Aguirre es el tercer participante confirmado de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

El cantante sonorense compite a partir de este 8 de noviembre por el premio de 2 millones de pesos en el reality digital producido por HotSpanish. (Especial )

Guardar

El cantante Tony Aguirre se integra a la segunda entrega del reality show digital La Mansión VIP, producido por HotSpanish, cuyo estreno está programado para el 8 de noviembre con una bolsa económica de 2 millones de pesos.

La producción del programa reveló la incorporación mediante un video en plataformas digitales el 27 de octubre.

PUBLICIDAD

Con este anuncio, Aguirre se convierte en el tercer habitante oficial del encierro que reunirá a 16 personalidades durante 30 días de transmisión continua.

El esquema del proyecto replica la fórmula de su entrega inicial, los habitantes permanecen bajo vigilancia de cámaras las 24 horas del día en una residencia cerrada.

Las eliminaciones y el destino de cada participante dependen de los votos que la audiencia emite a través de la herramienta Super Chat en YouTube.

Con más de 1.4 millones seguidores en redes sociales y 4.5 millones de oyentes mensuales, el intérprete sonorense busca llevar a su audiencia al formato en vivo de HotSpanish. (IG: tonyaguirreoficial)

Aguirre llega al encierro desde el regional mexicano

Tony Aguirre nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 23 de septiembre de 1991. Comenzó su trayectoria musical en 2008 dentro del rap y el hip hop, géneros donde desarrolló sus primeras composiciones antes de radicarse en Tijuana, Baja California.

PUBLICIDAD

En la frontera norte reorientó su carrera hacia los corridos y las vertientes contemporáneas de la música popular mexicana.

Aguirre consolidó su trabajo como autor e intérprete con temas como “Yo Soy Aquél” y lanzó producciones discográficas como “Si Vas a Volver” y “Rojo Es Mi Color”.

El intérprete sonorense firmó con el sello discográfico Kartel Music y acumula más de 4.5 millones oyentes mensuales en Spotify.

En la red social Instagram suma más de 1.4 millones de seguidores, plataforma donde comparte grabaciones en estudio, presentaciones en vivo y actividades cotidianas.

Entre sus grabaciones más difundidas figura “El Gavilán”, tema interpretado en colaboración con Peso Pluma y Luis R Conriquez que rebasa las quinientas millones de reproducciones en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

También grabó temas como “Malas Rachas” junto a Conriquez y Los Dareyes de la Sierra.

Aguirre amplió su catálogo mediante colaboraciones con artistas de diversos géneros, entre ellos Grupo Firme, Xavi en la canción “Modo DND”, Paty Cantú, Código FN y el rapero Lefty SM.

Tony Aguirre ahora incursiona por primera vez en un formato de 24/7 con convivencia ininterrumpida.

El tema grabado junto a Peso Pluma y Luis R Conriquez acumula millones de reproducciones y consolidó el nombre de Tony Aguirre en el género. (YT: TonyAguirreOficial)

Karely Ruiz e Itati López encabezan la lista de confirmados

La llegada del músico sonorense complementa las dos primeras revelaciones del elenco. La modelo e influencer regiomontana Karely Ruiz abrió las revelaciones oficiales el 21 de octubre mediante un video difundido en las cuentas del programa.

Karely Ruiz, de 25 años de edad, cuenta con más de 10.8 millones de seguidores en Instagram y factura cerca de 250,000 dólares al mes mediante suscripciones digitales. Su ingreso representa también su debut en programas de encierro tras rechazar invitaciones previas en la televisión abierta.

PUBLICIDAD

Karely Ruiz es la primer participante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

La segunda habitante ratificada es la empresaria de cosméticos Itati López, anunciada este 25 de octubre. La creadora de contenido reside en California, dirige una marca de belleza y acumula 14 millones de seguidores en TikTok y más de 2.4 millones en Instagram.

López condicionó públicamente su permanencia al resultado del certamen, en videos difundidos en sus perfiles tras su presentación, la influencer afirmó: “De esta madr* si no salgo primero borro mis redes sociales”, además de prometer que mostrará facetas personales desconocidas para su comunidad virtual.

La influencer de belleza Itati López se suma como la segunda habitante oficial de la nueva temporada del reality producido por HotSpanish. (Especial )

El formato busca repetir los números de la primera temporada

La emisión producida por Roberto González, conocido como HotSpanish, contempla dinámicas diarias donde los habitantes compiten por comida, acceso a habitaciones exclusivas y beneficios de inmunidad semanal.

PUBLICIDAD

Cada semana concluye con una gala de expulsión determinada por aportaciones económicas del público.

La primera temporada inició transmisiones el 12 de abril de 2026 y culminó el 10 de mayo con la victoria de la empresaria Sol León, quien obtuvo el premio de 2 millones de pesos.

El segundo puesto correspondió a El Mazclán y el tercero a Katy Cardona.

Aquella entrega reunió a figuras mediáticas como Niurka Marcos, Alfredo Adame, Naim Darrechi y Queen Buenrostro.

Las discusiones cotidianas y las alianzas entre los participantes generaron millones de visualizaciones simultáneas en canales digitales durante las cuatro semanas de competencia.

La primera temporada inició transmisiones el 12 de abril de 2026 y culminó el 10 de mayo con la victoria de la empresaria Sol León. (Captura de pantalla )

Nombres y rumores para completar el elenco

La incorporación de Aguirre coincide con filtraciones que circulan desde el 6 de octubre sobre el resto de los participantes.

Esas listas no oficiales mencionaban al cantante sonorense junto a creadores de contenido como Paola Suárez, Adrián Marcelo y Juan de Dios Pantoja.

PUBLICIDAD

El nombre de Pantoja permanece vinculado al reality desde junio, cuando HotSpanish visitó el podcast del cantante sinaloense.

Pese a la expectación en plataformas digitales, la producción mantiene en reserva la contratación formal del intérprete.

El formato busca repetir los números de la primera temporada. (La Mansión VIP: Instagram)

Durante los meses de planeación, la producción admitió acercamientos con perfiles de alta visibilidad, entre ellos Kimberly Loaiza, Kenia Os y la intérprete Ángela Aguilar.

Los seguidores del programa también solicitaron perfiles como Yeri Mua, Gala Montes, Lupita TikTok y Aldo de Nigris.

La producción continuará liberando las identidades de los trece concursantes restantes en los días previos al arranque del 8 de noviembre, fecha en que las puertas del inmueble abrirán para dar inicio a la competencia.

PUBLICIDAD