La Biblioteca Vasconcelos tendrá actividades de terror para niños durante Día de Muertos y la entrada es gratuita

La Biblioteca Vasconcelos celebrará Día de Muertos con talleres y cuentos de terror para público infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Biblioteca Vasconcelos organizará actividades infantiles de terror y lectura vinculadas con el Día de Muertos entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2026. La programación incluye talleres, narraciones y dinámicas para niñas y niños de hasta 12 años, con cupo limitado en varios encuentros.

El objetivo de las propuestas es acercar a las infancias a los libros, los cuentos y las manualidades con temáticas de misterio y sustos.

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La información fue difundida por la cuenta de oficial de Instagram de la institución.

El 28 de octubre habrá cuentos con pequeños sustos para niñas y niños de tres a cinco años

La primera actividad de la agenda será la mediación lectora Booooks que dan pequeños sustos. La cita está programada para el miércoles 28 de octubre a las 16:00 horas.

La propuesta estará dirigida a niñas y niños de tres a cinco años. El encuentro se realizará en el jardín de la Sala Infantil de la Biblioteca Vasconcelos.

Las bibliotecarias de la Sala Infantil presentarán esta actividad, que acercará a las infancias a relatos con una temática de misterio. El aforo será de 20 duplas.

El formato de duplas permitirá que las niñas y los niños asistan acompañados. La programación no detalla si será necesaria una inscripción previa para esta fecha.

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La misma propuesta tendrá una segunda sesión el miércoles 4 de noviembre. El horario, el público al que se dirige, el espacio y la capacidad anunciada serán los mismos.

La primera actividad de la agenda será la mediación lectora Booooks que dan pequeños sustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 30 de octubre reunirá lectura, dibujo, cuentos y una Bebeteca embrujada

El viernes 30 de octubre concentrará cuatro propuestas para públicos de distintas edades. La programación comenzará al mediodía con el taller La Bebeteca embrujada.

La actividad se realizará a las 12:00 horas en la Bebeteca. Está dirigida a menores de cuatro años y tendrá una capacidad máxima de 20 duplas.

Las bibliotecarias de la Sala Infantil estarán a cargo del taller. Para participar será necesario solicitar el registro telefónico al 55 9157 2800, extensión 4102, de 10:00 a 19:00 horas.

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A las 14:00 horas, la Bebeteca recibirá Susurros del más allá: cuentos y artesanías. La propuesta estará destinada a niñas y niños de cuatro a 12 años.

El encuentro combinará narraciones y actividades manuales. El cupo será de 20 duplas y las bibliotecarias de la Sala Infantil conducirán la sesión.

La agenda continuará a las 16:00 horas con el Campamento de dibujo terrorífico. La actividad será para público de seis a 12 años y tendrá lugar en la Sala Infantil.

El cupo de esa propuesta será de 20 personas. Las bibliotecarias estarán a cargo de la actividad de dibujo vinculada con las fechas de Día de Muertos.

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El cierre de la jornada será a las 17:00 horas con el club de lectura Misterios en la biblioteca. También estará dirigido a niñas y niños de seis a 12 años.

La actividad se desarrollará en la Sala Infantil y tendrá capacidad para 20 personas. La recomendación para quienes asistan es llevar una cobija o una frazada pequeña.

El 31 de octubre repetirá dos propuestas y sumará una actividad lúdico-literaria

El sábado 31 de octubre volverá a realizarse La Bebeteca embrujada. El taller para menores de cuatro años comenzará a las 12:00 horas en la Bebeteca.

La sesión estará a cargo de las bibliotecarias de la Sala Infantil. El encuentro mantendrá un aforo de 20 duplas.

A las 14:00 horas se repetirá Susurros del más allá: cuentos y artesanías. La actividad será para público de cuatro a 12 años y se realizará en la Bebeteca.

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La capacidad anunciada para esta propuesta será de 20 duplas. El formato combinará cuentos con una actividad artesanal.

La agenda continuará a las 16:00 horas con el Campamento de dibujo terrorífico. La actividad será para público de seis a 12 años y tendrá lugar en la Sala Infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más tarde, a las 15:00 horas, comenzará Hojas que hablan, libros que vuelan. La actividad lúdico-literaria se llevará a cabo en la Sala Infantil.

La propuesta estará destinada a niñas y niños de seis a 12 años. Las bibliotecarias de la Sala Infantil presentarán el encuentro.

El aforo establecido será de 20 duplas. La cartelera no indica que este taller requiera registro previo.

El 4 de noviembre volverán los libros de sustos en el jardín de la Sala Infantil

La agenda posterior a las celebraciones centrales de Día de Muertos incluirá una nueva mediación lectora. El miércoles 4 de noviembre regresará Booooks que dan pequeños sustos.

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La actividad se realizará a las 16:00 horas en el jardín de la Sala Infantil. Está pensada para niñas y niños de tres a cinco años.

El encuentro estará a cargo de las bibliotecarias del área infantil. La capacidad se mantendrá en 20 duplas.

La propuesta tendrá como eje la lectura de historias con pequeños sustos. El anuncio no ofrece más detalles sobre los textos que formarán parte de la sesión.

El 5 de noviembre cerrará la programación con cuentos y artesanías

La última fecha anunciada será el jueves 5 de noviembre. La Bebeteca recibirá una nueva sesión de Susurros del más allá: cuentos y artesanías a las 17:00 horas.

La actividad estará dirigida a niñas y niños de cuatro a 12 años. Las bibliotecarias de la Sala Infantil estarán al frente de la propuesta.

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El aforo será de 20 duplas. Con esta sesión concluirá la programación infantil anunciada para el periodo de Día de Muertos.

La agenda reunirá actividades para distintas edades y distribuirá sus propuestas entre la Bebeteca, la Sala Infantil y el jardín de ese espacio. El anuncio advierte que la programación puede cambiar sin previo aviso.

La última fecha anunciada será el jueves 5 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Biblioteca Vasconcelos está ubicada en Buenavista

Las actividades se realizarán en la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Eje 1 Norte Mosqueta S/N, esquina con Aldama, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México.

Las familias interesadas deberán considerar los límites de capacidad anunciados para cada actividad. En el caso de La Bebeteca embrujada, la inscripción previa será indispensable mediante el teléfono publicado en la programación.

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La agenda se desarrollará durante la semana de Día de Muertos y reunirá propuestas para niñas y niños en espacios como la Bebeteca, la Sala Infantil y su jardín.

La estación más cercana a la Biblioteca Vasconcelos es Buenavista, terminal de la Línea B del Metro. El recinto se ubica a unos 210 metros de esa estación, de acuerdo con la información turística del Gobierno de la Ciudad de México.

Para llegar desde el Metro, las familias pueden utilizar las salidas ubicadas sobre Eje 1 Norte Mosqueta, en la colonia Buenavista. El Sistema de Transporte Colectivo Metro señala que la estación conecta con el Tren Suburbano y con distintos puntos del Metrobús.

En el caso del Metrobús, las estaciones cercanas son Buenavista, de la Línea 1; Buenavista III, de la Línea 3; y Buenavista IV, de la Línea 4. La primera se ubica sobre avenida Insurgentes Norte y Eje 1 Norte Mosqueta, mientras que la de Línea 3 está en la lateral de Eje 1 Norte, en la esquina con Jesús García.

La estación Buenavista IV funciona como terminal de la Línea 4, que comunica esta zona con San Lázaro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros puntos de la capital.