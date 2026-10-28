México

Angie Vázquez anuncia su boda con Diego Talamas: quién es la pareja de la exvocalista de los Vázquez Sounds

La intérprete, que saltó a la fama en 2011 con el cover viral de “Rolling in the Deep” de Adele, compartió las imágenes de su pedida de mano

Angie Vázquez anuncia su boda con Diego Talamas: quién es la pareja de la exvocalista de los Vázquez Sounds
Angie Vázquez anuncia su boda con Diego Talamas: quién es la pareja de la exvocalista de los Vázquez Sounds
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Angie Vázquez, exvocalista de Vázquez Sounds, anuncia su compromiso con el empresario financiero Diego Talamas, quien le pidió matrimonio en la cima de una montaña este fin de semana.

La cantante de 25 años dio a conocer la noticia este lunes 26 de octubre a través de sus redes sociales, donde combina más de un millón y medio de seguidores entre TikTok e Instagram.

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El anuncio de la boda despertó todo tipo de reacciones, ya que muchos usuarios se sorprendieron al recordar que la intérprete saltó a la fama cuando sólo era una niña, y en el imaginario colectivo se mantenía como menor de edad, pese a que en realidad es una adulta.

El anuncio llegó primero en TikTok con un video dentro de un avión

Fotografía en blanco y negro de un hombre con gafas de sol y una mujer que enseña un anillo en su mano izquierda frente a un campo con árboles
La cantante Angie Vázquez muestra su anillo de compromiso tomada de la mano de su pareja Diego Talamas en un entorno campestre. (@angieevazquezz)

En TikTok, donde acumula un millón de seguidores, Angie Vázquez publicó un video grabado dentro de un avión. En la grabación levanta la mano izquierda para mostrar el anillo de compromiso mientras suena de fondo Love Story, de Taylor Swift. Acompañó el clip con el mensaje “se viene storytime”, sin adelantar más detalles sobre la propuesta.

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En Instagram mostró la propuesta en la cima de una montaña

La cantante complementó el anuncio en Instagram, plataforma donde reúne poco más de medio millón de seguidores, con una galería de fotografías de la pedida de mano. Las imágenes muestran que Diego Talamas eligió un entorno al aire libre, en la cima de una montaña, para hacerle la pregunta. Junto a las fotos, Angie Vázquez escribió: “¡Toda la vida juntos!”.

Quién es Diego Talamas, el prometido de Angie Vázquez

Un hombre arrodillado frente a una mujer de pie sobre una colina rocosa, con un extenso valle arbolado y montañas al fondo
Diego Talamas se arrodilla para proponerle matrimonio a Angie Vázquez sobre una elevación rocosa frente a un valle arbolado. (@angieevazquezz)

Diego Talamas se dedica al sector financiero y mantiene un perfil bajo en redes sociales: su cuenta de Instagram es privada y cuenta con poco más de mil seguidores. Según reportes, la pareja lleva al menos cuatro años de relación y, además del vínculo sentimental, son socios en el negocio Solovino Café, emprendimiento que Angie suele mostrar en sus publicaciones.

Los hermanos de Angie, también exintegrantes de la banda, reaccionaron en redes

La publicación de Instagram acumula más de 40,000 “me gusta” y recibió comentarios de los hermanos de la cantante, también exintegrantes de Vázquez Sounds. Gustavo Vázquez reaccionó con emojis de corazones, mientras que Abelardo Vázquez le escribió que la amaba. Ninguno de los dos ofreció detalles adicionales sobre la fecha de la boda.

De la fama viral en 2011 a su vida actual fuera de los reflectores

Primer plano de una niña de cabello largo y oscuro que canta, con una batería desenfocada y otra persona en el fondo
Angie Vázquez interpreta una canción frente a la cámara junto a los integrantes del grupo Vázquez Sounds.

Angie Vázquez, originaria de Mexicali, Baja California, saltó a la fama internacional en 2011 junto a sus hermanos tras un cover viral de “Rolling in the Deep”, de Adele, que se volvió un fenómeno en YouTube. El grupo Vázquez Sounds se disolvió en 2020, luego de que cada integrante desarrollara proyectos e intereses distintos. Desde entonces, Angie mantiene un perfil más centrado en su vida personal y en su negocio de café, con apariciones ocasionales en redes sociales.

La cantante no ha revelado fecha ni lugar para la boda. Prometió contar el “storytime” completo de la propuesta en publicaciones posteriores, por lo que se esperan más detalles sobre cómo Diego Talamas organizó la sorpresa en la montaña.

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