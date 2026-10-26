Cronos y Frankenstein tendrán funciones gratis en CDMX: horarios y sedes para ver las películas de Guillermo del Toro

Del vampirismo y la inmortalidad de Cronos a la criatura creada por Victor Frankenstein: la CDMX ofrecerá funciones gratuitas de dos películas de Guillermo del Toro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cronos y Frankenstein llegarán gratis a la Ciudad de México con funciones previas a Halloween para acercar al público a dos etapas de la filmografía de Guillermo del Toro. Las proyecciones no requieren registro ni boleto, aunque la entrada dependerá de la capacidad de cada recinto y se recomienda llegar con anticipación.

La programación reúne el primer largometraje del cineasta mexicano y su reciente adaptación de la novela de Mary Shelley. Las dos películas muestran intereses que atraviesan la obra de Del Toro: criaturas marcadas por la diferencia, personajes aislados y una mirada crítica sobre la ambición humana.

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Las actividades formarán parte de propuestas culturales distintas. Cronos se integrará a la Muestra del Patrimonio Audiovisual 2026, mientras que Frankenstein será proyectada dentro de un ciclo de cine de terror.

Las funciones serán de acceso libre para el público general. Quienes quieran asistir a ambas proyecciones deberán considerar que se realizarán en sedes diferentes y en días consecutivos.

Cuándo, dónde y más detalles de las proyecciones gratuitas

La función de Cronos será el 28 de octubre a las 17:00 en la FARO Indios Verdes, ubicada en avenida Huitzilihuitl 51, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

Proyección de la película Cronos de Guillermo del Toro en el Faro Indios Verdes de la Ciudad de México. (Gobierno de la Ciudad de México)

La exhibición se incorporará a la Muestra del Patrimonio Audiovisual 2026, una iniciativa en la que participan la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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El acceso a la función de la ópera prima de Del Toro será gratuito. No habrá registro previo ni entrega de boletos, por lo que el ingreso estará sujeto a la disponibilidad de lugares.

La película Frankenstein tendrá dos funciones el 30 de octubre, a las 12:00 y a las 17:00, en el Centro Cultural Futurama, situado en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista, también en Gustavo A. Madero.

La adaptación formará parte de un ciclo de terror que también contempla las películas El muñeco de arcilla, Hereditary, Abigail y Espíritus oscuros. El mecanismo de entrada será el mismo: no se solicitará reservación, pero conviene llegar antes del comienzo de cada función.

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Ambos espacios abrirán las puertas al público general. La recomendación es acudir con tiempo suficiente para evitar quedarse fuera por el aforo.

Proyección de la película Frankenstein de Guillermo del Toro en el Centro Cultural Futurama. (Centro Cultural Futurama)

Las estaciones de Metro y Metrobús más cercanas a las sedes

Para llegar a la FARO Indios Verdes, la alternativa principal es la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro. El recinto se encuentra cerca de esa terminal, que también conecta con distintos servicios de transporte de la zona norte de la capital.

La misma estación funciona como terminal del Metrobús en las líneas 1 y 7. Desde ese punto, los asistentes deberán completar el trayecto hacia la colonia Santa Isabel Tola por los medios de conexión disponibles en el área.

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La opción más cercana al Centro Cultural Futurama es la estación Lindavista de la Línea 6 del Metro. El recinto se encuentra a pocos minutos a pie desde esa estación.

Otra alternativa es Deportivo 18 de Marzo, donde confluyen las líneas 3 y 6 del Metro. Esta estación queda a mayor distancia del Centro Cultural Futurama, pero puede resultar útil para quienes lleguen desde otras zonas de la ciudad.

La organización no informó rutas especiales de transporte para las funciones. Antes de salir, será importante revisar el estado del servicio del Metro y Metrobús, además de los canales oficiales de cada recinto ante cualquier cambio en la programación.

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Frankenstein plantea el choque entre un creador y su criatura

La nueva película de Guillermo del Toro adapta la novela de Mary Shelley y presenta una narración dividida en dos perspectivas. La primera corresponde al doctor Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, y la segunda a la criatura, encarnada por Jacob Elordi.

Frankenstein de Guillermo del Toro.

La historia se desarrolla a partir del relato que ambos hacen ante el capitán de un barco atrapado en el hielo del Ártico. Esa estructura recupera un rasgo de la obra literaria original, construida mediante cartas y testimonios.

El eje de la película es el vínculo entre Frankenstein y el ser que creó. La incapacidad del científico para aceptar y amar a su creación contrasta con la búsqueda de identidad, afecto y sentido por parte de la criatura.

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La obra también aborda la soledad, la necesidad de pertenecer y el peso de una existencia que nadie eligió. El guion, escrito por el propio Del Toro, incorpora una referencia explícita a Paraíso perdido, de John Milton.

La adaptación se distingue por la fidelidad que guarda con la novela de Shelley y por una estética gótica de gran elaboración visual. A la vez, el peso de ese diseño puede limitar parte de la conexión emocional con los personajes.

Los pasajes más cercanos a la criatura concentran varios de los momentos sensibles del film. Allí, el personaje descubre el lenguaje, formula preguntas sobre su identidad y expresa su necesidad de ser querido.

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Cronos cuenta la historia de un anticuario y un artefacto de inmortalidad

Estrenada en 1993, Cronos es considerada el primer largometraje de Guillermo del Toro. La película toma elementos de los relatos de vampiros y los combina con referencias religiosas, horror y drama.

La cinta dirigida por Guillermo Del Toro, "Cronos". (Imagen: Imdb)

El protagonista es Jesús Gris, un anticuario anciano interpretado por Federico Luppi. Junto con su nieta Aurora, de ocho años, descubre un objeto oculto dentro de una estatua procedente de la herencia de un alquimista del siglo XVI.

El hallazgo transforma la vida del personaje y abre una historia atravesada por la promesa de prolongar la existencia. La película marcó el inicio de una serie de colaboraciones de Del Toro con Luppi y Ron Perlman.

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Cronos recibió reconocimientos por su originalidad, su mitología y el equilibrio entre el horror y el drama. La película alcanzó una aprobación del 89% en Rotten Tomatoes.

La exhibición gratuita permitirá ver en pantalla grande una producción que anticipó rasgos recurrentes del director: la presencia de criaturas fuera de lo común, la tensión entre lo monstruoso y lo humano y personajes atrapados por circunstancias que no controlan.

Quienes planeen acudir deberán estar atentos a los canales oficiales de la FARO Indios Verdes, el Centro Cultural Futurama y las instituciones responsables de los ciclos, ya que la información sobre horarios, aforo o programación puede cambiar.