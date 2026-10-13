Biblioteca Vasconcelos proyectará cine mexicano de terror y misterio gratis: fechas y cartelera del ciclo Historias de lo extraño

La Biblioteca Vasconcelos celebrará sus 20 años con una serie de funciones de cine mexicano dedicadas al terror y el misterio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nueve funciones de cine mexicano integrarán el ciclo Historias de lo extraño en la Biblioteca Vasconcelos, con entrada libre.

La programación se realizará del 13 de octubre al 15 de noviembre de 2026 en el auditorio del recinto y reunirá clásicos del terror, misterio, animación y cortometrajes nacionales para acercar al público a relatos sobrenaturales e inquietantes.

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El ciclo propone un recorrido por películas que abordan fantasmas, brujería, leyendas, mansiones y presencias inexplicables.

La Biblioteca Vasconcelos organizará las proyecciones como parte de las actividades por su 20.º aniversario, con funciones dirigidas tanto a mayores de 15 años como a público general y una propuesta infantil para el 30 de octubre.

Carlos Enrique Taboada tendrá cuatro funciones en la cartelera

La selección estará marcada por la obra de Carlos Enrique Taboada, director asociado al cine de terror y suspenso mexicano. Cuatro de sus películas formarán parte de la programación: Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas.

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La primera función será el martes 13 de octubre con Hasta el viento tiene miedo, película de 1968. La cinta está recomendada para personas mayores de 15 años y abre el ciclo con una historia situada en un internado femenino, escenario de hechos sobrenaturales vinculados con una antigua alumna.

Foto: Película "Hasta el viento tiene miedo"/YouTube Univisa

El martes 20 de octubre llegará El libro de piedra, de 1969. La película sigue a una niña que establece una relación con una figura de piedra en los jardines de una residencia apartada, mientras los adultos intentan comprender el origen de su comportamiento.

La tercera proyección de Taboada será Más negro que la noche, programada para el martes 27 de octubre. La trama gira alrededor de una herencia, una casona y un gato negro cuya muerte altera la vida de las jóvenes que habitan la propiedad.

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La retrospectiva dedicada al realizador concluirá el martes 10 de noviembre con Veneno para las hadas, de 1986. La función será para público general y plantea una relación marcada por la imaginación, los juegos de brujería y la manipulación entre dos niñas.

La presencia de estas cuatro películas permite seguir distintas etapas del trabajo de Taboada, desde el terror gótico en espacios cerrados hasta relatos donde la infancia se convierte en territorio de misterio.

El director construyó buena parte de su filmografía de horror a partir de ambientes cotidianos, personajes vulnerables y amenazas que no dependen de escenas sangrientas.

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A través de la experiencia de Ofelia y sus amigas, la película explora temas como el duelo, la amistad y el poder de enfrentarse a los miedos más oscuros. (Cineteca Nacional)

La función de Halloween estará dedicada a una leyenda animada

La cartelera incorporará una actividad para niñas, niños y familias el viernes 30 de octubre a las 14 horas. Ese día se proyectará La leyenda de la Nahuala, dirigida por Ricardo Arnaiz y estrenada en 2007.

La película animada será la única función catalogada para público en general durante octubre. Su inclusión amplía la propuesta del ciclo hacia el cine infantil y recupera elementos de tradición, fantasía y relatos de miedo en una fecha cercana a las celebraciones de Día de Muertos.

Un día después, el sábado 31 de octubre a las 18 horas, el Auditorio recibirá Todos hemos pecado, dirigida por Alejandro Ramírez en 2011. La proyección será para mayores de 15 años y contará con la participación de Aleyda Gallardo, Alberto Estrella y el propio Ramírez.

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La función especial del 31 de octubre se realizará en una de las fechas centrales del calendario de terror.

La participación de integrantes vinculados con la película permitirá sumar una conversación alrededor de la obra, aunque la programación difundida no detalla la dinámica que tendrá ese encuentro.

Captura del tráiler oficial de La leyenda de la Nahuala

Macario y un programa de cortometrajes llegarán en noviembre

El ciclo continuará el martes 3 de noviembre a las 16 horas con Macario, película de 1960 dirigida por Roberto Gavaldón. La función será apta para público general y llevará a la pantalla una de las obras mexicanas más asociadas con la muerte, la tradición popular y el imaginario fantástico.

La siguiente cita será el domingo 8 de noviembre a las 16 horas con Aces of Bizarre: programa de cortometrajes mexicanos de terror, una selección presentada por Stuff Mx. El programa es recomendado para mayores de 15 años.

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La exhibición de cortometrajes abrirá espacio para formatos breves dentro de una cartelera dominada por largometrajes.

También permitirá contrastar las producciones clásicas con propuestas mexicanas de terror de otra escala y de distintas generaciones.

El cierre se realizará el domingo 15 de noviembre a las 14 horas con El camino de los muertos, dirigida por José Antonio Torres en 2020. La función será para público general y contará con la participación del cineasta.

La película mexicana "Macario" (Foto: Especial)

Todas las películas y fechas del ciclo Historias de lo extraño

La programación completa de Historias de lo extraño en la Biblioteca Vasconcelos es la siguiente:

Martes 13 de octubre, 16 h: Hasta el viento tiene miedo (1968), de Carlos Enrique Taboada. Público mayor de 15 años.

Martes 20 de octubre, 16 h: El libro de piedra (1969), de Carlos Enrique Taboada. Público mayor de 15 años.

Martes 27 de octubre, 16 h: Más negro que la noche (1975), de Carlos Enrique Taboada. Público mayor de 15 años.

Viernes 30 de octubre, 14 h: La leyenda de la Nahuala (2007), de Ricardo Arnaiz. Público en general.

Sábado 31 de octubre, 18 h: Todos hemos pecado (2011), de Alejandro Ramírez. Público mayor de 15 años. Con la participación de Aleyda Gallardo, Alberto Estrella y Alejandro Ramírez.

Martes 3 de noviembre, 16 h: Macario (1960), de Roberto Gavaldón. Público en general.

Domingo 8 de noviembre, 16 h: Aces of Bizarre: programa de cortometrajes mexicanos de terror, de Stuff Mx. Público mayor de 15 años.

Martes 10 de noviembre, 16 h: Veneno para las hadas (1986), de Carlos Enrique Taboada. Público en general.

Domingo 15 de noviembre, 14 h: El camino de los muertos (2020), de José Antonio Torres. Público en general. Con la participación de José Antonio Torres.

La entrada para todas las funciones será gratuita, aunque el acceso dependerá de la disponibilidad de lugares en el auditorio. La recomendación es acudir con anticipación, ya que el recinto tiene capacidad para 400 personas.

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