Qué hacer en la Noche de Museos de octubre en CDMX: ofrendas, talleres y recorridos nocturnos por Día de Muertos

La Ciudad de México celebrará una nueva Noche de Museos el 28 de octubre con planes para recorrer exposiciones, visitar ofrendas y participar en talleres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Noche de Museos de octubre ofrecerá ofrendas, talleres, recorridos, conciertos y actividades escénicas en la Ciudad de México el miércoles 28 de octubre. Los museos, casas culturales y espacios universitarios abrirán en horario nocturno con propuestas inspiradas en el Día de Muertos y Halloween, dirigidas a visitantes que buscan planes gratuitos o experiencias con cuota y registro previo.

La jornada reunirá opciones en el Centro Histórico, Coyoacán, San Ángel, la Roma, San Rafael y la colonia Juárez. Los horarios comenzarán desde las 17:00 horas y varios recintos tendrán cupos limitados, por lo que los asistentes deberán considerar el registro, las reservaciones o la llegada anticipada.

PUBLICIDAD

Las ofrendas y los altares reunirán memoria, música y personajes tradicionales

El Museo del Perfume, en Tacuba 12, inaugurará la ofrenda Para los que viven en nuestra memoria olfativa a las 18:30 horas. La instalación relacionará los recuerdos personales con los aromas y contará con un performance del colectivo Mujeres Insurrectas.

El acceso a esa actividad costará 50 pesos mexicanos y estará limitado a 50 personas. El recinto tendrá una capacidad total de 250 asistentes durante su programación nocturna.

El MUPE también tendrá un taller de pócimas aromáticas, con sesiones a las 18:00 y 20:00 horas. La actividad permitirá a los asistentes elaborar una fragancia propia y recibir una tintura pequeña; cada grupo tendrá capacidad para 20 personas y el costo será de 250 pesos mexicanos.

PUBLICIDAD

En el Palacio de Cultura Banamex, en Madero 17, se podrá visitar el altar de muertos Pan de Ánimas. La propuesta incluirá la presentación caracterizada Mi amiga la huesuda, prevista para las 19:00 y 20:30 horas.

La entrada será libre, aunque requerirá registro previo. Las fichas de acceso se entregarán media hora antes de cada función y habrá capacidad para 100 personas por horario.

El Museo de El Carmen, en San Ángel, abrirá una Ofrenda Tradicional a partir de las 18:00 horas. La agenda también contempla la participación de Fernando Monteval, el Ballet Folklórico México Extraordinario y un concurso de Catrinas y Catrines.

PUBLICIDAD

El acceso será gratuito con registro previo. La actividad llevará la celebración a uno de los recintos culturales ubicados en el sur de la capital.

La Universidad del Claustro de Sor Juana presentará el Festival Día de Muertos 100. José Alfredo, dedicado al centenario de José Alfredo Jiménez. El programa incluirá un altar monumental, bazar, obras de teatro, visitas guiadas y mariachi en vivo.

El evento será gratuito y tendrá un aforo de 400 personas. La programación se realizará en el Centro Histórico.

El Museo Kaluz llevará un viaje teatral hacia el Mictlán

El Museo Kaluz organizará una ruta nocturna que combinará salas de exposición, diseño y artes escénicas. El programa tendrá como actividad central El viaje de Monsieur Kakahuatl al Mictlán, un montaje de Nadieshda Colectivo Teatral bajo la dirección de Miguel Ángel Vaylon.

PUBLICIDAD

La obra fusionará teatro, danza contemporánea y folclore para hablar sobre el origen del chocolate y las creencias relacionadas con la muerte. La función iniciará a las 19:00 horas.

Desde las 18:00 horas habrá recorridos por las exposiciones del museo. En ese mismo horario comenzará Elegancia de Ultratumba, una actividad para diseñar calaveritas inspiradas en la estética del Art Nouveau.

La entrada general costará 150 pesos mexicanos y el aforo será de 300 personas. La cafetería del recinto cerrará a las 21:30 horas.

El Museo Casa del Risco ofrecerá el taller Samhain: La noche de las almas de la cultura celta desde las 17:00 horas. La actividad será impartida por Círculo Wicca y tendrá espacio para 40 personas.

PUBLICIDAD

A las 19:00 horas, el recinto recibirá a Antrim Ensamble para un concierto de folk irlandés. Ambas propuestas requerirán registro previo y tendrán un costo de 150 pesos mexicanos.

El cine, los conciertos y las leyendas ampliarán las opciones nocturnas

La Fonoteca Nacional presentará Ruido Negro, una propuesta de Elena Pardo y Marco Albert que cruza sonido e imagen. El concierto comenzará a las 19:00 horas, tendrá entrada libre y cupo para 80 personas.

La Casa Universitaria del Libro proyectará La forma del agua, de Guillermo del Toro, a las 18:00 horas. La función será gratuita, no requerirá registro y podrá recibir a 40 asistentes.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo programó Leyendas Tradicionales a las 18:30 horas. Estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro recuperarán relatos de la memoria oral y popular mexicana.

PUBLICIDAD

La actividad será gratuita y no requerirá registro previo. El aforo estará limitado a 60 personas.

El Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México recibirá al ensamble Art Novum para un concierto de nueva música. El acceso comenzará a las 18:30 horas y la presentación iniciará a las 19:00.

El cupo será de 70 personas. La entrada será gratuita.

El Museo UNAM HOY organizará el Baile de Calaveras desde las 18:00 horas. La cita incluirá ritmos latinos, Xantolo y activaciones literarias relacionadas con el Día de Muertos.

Los recorridos y el arte gráfico completarán la programación

El Museo Archivo de la Fotografía inaugurará Muerteadas, Atisbos a la memoria a las 17:00 horas. La entrada será libre, con una capacidad máxima de 80 visitantes.

PUBLICIDAD

El Museo del Palacio de Bellas Artes tendrá un taller de máscaras y fotografía, junto con recorridos por los murales y por la exposición Lo insólito es lo cotidiano. El acceso será gratuito, aunque el taller solo tendrá 16 lugares.

El Museo Nacional de la Estampa ofrecerá una visita guiada por la 5ª Bienal Internacional de Cartel Oaxaca a las 18:30 horas. El recorrido estará a cargo de Caroline Montenat y tendrá 25 espacios disponibles.

El Museo Casa de la Cultura Postal abrirá con feria de impresiones de linograbado, exposición de arte correo, performance, conversatorio y recorridos libres. El taller de linograbado tendrá una cuota de recuperación de entre 20 y 50 pesos mexicanos.

PUBLICIDAD

Además, una rodada temática partirá a las 18:30 horas del Monumento a la Revolución. La ruta hará una parada en el Zócalo para una fotografía colectiva y concluirá en el Palacio de la Escuela de Medicina.

La actividad será gratuita, tendrá lugar para 70 ciclistas y pedirá registro previo. Los participantes podrán asistir con disfraces de calavera para integrarse al concurso anunciado en la convocatoria.

La Red de FARO también se sumará a la Noche de Museos con talleres, cine de terror y ofrendas comunitarias

El FARO Tecómitl, en Milpa Alta, presentará la exposición La magia del mosaico entre las 17:00 y las 18:00 horas. La muestra reunirá piezas realizadas por usuarios del Taller de Mosaico y permitirá conocer las técnicas, materiales y experiencias detrás de cada obra.

La entrada será libre y no requerirá registro previo. El espacio tendrá capacidad para 40 personas y se ubica en avenida Dr. Gastón Melo 40, planta alta, Tenatitla, San Antonio Tecómitl.

El FARO Indios Verdes organizará una Noche de Miedo con proyección de película a las 17:00 horas y un recorrido de leyendas a las 18:30. La convocatoria invita a los asistentes a usar disfraz para participar en un concurso.

La sede está en avenida Huitzilihuitl 51, Santa Isabel Tola, en Gustavo A. Madero. El ingreso será gratuito, sin registro previo y con cupo para 60 personas.

El Centro Cultural Xavier Villaurrutia celebrará un Festival de Día de Muertos desde las 18:00 horas. La programación incluirá la inauguración de ofrendas comunitarias, un espectáculo drag en homenaje a íconos LGBT, una muestra gastronómica con tacos comestibles, impresión de serigrafía en bolsas y maquillaje de catrina.

La actividad tendrá entrada libre y un aforo de 50 asistentes, sin registro previo. El recinto se encuentra en la Glorieta de los Insurgentes, local 25, en la colonia Roma Norte.

Con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad, la Noche de Museos permitirá armar recorridos según el horario, el costo y el tipo de experiencia. Antes de salir, conviene revisar los requisitos y canales oficiales de cada sede, ya que varios eventos tendrán acceso limitado o solicitarán registro previo.