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¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

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12:50 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús hoy 27 de octubre: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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12:22 hsHoy

Metro CDMX

Las líneas 8 y B presentan retrasos de más de 10 minutos lo que ha generado molestia entre los usuarios. En ese sentido, el STC informó que se presenta afluencia alta durante las primeras horas del día, lo que puede generar alta demanda.

11:27 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este martes 27 de octubre.

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