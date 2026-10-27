¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de octubre?

12:50 hsHoy
Metrobús CDMX
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
12:22 hsHoy
Metro CDMX
Las líneas 8 y B presentan retrasos de más de 10 minutos lo que ha generado molestia entre los usuarios. En ese sentido, el STC informó que se presenta afluencia alta durante las primeras horas del día, lo que puede generar alta demanda.
11:27 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este martes 27 de octubre.