El Consejo Nacional Agropecuario prevé que México dependerá hasta un 80% de las importaciones de maíz

El Consejo Nacional Agropecuario advirtió sobre la dependencia de México del maíz importado. Crédito: Reuters

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En un tema que es menor, la dependencia de México de las importaciones de maíz continuará en ascenso y llegará a cubrir más del 80 por ciento de la demanda nacional en los próximos 10 años.

Tal advertencia –sobre una problemática que debe ser de importancia para las autoridades– la hizo José Cacho Ribeiro, vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

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Consejo Nacional Agropecuario prevé que suba importación de maíz

Desde la perspectiva del empresario del sector harinero, el crecimiento del consumo y el menor dinamismo de la producción nacional apuntan a una mayor dependencia del grano importado, tanto blanco como amarillo.

“Estamos viendo que cada vez dependemos más de las importaciones por esa razón. De hecho, si se ven los números, hace más o menos 15 años importamos el 37 al 38 por ciento de las necesidades. Este año, probablemente importemos el 53 al 54 por ciento.

“A este ritmo, para dentro de 10 años vamos a importar más del 80 por ciento del maíz”, advirtió el empresario para un medio de circulación nacional.

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México importa hasta 19.5 millones de toneladas de maíz en lo que va de 2026

De acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), entre enero y septiembre de este 2026, las importaciones agrícolas alcanzaron 19.5 millones de toneladas, lo que significó un aumento de 5.8 por ciento.

La dependencia de México al maíz amarillo seguirá en aumento. Crédito: Especial

Mientras que en ese periodo, México importó 37.3 millones de toneladas de granos, de las cuales, el maíz representó 52.2 por ciento, lo que lo convirtió en el producto más comprado en el exterior.

Los datos de la GCMA también muestran que aunque el volumen importado aumentó casi 6 por ciento, el valor de las compras creció alrededor de 4.2 por ciento.

Las cifras antes descritas contrastan con la producción nacional de maíz, que cerró el 2025 en poco más de 23.5 millones de toneladas, frente a importaciones cercanas a 20 millones de toneladas en ese mismo año.

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¿Cuáles son los retos para la producción nacional de maíz?

Ante esta situación, Cacho Ribeiro reveló que cuáles son los retos para la producción nacional, que incluyen factores de política pública, como:

Financiamiento .

Rentabilidad.

Condiciones internacionales, entre ellas el tipo de cambio y la caída de los precios globales, que incentivan las compras, principalmente a Estados Unidos.

Trabajan en nuevos programas tras desaparición de Agricultura sin Contrato

Tras la desaparición de programas como Agricultura por Contrato, que tenía como finalidad garantizar precios de compra a los productores antes de las cosechas, autoridades y representantes del sector privado buscan un nuevo esquema que aporte certidumbre y mejore la rentabilidad del campo.

“Hace unos meses firmamos ya un acuerdo en el que la idea es ya no regresar a Agricultura por Contrato, pero es algo parecido”, expuso el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario.

No obstante, Cacho Ribeiro aclaró que el mecanismo aún está en proceso de implementación y podría incluir contratación previa, definición de precios, así como coberturas para reducir riesgos y mejorar las condiciones de comercialización.

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A la baja importaciones de maíz blanco

Este miércoles, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reveló que las importaciones de maíz blanco en México disminuyeron 24.4 por ciento entre enero y septiembre de este año, mientras que la compras del maíz amarillo al extranjero aumentaron.

La dependencia federal detalló que las importaciones de maíz blanco bajaron de 821 mil 787 toneladas en 2025 a 621 mil 131 toneladas en 2026. La caída equivale a 200 mil 656 toneladas menos.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe dar prioridad al campo mexicano para evitar depender más del grano extranjero . (Presidencia )

Cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) atribuyen la baja al aumento de la producción nacional durante el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026.

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Además, la dependencia señaló que la mayor cosecha nacional ayuda a mantener el abasto de maíz blanco, grano que se destina principalmente al consumo humano y a la elaboración de tortillas.

Importaciones maíz amarillo al alza

En contraste, las importaciones de maíz amarillo subieron de 17.46 a 18.57 millones de toneladas en el mismo periodo, según los datos de la Sader.

La Secretaría atribuyó el incremento a una mayor demanda del grano para alimentación animal, principalmente en las actividades productivas de carne, leche y huevo.

Cabe señalar que esta información fue dada a conocer como respuesta a una publicación del diario La Jornada, relacionada con el aumento de las compras de granos al extranjero.

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Desde ahora, se debe considerar alarmante que, según datos del Consejo Nacional Agropecuario, en los próximos 10 años la dependencia de México a la importación de maíz podría aumentar hasta en un 80 por ciento.