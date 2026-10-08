México

El campo produce menos y gasta más: sequías y altos costos ponen en jaque a productores mexicanos

Los desafíos no se limitaron a las condiciones ambientales, ya que el 91.8 % de la actividad agropecuaria reportó problemas distintos a los climáticos o biológicos

Un hombre con sombrero cónico permanece de pie en un camino junto a campos de cultivo secos y agrietados.
Sequía en campos de México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El campo mexicano enfrenta diversos retos que han impactado tanto la producción agropecuaria como la economía de las personas dedicadas a esta actividad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, los fenómenos climáticos, las afectaciones biológicas y el incremento en los costos de operación se encuentran entre las principales dificultades para el sector y los agricultores.

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El documento, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mostró que las sequías fueron el factor climático que ocasionó más pérdidas en las actividades agrícolas y pecuarias, seguidas por los vientos, las inundaciones y las heladas. A estos obstáculos se sumaron plagas y enfermedades que también afectaron a una parte importante de las unidades de cultivo.

Los desafíos no se limitaron a las condiciones ambientales, ya que el 91.8 % de la actividad agropecuaria reportó problemas distintos a los climáticos o biológicos, con los altos costos de insumos y servicios como la principal dificultad. Esta situación llevó a millones de agricultores a reducir gastos de producción o incluso a disminuir el presupuesto destinado a sus hogares.

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Sequías, plagas e inundaciones afectan al campo mexicano

Las sequías representaron el 36.8% de las pérdidas provocadas por factores climáticos, por encima de los vientos, que concentraron el 19.1 %. En tercer lugar se ubicaron las inundaciones, con 14 %, mientras que las heladas representaron 7.7% y el granizo 7.3%.

Los huracanes ocasionaron 3.9% de las pérdidas y los incendios naturales 0.9%. Además, el 36.8% de las unidades de producción agropecuaria señaló haber sufrido daños por algún factor biológico.

Infografía con datos estadísticos e ilustraciones sobre sequías, plagas e insumos en el sector agrícola de México con el logotipo de Infobae.
Una infografía indica que el 76.1 % de los productores agrícolas en México reporta altos costos de producción y una reducción en las cosechas de granos, según la ENA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de estos últimos, las plagas tuvieron la mayor incidencia, al afectar al 33.1% de las unidades, mientras que las enfermedades estuvieron presentes en 11.2%.

La encuesta también evidenció la dependencia de las lluvias que mantiene la agricultura mexicana. Del total de superficie agrícola, 72.1%, equivalente a 16.53 millones de hectáreas, correspondió a terrenos de temporal. En contraste, 27.9%, alrededor de 6.39 millones de hectáreas, contaba con sistemas de riego.

Altos costos y menor producción presionan a productores

Los gastos elevados de insumos y servicios fueron señalados por el 76.1% de los trabajadores como su principal problema. Le siguieron la pérdida de fertilidad del suelo, con 32.1%; las dificultades para comercializar productos debido a intermediarios, con 28.7%; la edad avanzada o enfermedad de los productores, con 23.2%; la falta de empleados, con 20.7%, y la inseguridad, con 20.2%.

Frente a este escenario, cerca de 1.7 millones de unidades disminuyeron sus gastos en mano de obra, insumos u otros rubros productivos. A su vez, más de 1.43 millones redujeron el dinero destinado a sus hogares, incluyendo servicios, educación, salud, alimentación y transporte.

Otras 798 mil 493 agricultores recurrieron al respaldo de familiares o conocidos, mientras que 517 mil 128 optaron por vender ganado.

La ENA 2025 también reportó una disminución en la producción conjunta de los principales granos frente a 2022. El volumen pasó de 34.55 millones de toneladas a 30.82 millones en 2025, una reducción aproximada de 10.8 %.

El trigo registró la caída más pronunciada, con 46.4%, al pasar de 3.12 millones a 1.67 millones de toneladas. El maíz blanco descendió 6.7%, de 21.93 millones a 20.45 millones, mientras que el frijol tuvo un incremento cercano a 22%, al pasar de 967 mil 403 toneladas a 1.18 millones.

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