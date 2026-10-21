Gobierno garantiza el abasto de pollo y descarta alza de precios tras freno a importaciones desde Brasil

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Este martes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) garantizó el abasto de pollo en México.

La dependencia federal también descartó, por ahora, incrementos en el precio del pollo, pese a las restricciones sanitarias que afectan las importaciones procedentes de Brasil.

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Secretaría de Agricultura garantiza abasto de pollo en México

Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura, comentó que el gobierno federal analiza las condiciones del mercado para evitar afectaciones a los consumidores.

Ante medios de comunicación, tras participar en la ceremonia de colocación de certificados bursátiles de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), López Gutiérrez aclaró que existe suficiente producto para cubrir la demanda nacional.

“Estamos trabajando en ello. Yo, de hecho, ahorita voy camino a una reunión para ver este tema. Pero sí está garantizado”, dijo.

Imagen de archivo. Trabajadores preparan pollo en un puesto de comida en la Central de Abastos tras el primer fallecimiento por COVID-19 en México, Ciudad de México, 19 de marzo de 2020. REUTERS/Gustavo Graf

Descartan que se presente un incremento en el precio del pollo

Cuando los reporteros le cuestionaron sobre el riesgo de desabasto en nuestro país, de inmediato la funcionaria respondió: “No, no, no. Ahorita vamos bien”.

No obstante, la secretaria reveló que se mantiene una mesa de trabajo para revisar las importaciones de productos pecuarios, ante las inquietudes de los ganaderos nacionales.

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México suspende importaciones avícolas de Brasil por brote viral

Ayer, 19 de octubre, México suspendió de forma temporal la importación de productos avícolas provenientes de Brasil. La medida llegó después de que las autoridades brasileñas confirmaran un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la restricción a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). El objetivo es proteger la producción avícola nacional e impedir el ingreso de la enfermedad al territorio mexicano.

Además, la dependencia señaló que la suspensión se mantiene vigente mientras recibe información zoosanitaria sobre el control del brote. Las condiciones sanitarias se evalúan conforme a los protocolos internacionales vigentes.

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Senasica suspende el ingresos de carne de ave

La decisión llegó después de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA) confirmara la presencia del virus en una unidad de producción comercial de pollos de engorda en el municipio de Nova Itaberaba, Santa Catarina.

Como parte de las acciones preventivas, la Dirección General de Salud Animal, adscrita al Senasica, desactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios correspondientes en su plataforma. El procedimiento impide el ingreso de las mercancías contempladas en la suspensión.

Dicha disposición abarca distintos productos destinados al consumo, la reproducción y la comercialización de aves. Las restricciones se aplican tanto a las operaciones de importación como a los artículos que los viajeros pretendan ingresar desde Brasil, precisó la autoridad mexicana.

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Estos productos avícolas brasileños no pueden ingresar a nuestro país

Cabe señalar que la suspensión comprende mercancías y animales de origen avícola que podrían representar una vía de introducción a la enfermedad.

Entre los productos incluidos en la medida se encuentran:

Carne de ave y despojos avícolas.

Huevo fértil destinado a la reproducción.

Pollitos de hasta tres días de edad.

Aves canoras y aves de ornato .

Aves rapaces destinadas a la comercialización.

Mascotas provenientes de Brasil contempladas en la restricción.

La guía presentada proporciona un acceso fácil y organizado a la normativa nacional y multilateral relevante para la comercialización efectiva de productos avícolas.

Restricciones también aplican a turistas

De acuerdo con la Sader, la disposición no solo se limita a embarques comerciales, ya que también aplica a productos que transporten los turistas, como parte de las medidas de prevención sanitaria.

Sin dejar de mencionar que la suspensión responde a la necesidad de mantener las condiciones zoosanitarias del país y reducir el riesgo de que el agente infeccioso llegue a las granjas mexicanas.

México se encuentra libre de la enfermedades de Newcastle y Brasil es el segundo proveedor avícola

Las autoridades mexicanas señalaron que el país se mantiene libre de la enfermedad de Newcastle. La suspensión busca evitar afectaciones a las unidades de producción avícola nacionales.

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La suspensión ocurre en un contexto de intercambio comercial relevante entre ambos países. Brasil se ubica como el segundo mayor proveedor de productos avícolas para México, únicamente por detrás de Estados Unidos, con cifras correspondientes a julio de 2026.

Durante el período reportado, las importaciones mexicanas procedentes de Brasil sumaron 128 mil 632 toneladas, de acuerdo con la información difundida sobre el comercio del sector.

Pese a las dificultades sanitarias que enfrenta Brasil, en México, las autoridades descartaron que vaya haber desabasto de pollo y, de paso, negaron que sufra un alza en los precios este producto alimenticio.