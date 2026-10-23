México

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

De acuerdo con el INEGI, el pasado mes de septiembre, la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo desde 2013

Harfuch conferencia de prensa
Harfuch compartó una publicación en redes sociales donde dio a conocer la información del INEGI. Foto: Gabinete de Seguridad
Guardar

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló este viernes, durante su cuenta de la red social X, que durante el pasado mes de septiembre la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, que es el nivel más bajo registrado desde que inició la encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Esto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

PUBLICIDAD

Además, apuntó Harfuch, en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

La encuesta, señaló el funcionario en su publicación, muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:

  • La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.
  • La atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024.
  • La percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

Percepción de inseguridad en México (ENSU, septiembre 2026)

Fuente: INEGI / SSPC

Porcentaje de población de 18 años o más que percibe inseguridad o identifica la problemática en su ciudad.

Dijo que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Gabinete de Seguridad se continúa fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad mediante más inteligencia, investigación, atención a las causas, y coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas.

“Estos avances son importantes sin embargo hay mucho por hacer. La instrucción de la Presidenta @Claudiashein es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz”, concluyó el mensaje.

PUBLICIDAD

Con su publicación, Harfuch compartió otros post de la cuenta del INEGI, el informe citado.

De acuerdo con la publicación del INEGI, en septiembre, el 58.1% de las personas de 18 años o más, residentes en 91 áreas de interés, consideraron inseguro vivir en su ciudad.

De ellos, el 64.2% son mujeres y el 50.6% son hombres. Además, se informó que las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron:

  • 90.5% en Irapuato
  • 86.9% Chilpancingo de los Bravo
  • 85.8% Mazatlán
Ilustración de un hombre de traje frente a una maqueta de un vecindario con casas, árboles y una gráfica de líneas descendente con flecha.
Omar García Harfuch observa una maqueta comunitaria atravesada por gráficas en declive que representan la disminución de índices delictivos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que las ciudades con menor percepción de inseguridad pública fueron:

  • 5.8% San Pedro Garza García
  • 13.8% Benito Juárez
  • 14.3% San Nicolás de los Garza y ​​Piedras Negras

Principales problemáticas

En cuanto a principales problemáticas que impactan las ciudades del país, en el informe se señala que el 83.1% de la población de 18 años y más consideró que fueron los baches en calles y avenidas, mientras que el 61.2% dijeron que eran las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 57% señalaron que eran las coladeras tapadas por acumulación de desechos.

Por áreas urbanas de interés, de junio a septiembre de 2026, se tuvo un incremento en las problemáticas: en 10 áreas urbanas, por baches en calles o avenidas; en nueve, por coladeras tapadas por acumulación de desechos; y en ocho, por delincuencia (robos, extorsiones, secuestro, fraudes, etcétera). En contraste, se presentaron disminuciones en dichas problemáticas: en 44 áreas urbanas, por parques o jardines descuidados; en 43, por hospitales saturados o con servicio deficiente; y en 42, por falta de tratamiento de aguas residuales

En cuanto a conflictos o enfrentamientos, se informó que durante el tercer trimestre de este año, 39.8% de la población de 18 años o más tuvo algún problema de este tipo, de manera directa, con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de escuela, personal de establecimientos o autoridades de gobierno.

Temas Relacionados

Omar García Harfuchpercepción de inseguridadINEGIENSUEncuesta Nacional de Seguridad Pública Urbanaseptiembreinseguridadnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 23 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 23 de octubre

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de octubre

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de octubre

ADIVAC, asociación de apoyo a víctimas de violencia sexual, rechaza uso de su nombre en serie de Timbiriche

Un comunicado difundido este 20 de octubre fija la postura de la institución frente a la producción disponible en ViX

ADIVAC, asociación de apoyo a víctimas de violencia sexual, rechaza uso de su nombre en serie de Timbiriche

Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

Fueron detenidos en Tecomán, Colima, por su presunta relación con la explosión de un vehículo registrada el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayan

Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 23 de octubre: modernización del sistema de salud

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 23 de octubre: modernización del sistema de salud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

Rosarios, santería y un asesor espiritual cubano: la fe a la carta de Arturo Beltrán Leyva

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, líder de un brazo armado de Los Chapitos

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público

ENTRETENIMIENTO

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

Galilea Montijo desmiente que vaya a salir de Hoy en enero y aclara su futuro en Televisa

ADIVAC, asociación de apoyo a víctimas de violencia sexual, rechaza uso de su nombre en serie de Timbiriche

Las claves para entender el capitulo 5 y 6 de la serie de Timbiriche

“Nací para triunfar”: polémica frase de Leonardo Aguilar resurge tras su polémico concierto en Guadalajara

DEPORTES

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas

Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en Dakar 2026: pide olvidar pelea del COM y CONADE

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea: “Yo no pienso en la situación”

Emanuel Navarrete se niega a perder sus títulos contra O’Shaquie Foster: “Los defenderé con sangre, sudor y corazón”