Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

Harfuch compartó una publicación en redes sociales donde dio a conocer la información del INEGI. Foto: Gabinete de Seguridad

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló este viernes, durante su cuenta de la red social X, que durante el pasado mes de septiembre la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, que es el nivel más bajo registrado desde que inició la encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Esto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Además, apuntó Harfuch, en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

La encuesta, señaló el funcionario en su publicación, muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:

La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.

La atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024.

La percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

Percepción de inseguridad en México (ENSU, septiembre 2026) Fuente: INEGI / SSPC Ciudades Problemáticas urbanas Porcentaje de población de 18 años o más que percibe inseguridad o identifica la problemática en su ciudad.

Dijo que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Gabinete de Seguridad se continúa fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad mediante más inteligencia, investigación, atención a las causas, y coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas.

“Estos avances son importantes sin embargo hay mucho por hacer. La instrucción de la Presidenta @Claudiashein es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz”, concluyó el mensaje.

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Con su publicación, Harfuch compartió otros post de la cuenta del INEGI, el informe citado.

De acuerdo con la publicación del INEGI, en septiembre, el 58.1% de las personas de 18 años o más, residentes en 91 áreas de interés, consideraron inseguro vivir en su ciudad.

De ellos, el 64.2% son mujeres y el 50.6% son hombres. Además, se informó que las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron:

90.5% en Irapuato

86.9% Chilpancingo de los Bravo

85.8% Mazatlán

Omar García Harfuch observa una maqueta comunitaria atravesada por gráficas en declive que representan la disminución de índices delictivos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que las ciudades con menor percepción de inseguridad pública fueron:

5.8% San Pedro Garza García

13.8% Benito Juárez

14.3% San Nicolás de los Garza y ​​Piedras Negras

Principales problemáticas

En cuanto a principales problemáticas que impactan las ciudades del país, en el informe se señala que el 83.1% de la población de 18 años y más consideró que fueron los baches en calles y avenidas, mientras que el 61.2% dijeron que eran las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 57% señalaron que eran las coladeras tapadas por acumulación de desechos.

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Por áreas urbanas de interés, de junio a septiembre de 2026, se tuvo un incremento en las problemáticas: en 10 áreas urbanas, por baches en calles o avenidas; en nueve, por coladeras tapadas por acumulación de desechos; y en ocho, por delincuencia (robos, extorsiones, secuestro, fraudes, etcétera). En contraste, se presentaron disminuciones en dichas problemáticas: en 44 áreas urbanas, por parques o jardines descuidados; en 43, por hospitales saturados o con servicio deficiente; y en 42, por falta de tratamiento de aguas residuales

En cuanto a conflictos o enfrentamientos, se informó que durante el tercer trimestre de este año, 39.8% de la población de 18 años o más tuvo algún problema de este tipo, de manera directa, con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de escuela, personal de establecimientos o autoridades de gobierno.

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