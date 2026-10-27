América vs Xolos de Tijuana: a qué hora y dónde ver en vivo el partido pendiente de la Jornada 7

América quiere afianzarse en el primer lugar con este encuentro pendiente del inicio del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La recta final de la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX entra en una etapa de definiciones determinantes, y para el Club América y los Xolos de Tijuana ha llegado el momento de ponerse al corriente en el calendario. Ambas escuadras disputarán este miércoles su compromiso pendiente correspondiente a la Jornada 7, un cotejo que no pudo celebrarse en su fecha programada original debido a cuestiones de agenda internacional.

El enfrentamiento estaba pactado inicialmente para llevarse a cabo el pasado 5 de septiembre. No obstante, el apretado itinerario derivado de la participación del conjunto azulcrema en la Leagues Cup obligó a la Liga MX a reprogramar el choque.

PUBLICIDAD

En dicho certamen binacional, las Águilas extendieron su actividad hasta las instancias finales al disputar el partido por el tercer lugar del torneo continental, lo que impidió que el cuadro capitalino cumpliera en tiempo y forma con la fecha correspondiente del certamen doméstico.

Ambos clubes saltan a la cancha con objetivos muy distintos, pero con una necesidad idéntica de sumar de a tres: por un lado, el América tiene en sus manos la posibilidad de afianzarse y escaparse en la cima de la tabla general; por el otro, el cuadro fronterizo busca dar un golpe sobre la mesa en patio ajeno para consolidarse en los puestos directos de clasificación hacia la llamada ‘Fiesta Grande’.

PUBLICIDAD

América es uno de los equipos ya clasificados a la Liguilla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cómo llega el Club América al compromiso

El América encara este encuentro situado en lo más alto de la clasificación del Apertura 2026, aunque su posición no admite relajaciones. La escuadra dirigida técnicamente por el estratega uruguayo Guillermo Almada suma un total de 27 puntos, una cosecha importante pero acechada de cerca por sus más inmediatos perseguidores: Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara, ambos al acecho con 26 unidades en su cuenta particular.

Esta mínima diferencia de un solo punto convierte la victoria en un imperativo para los de Coapa si desean respirar tranquilos y recuperar un margen holgado en el liderato.

En caso de imponer condiciones y adjudicarse los tres puntos en disputa, los azulcremas alcanzarían la barrera de las 30 unidades, estirando a cuatro puntos la distancia sobre la Máquina y el Rebaño Sagrado cuando el margen del calendario regular comienza a agotarse. Sin embargo, el equipo capitalino viene de sufrir un tropezón que encendió algunas alarmas en su esquema defensivo.

PUBLICIDAD

En su presentación más reciente, el América cayó por marcador de 2-1 frente a los Tuzos del Pachuca, una derrota que cortó una racha positiva donde el poderío ofensivo azulcrema había sido el gran protagonista tras despachar con sendas goleadas a La Fiera y a los Zorros. Pese a ese último descalabro, la producción en ataque sigue siendo su principal carta de presentación para buscar hacer daño a la zaga fronteriza.

Los últimos cinco compromisos del Club América en el certamen registran los siguientes resultados:

Pachuca 2-1 América (Derrota en la fecha 14)

América 5-3 León (Victoria con gran despliegue goleador en la jornada 12)

Atlas 2-5 América (Victoria contundente como visitante en la jornada 13)

América 2-0 Pumas UNAM (Triunfo en el clásico capitalino)

Monterrey 1-0 América (Tropiezo apretado en patio regio)

Henry Martín volvió a anotar con el conjunto azulcrema. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cómo llega Xolos de Tijuana al compromiso

En el otro extremo de la cancha comparece un cuadro de Xolos de Tijuana que aterriza en la capital del país con el ánimo totalmente renovado. Los pupilos de Sebastián “El Loco” Abreu llegan con la moral por las nubes luego de firmar una contundente actuación en la fecha previa, donde aplastaron por 4-1 a Santos Laguna. Dicha victoria resultó balsámica para la escuadra fronteriza, ya que les permitió sacudirse una pesada losa de seis encuentros consecutivos sin conocer el triunfo.

PUBLICIDAD

Aquel triunfo ante los laguneros tuvo nombres propios de peso: Francisco González, Adonis Preciado y un inspirado Ignacio Rivero, quien se despachó con un doblete para redondear una goleada necesaria. Gracias a ese resultado, el conjunto xoloitzcuintle trepó hasta la octava posición de la tabla general al alcanzar los 20 puntos, metiéndose de lleno en la pelea por los ocho boletos disponibles para avanzar a la fase final del certamen.

Para Xolos, el duelo en la Ciudad de México reviste una importancia estratégica superlativa. Si logran dar la campanada y arrebatarle las tres unidades al superlíder en patio ajeno, llegarían a 23 puntos, lo que les permitiría escalar escalones de privilegio en la clasificación y ganar tranquilidad de cara a un cierre sumamente demandante. Además, el resultado impactará directamente a los Rayados de Monterrey, equipo con el que actualmente comparten las 20 unidades y a quienes precisamente Tijuana visitará el próximo sábado 31 de octubre en el Estadio BBVA.

PUBLICIDAD

Los últimos cinco partidos disputados por el Club Tijuana reflejan el siguiente balance:

Tijuana 4-1 Santos Laguna (Contundente victoria en el Estadio Caliente)

Toluca 2-0 Tijuana (Derrota en su visita al Nemesio Diez)

Tijuana 1-1 Puebla (Empate con repartición de puntos como local)

Necaxa 2-1 Tijuana (Tropiezo en calidad de visitante en Aguascalientes)

Tijuana 0-0 Mazatlán FC (Igualdad sin anotaciones en casa)

El conjunto fronterizo quiere afianzar su lugar en el Play-In en el estadio más complicado de la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los últimos 5 enfrentamientos directos entre ambos equipos

El historial directo reciente entre capitalinos y fronterizos muestra un claro dominio y estabilidad a favor del América, escuadra que acumula una racha invicta de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota ante el conjunto de Tijuana. No obstante, el registro confirma que los duelos entre ambas instituciones suelen ser sumamente cerrados y trabados en el centro del campo, habiendo culminado cuatro de esos cinco antecedentes en empate.

El registro de los últimos cinco choques directos entre América y Xolos se compone de la siguiente manera:

Tijuana 0-0 América (Empate sin goles registrado el 9 de enero de 2026)

América 1-1 Tijuana (Igualdad en el marcador durante el torneo Apertura 2025)

Tijuana 2-2 América (Empate con emociones en la frontera durante el Clausura 2025)

América 3-0 Tijuana (Victoria contundente para las Águilas como locales en el Apertura 2024)

Tijuana 1-1 América (Empate dividido en el Estadio Caliente)

Los encuentros entre ambos equipos suelen ser muy parejos. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo?

El choque de reposición entre las Águilas y el cuadro de la jauría contará con una cobertura completa para los aficionados al balompié nacional. Los datos oficiales para dar seguimiento al encuentro son los siguientes:

PUBLICIDAD

Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026.

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México.

Transmisión oficial de televisión y streaming: El partido estará disponible en vivo a través de la plataforma de streaming ViX.

Para este compromiso, se espera que el conjunto americanista encare las acciones con elementos de jerarquía en el once inicial, destacando la presencia de figuras como Luis Malagón en la portería, Erick Sánchez en la zona de gestación y Miguel Borja comandando el eje del ataque; mientras tanto, el conjunto de Abreu buscará plantar cara con un bloque sólido encabezado por el arquero Antonio Rodríguez y la pegada ofensiva de Ignacio Rivero y Adonis Preciado.