México

Ley de Economía Digital: piden reforzar seguridad cibernética y verificar transferencias ante fraudes por internet

Las compras por internet representan el 29% de los reportes por fraude digital que recibe el Consejo Ciudadano

Fotografía de archivo de una que persona realiza una compra por internet. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo de una que persona realiza una compra por internet. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
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El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México hizo un llamado a reforzar la prevención de fraudes en línea tras la aprobación de la Ley de Economía Digital, al alertar que este delito compromete el patrimonio y los datos personales de quienes realizan operaciones por internet.

Señaló que entre 2021 y 2026, ha atendido a 11 mil 700 personas por fraudes relacionados con compras por internet, de los cuales, el 84% se ha consumado sobre todo mediante depósitos a cuentas personales.

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Las afectaciones económicas reportadas por las personas que solicitan apoyo van desde 5 mil pesos hasta 4 millones 500 mil pesos, de acuerdo con los datos del organismo.

Los casos muestran que una transferencia hecha sin verificar la identidad de la persona o empresa receptora puede derivar en pérdidas económicas de distinta magnitud.

El llamado ocurre ante la aprobación de la nueva legislación, que busca ampliar el uso de pagos digitales y electrónicos en actividades comerciales, de servicios y en trámites ante autoridades.

El Consejo Ciudadano planteó que ese crecimiento debe acompañarse de acciones de prevención para evitar el robo de datos y los engaños en operaciones digitales.

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Compras digitales concentran el 29% de los reportes por fraude en internet

Las compras por internet representan el 29% de los reportes por fraude digital que recibe el Consejo Ciudadano, por lo que constituyen la modalidad con mayor presencia entre los casos atendidos.

Las denuncias incluyen incumplimientos en la entrega de productos y suplantaciones de identidad de personas o empresas.

También se reportan falsas ofertas de paquetes turísticos, conocidas como montaviajes. Estas prácticas ofrecen precios que pueden parecer inusualmente bajos y buscan que las personas hagan depósitos o transferencias antes de comprobar si la empresa existe, si cuenta con referencias o si el servicio ofrecido es real.

El Consejo Ciudadano señaló que las personas de 18 a 30 años representan el 35% de los casos atendidos por fraudes relacionados con compras en línea. El grupo de 31 a 40 años concentra otro 22%, lo que coloca a ambos sectores entre quienes más solicitan orientación por este tipo de engaños.

Los datos refieren que la exposición no se limita a un solo perfil de usuario, ya que las operaciones digitales forman parte de compras, pagos, transferencias y contrataciones de servicios. La recomendación del organismo es revisar los datos de cada operación antes de entregar dinero o información financiera.

IA facilita engaños digitales

A los mecanismos tradicionales de fraude se suma el uso de inteligencia artificial para crear mensajes, correos electrónicos y portales con apariencias cada vez más realistas.

Estas herramientas pueden dificultar la identificación de comunicaciones fraudulentas que aparentan provenir de bancos o instituciones financieras.

El Consejo Ciudadano recomienda verificar antes de transferir recursos. Las personas deben confirmar que los datos de la cuenta receptora correspondan con la persona o empresa con la que realizan la operación, en especial cuando el pago se solicita a una cuenta personal.

Para las compras digitales, el organismo plantea utilizar plataformas confiables, revisar la dirección electrónica de los sitios y consultar referencias antes de hacer un pago. También recomienda evitar transferencias fuera de los canales oficiales de las empresas o plataformas donde se ofrece el producto o servicio.

Las ofertas con descuentos extraordinarios, paquetes turísticos con precios demasiado bajos o solicitudes de pago urgente deben considerarse señales de alerta. El Consejo Ciudadano advierte que estas condiciones pueden utilizarse para presionar a las personas a entregar dinero sin realizar verificaciones previas.

El Consejo Ciudadano pide no compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación

Otra recomendación consiste en proteger los datos personales y financieros. El organismo pide no compartir contraseñas, NIP o códigos de verificación, así como confirmar por canales oficiales cualquier mensaje que solicite información o dinero, incluso si aparenta ser auténtico.

La revisión de los movimientos bancarios permite detectar operaciones no reconocidas. El Consejo Ciudadano sugiere activar las notificaciones de las cuentas para recibir avisos sobre transferencias, cargos y otros movimientos, además de reportar de inmediato cualquier operación que no haya sido autorizada.

Ante un posible fraude, el Consejo Ciudadano ofrece orientación gratuita y confidencial para identificar las acciones a seguir y conocer las alternativas de apoyo disponibles. La ciudadanía puede comunicarse a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, disponible las 24 horas, los 365 días del año, para recibir acompañamiento oportuno y especializado.

Expertos cuestionan facultades de Hacienda para definir sectores obligados a aceptar pagos digitales

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue aprobada el 6 de octubre por la Cámara de Diputados con el objetivo de reducir el uso de efectivo en actividades productivas y comerciales, aumentar la trazabilidad de las operaciones financieras y facilitar la fiscalización del SAT.

Especialistas de la consultoría Uruchurtu&Snipeliski advierten que la facultad para que la SHCP defina los sectores y actividades en los que negocios y establecimientos deberán aceptar únicamente pagos digitales podría contravenir la Constitución.

Los analistas sostienen que esa definición corresponde al Congreso y señalan que restringir el efectivo podría limitar la libertad de comercio prevista en el artículo 5 constitucional.

El análisis también refiere que el proyecto no precisa los sectores alcanzados, los montos a partir de los cuales se exigirían pagos digitales, los criterios para aplicar la medida, las reglas de supervisión, las sanciones ni las excepciones en casos de contingencia.

Añade que los costos por comisiones bancarias y terminales de pago podrían presionar los márgenes de ganancia de misceláneas, tiendas de la esquina y Pymes.

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