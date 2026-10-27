México

Tras disculpa de la Fiscalía del Edomex, familias reprochan desatención a denuncias contra feminicida serial de Toluca: “Alertamos que estuvieron en su casa”

En 2012, ignoraron a la madre de Mónica, luego asesinó a Tomás, padre de ella, la familia de Paty, Adriana y hasta de Jessica también advirtieron que la última ubicación del celular de las jóvenes fue en casa del asesino serial pero la policía sólo llegó con su última víctima, a quien habría matado horas antes

Mónica, Adriana, Martha Patricia, Jessica Guadalupe y dos hombres más fueron víctimas de Óscar García Guzmán, el feminicida serial de Toluca Foto: Fichas de búsqueda
Mónica, Adriana, Martha Patricia, Jessica Guadalupe y dos hombres más fueron víctimas de Óscar García Guzmán, el feminicida serial de Toluca Foto: Fichas de búsqueda
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofreció una disculpa pública a las familias de cuatro víctimas de Óscar García Guzmán, el “Monstruo de Toluca”, por las omisiones en las investigaciones de feminicidios y homicidio atribuidos al agresor, quien recibió condenas superiores a 335 años de prisión. El acto fue otorgado debido a la Recomendación 03/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aunque los familiares exigieron sanciones para los servidores públicos señalados.

Infobae México ha dado una amplia cobertura al tema y seguimiento a las víctimas de Óscar García Guzmán, incluso desde que estuvo prófugo. Asesinó a Mónica Chávez Cuate (el padre de ella), Martha Patricia Nava Sotelo, Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, Adriana González Hernández y hasta su propio padre. Además la importante labor de la activista Frida Guerrera para ayudar a atraparlo.

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La ceremonia se realizó el 26 de octubre de 2026, casi seis años después de que la recomendación documentó deficiencias en la actuación de cinco servidores públicos. La disculpa ocurrió a puerta cerrada y sin la presencia del fiscal general José Luis Cervantes Martínez.

Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, encabezó el acto en representación de la institución. Las familias de Mónica Chávez Cuate, Adriana González Hernández, Martha Patricia Nava Sotelo y Jessica Guadalupe Jaramillo acudieron al encuentro.

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Óscar García Guzmán (Foto: Twitter)
Óscar García Guzmán (Foto: Twitter)

Las madres cuestionaron que las autoridades ministeriales no atendieron las denuncias y alertas que, según sostuvieron, pudieron ayudar a ubicar a García Guzmán antes de que cometiera más crímenes. También reclamaron reparación integral del daño y garantías de no repetición.

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Las familias denunciaron que las alertas fueron ignoradas desde 2012

Martha Cuate, madre de Mónica Chávez Cuate, pidió que ninguna otra familia enfrentara una experiencia semejante. “Lo que yo pido es que no se repita, no vuelva a haber una Adriana, una Mónica, una Jessica, una Martha”, expresó durante la disculpa pública.

Cuate aseguró que desde el inicio de las indagatorias proporcionó datos sobre el paradero de García Guzmán, pero sus señalamientos no fueron atendidos. “Les señalé dónde estaba el feminicida, les dije dónde estaba y no trabajaron; por culpa de ellos es que estamos estas cuatro familias”, reclamó.

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Los restos de Mónica fueron localizados en octubre de 2012 en una fosa común de Huixquilucan. Años después, Tomás Chávez, padre de la joven, también fue asesinado por García Guzmán.

Graciela Orihuela, madre de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, relató que también informó a las autoridades sobre la posible ubicación de su hija y el riesgo que enfrentaba. Recordó que recibió como respuesta: “Señora, no se preocupe, su hija ya es mayor de edad y se pudo haber ido con el novio”.

Jessica fue localizada sin vida días después en la colonia Santín

Días después de aquella respuesta, Jessica fue localizada sin vida en la colonia Santín, en Toluca. Las familias sostuvieron que desde 2012 existían señalamientos contra García Guzmán que no recibieron la atención necesaria por parte de las autoridades.

Óscar García Guzmán (Foto: Twitter)
Óscar García Guzmán (Foto: Twitter)

El agresor permaneció en libertad hasta diciembre de 2019, cuando fue detenido en la Ciudad de México. Las denuncias de los familiares plantearon que los antecedentes disponibles pudieron contribuir a su identificación y localización antes de esa captura.

García Guzmán fue sentenciado por delitos relacionados con cuatro feminicidios, un homicidio, una desaparición y una violación. Permanece interno en el Centro Penitenciario de Tenango del Valle, donde cumple diversas condenas.

Las sentencias contra el responsable no cerraron los reclamos por las fallas institucionales. Las familias exigieron conocer las consecuencias legales y administrativas para los funcionarios involucrados en las irregularidades señaladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

La reparación solicitada incluyó sanciones y un memorial en Villas Santín

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La activista Frida Guerrera, quien acompañó a las familias, exigió que la admisión de las omisiones se tradujera en acciones contra quienes incurrieron en ellas. “La exigencia es esa: que nos aseguren la no repetición, que se escuche a la víctima y sobre todo que se deje de negar la realidad”, señaló.

Entre las peticiones estuvo investigar y sancionar a los servidores públicos responsables, garantizar la reparación integral del daño y establecer mecanismos que impidieran nuevas irregularidades en investigaciones por feminicidio. Los familiares consideraron que la disculpa reconoció las fallas, pero no eliminó el dolor ni las omisiones denunciadas durante más de una década.

Otra solicitud consistió en transformar la vivienda de Villas Santín, en Toluca, donde fueron localizados los cuerpos de tres mujeres, en un memorial dedicado a las víctimas. Para las familias, recuperar ese inmueble representó una medida de memoria y reconocimiento frente a los crímenes.

La disculpa pública formó parte de las medidas ordenadas en la Recomendación 03/2020. Los familiares mantuvieron su demanda de avances en la reparación del daño y de información sobre las responsabilidades de los funcionarios señalados.

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