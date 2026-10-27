CDMX acumula 5 mil 226 personas desaparecidas: cientos de casos siguen sin estatus confirmado

Personas desaparecidas en CDMX. (Jesús Avilés )

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Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX dio a conocer que actualmente la Ciudad de México reporta 5 mil 225 casos de personas desaparecidas y no localizadas, sumando 24 mil 539 desde el comienzo del registro en 1952.

A partir de las interacciones de las víctimas con instituciones públicas, se ha recolectado diversos datos como teléfonos celulares y domicilios para que las autoridades verifiquen de manera directa cada una de las investigaciones.

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“Es así como hemos llevado a cabo 23 mil 949 visitas de campo, casa por casa, múltiples veces cada caso y al mismo tiempo hemos llevado a cabo 29 mil 955 llamadas. ¿Para qué? Para verificar datos de contacto y verificar el estatus de las personas dadas como desaparecidas". explicó el funcionario.

Registros de personas desaparecidas en la CDMX

Después de actualizar los registros de estos casos en 2022, se dio a conocer que son 5 mil 225 las personas que aún no son localizadas en la capital del país, desglosando este resultado en tres puntos fundamentales:

447 personas ubicadas: se necesita recabar pruebas de vida

3 mil 394 confrontas, visitas y llamadas: denunciates que no han podido ser contactados después de al menos 23 mil visitas y 29 mil llamadas.

Mil 385 desapariciones confirmadas: se construye un plan individual de búsqueda

Gómez Negrete puntualizó que en la mayoría de estos casos no se tiene la certeza de que sigan desaparecidos, ya que solamente se cataloga como no localizada cuando se obtiene alguna prueba de vida.

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“Esto es una imagen de la persona desaparecida sosteniendo su foto boletín o sosteniendo un cartel con puño y letra donde establezca la situación de su ausencia, que podamos, en los casos de menores de edad, entrevistarlos, hacer una valoración médica y determinar qué fue lo que sucedió con ellos”, señaló.

Los datos oficiales de la Ciudad de México desglosan la situación de 5.225 personas no localizadas entre casos confirmados, contactos pendientes y personas ubicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Base de información de personas desaparecidas

La información recopilada de distintas fuentes se integra para completar los registros de la Ciudad de México:

Registro de la Ciudad de México

Base de datos construida por los reportes y denuncias en Comisión y Fiscalía de la Ciudad de México.

Incluye reportes abiertos por CNB sobre casos de personas desaparecidas.

Base Nacional de Carpetas de Investigación (BANCI)

Registros con carpeta de investigación abierta por la comisión de delitos de desaparición.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

Registros con hipótesis de hechos en Ciudad de México.

Incluye casos abiertos por instituciones de la Ciudad de México, CNB, FGR, comisiones y fiscalías estatales.

También incorpora reportes ciudadanos realizados en el portal público.

Crisis de desaparecidos en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, donde recuperó 24 individuos y 417 elementos óseos de personas inhumadas sin identificación. Los hallazgos serán analizados para establecer posibles identidades y aportar información ante la crisis de desapariciones en México, estimada hasta hace unos meses en 135 mil personas.

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Estas labores se realizaron durante 10 días, del 13 al 23 de octubre de 2026, en jornadas del 13 al 17 y del 20 al 23. Colectivos de la CDMX informaron que las tres fases del plan han permitido recuperar 76 individuos, de los cuales 12 ya fueron identificados mediante procedimientos previos.