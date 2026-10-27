Cambian estrategia en Sinaloa: Sheinbaum ordena a mandos de las Fuerzas Armadas visitar el estado para un informe de seguridad

Harfuch dio a conocer detalles de las visitas por medio de un mensaje en sus redes sociales. EFE/Presidencia de México SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS / (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; de la Secretaría de Marina (Marina), Raymundo Pedro Morales Ángeles, y él mismo, realizarán, durante esta semana, una agenda coordinada de visitas de supervisión en el estado de Sinaloa.

Harfuch señaló que el secretario de la Defensa Nacional acudirá este martes, mientras que la Marina y la SSPC realizarán sus respectivas visitas en diferentes días de la semana. Esta distribución, explicó, permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

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La agenda, dijo Harfuch, contempla supervisar los despliegues, conocer de primera manos las necesidades de la Policía Estatal y de las Policías Municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal.

“Las visitas forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”, concluyó su mensaje el titular de la SSPC.

Operativo por presunta persecución en Guasave

Apenas el pasado lunes por la tarde, se reportó que elementos del Ejército Mexicano habían desplegado un operativo por aire y por tierra en las inmediaciones del municipio de Guasave, Sinaloa.

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(X @OHarfuch)

Reportes señalaron que los uniformados habían participado en una persecución de civiles armados.

La movilización, según la información difundida, comenzó en Estación Bamoa y se extendió hasta la comunidad de Siete Ejidos. También se reportó la aparición de ponchallantas sobre la carretera México 15.

El operativo llamó la atención entre los habitantes de la zona, debido a la participación de un helicóptero Black Hawk artillado, mismo que sobrevoló el área mientras por tierra se desplegaban patrullas militares. Cabe destacar que, de manera extraoficial, se dio a conocer la presunta muerte de dos civiles, sin que autoridades confirmaran esta información.

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Defensa despliega 300 elementos para reforzar seguridad en Sinaloa

El pasado mes de agosto se dio a conocer que un contingente de 300 efectivos del Ejército Mexicano había sido enviado a Mazatlán, Sinaloa, como parte de un refuerzo operativo ligado a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El despliegue salió a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana y se incorporó al dispositivo que mantenía la 9/a. Zona Militar en la entidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional envió a 300 elementos para reforzar la seguridad en Sinaloa el pasado mes de agosto. Fot: SEDENA

De acuerdo con un comunicado, la misión del personal consistió en realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias. La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que las tareas se llevaron a cabo en apego al marco jurídico vigente, con referencia a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

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La dependencia señaló que el refuerzo buscó contribuir a la desarticulación de organizaciones delictivas mediante la detención de líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas. También precisó que las operaciones se coordinaron con autoridades municipales, estatales y federales para generar condiciones de paz y seguridad para la población sinaloense.

Anteriormente, en julio, fueron enviados 900 elementos de seguridad para fortalecer las acciones de prevención ante la temporada vacacional.

Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento, informó que los agentes fueron enviados de manera adicional a los 400 pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que desplegaron en el municipio.

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En entrevista con medios de comunicación, el funcionario detalló que se encontraban trabajando para reubicar los espacios en los que se encontrarán los efectivos tras el despliegue de este jueves.

“Antes de los 400 había llegado un número menor, llegaron los 400, y a medianoche ayer llegaron 900. Nada más que estamos batallando para reubicarlos (…) Estamos esperando que con este nuevo número podamos ya desplegar en todo el municipio y en todas las comisiones para evitar más (hechos violentos)“, explicó.