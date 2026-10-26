Lula agradece llamada de felicitación por parte de Sheinbaum: “Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías”

El mandatario de Brasil expresó que es un placer recibir la llamada de la presidenta de México. (REUTERS)

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Luiz Inácio Lula da Silva agradeció a Claudia Sheinbaum la llamada telefónica que recibió este 26 de octubre y afirmó que la victoria electoral del presidente brasileño el pasado 25 de octubre pertenece al pueblo brasileño y a las democracias latinoamericanas.

En una publicación en su cuenta oficial, Lula dijo que fue un placer recibir la llamada de la presidenta de México y sostuvo que ambos países deben defender sus soberanías y fortalecer la amistad y la cooperación entre Brasil y México.

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Claudia Sheinbaum llama a Lula este lunes para felicitarlo por su reelección en Brasil

La victoria del mandatario brasileño con 51.78% de los votos consolida un bloque de izquierda en las dos economías más grandes de la región, en un ciclo electoral que había favorecido consecutivamente a candidatos conservadores

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la mañana de este lunes 26 de octubre que hablaría con Luiz Inácio Lula da Silva para felicitarlo por su reelección en Brasil, luego de que el mandatario obtuvo 51.78% de los votos en la segunda vuelta.

Sheinbaum consideró el resultado como “una bocanada de aire fresco” para América Latina y el Caribe, donde siete elecciones presidenciales consecutivas habían favorecido a candidatos conservadores durante los últimos 18 meses.

Lula da Silva confirmó que sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum. Crédito: X/@LulaOficial

La llamada telefónica estaba prevista para las 12:00 horas, informó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. El triunfo mantiene a México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina, bajo gobiernos de izquierda.

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“Estamos felices. Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy, muy contentos”, declaró la presidenta Sheinbaum al inicio de su conferencia.

Sheinbaum sostuvo que la victoria representa el triunfo de “un presidente, un movimiento popular, un gobierno que representa a su pueblo”. También definió el resultado como “la derrota de un movimiento de derecha”.

Lula revirtió la ventaja obtenida por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, gesticula mientras se dirige a sus seguidores tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

En la primera vuelta del 4 de octubre, el senador Flávio Bolsonaro obtuvo una ligera ventaja sobre Lula. El sistema electoral brasileño exige que el candidato ganador supere 50% de los votos para evitar una segunda ronda, condición que no se cumplió en esa jornada.

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Lula revirtió el resultado en el balotaje del 25 de octubre. El Tribunal Superior Electoral de Brasil informó que recibió 51.78% de los sufragios frente a 48.22% de Bolsonaro, con 99.98% de las urnas contabilizadas.

“Allá son dos vueltas, tiene que ganar con más del cincuenta por ciento de la votación”, explicó Sheinbaum. La presidenta reconoció el trabajo del pueblo brasileño y de Lula para modificar el resultado de la primera elección.

El gobierno mexicano mantiene relaciones con administraciones de distintas ideologías, afirmó la mandataria. Hizo una excepción con Ecuador, al que acusó de haber violado “de manera flagrante la soberanía nacional”.

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“Claro que nosotros nos llevamos con todos los gobiernos del mundo y todos los pueblos del mundo, con excepción de aquellos que, como en el caso de Ecuador, violaron de manera flagrante la soberanía nacional”, expresó.

La presidenta distinguió esa posición de la cercanía política que mantiene con el gobierno brasileño. “Pues es un gobierno afín”, señaló sobre la administración de Lula, y añadió que le causa alegría el triunfo de un movimiento como el que representa el mandatario sudamericano.

Claudia Sheinbaum plantea retomar proyectos conjuntos entre Pemex y Petrobras

Los gobiernos de México y Brasil contemplan reanudar proyectos bilaterales de cooperación entre las petroleras Pemex y Petrobras. REUTERS/Carlos Santiago

Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de viajar a Brasil, aunque no fijó una fecha. Dijo que ambos gobiernos retomarán los proyectos conjuntos en distintos temas, incluida la relación entre Pemex y Petrobras.

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“Vamos a ver cuándo es el mejor momento y pues vamos a retomar todos los proyectos conjuntos de diferentes temas, entre otros, la relación Pemex-Petrobras”, explicó.

La cooperación energética entre las petroleras estatales forma parte de la agenda bilateral desde 2025, cuando los gobiernos de México y Brasil firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la seguridad energética y el desarrollo tecnológico conjunto.

Durante su mensaje, Sheinbaum relacionó el desenlace electoral con la movilización ciudadana frente al poder de las plataformas digitales. “Acercarse al pueblo siempre. Tener como visión, como objetivo, cumplirle al pueblo y permitir que el pueblo decida”, afirmó.

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La presidenta señaló que durante la jornada electoral brasileña se denunció que Meta habría favorecido a Bolsonaro frente a Lula. “En plena jornada electoral, eh, denunciaron que una de las plataformas, Meta, estaba dando beneficio a Bolsonaro frente a Lula”, dijo.

Para Sheinbaum, el resultado electoral muestra que las redes sociales no sustituyen la participación ciudadana. “Por más redes sociales, pues quien triunfa es el pueblo”, afirmó.

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