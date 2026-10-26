México

Siguen las renuncias en el INE: toca turno a Valeria Ramírez, novia del jefe de Oficina de Guadalupe Taddei

La funcionaria dejó su cargo el 25 de octubre y argumentó motivos personales. Su salida ocurre tras las acusaciones sobre un posible trato preferencial en su ingreso al organismo electoral

La salida de Valeria Ramírez se suma a los movimientos registrados en el INE.
La salida de Valeria Ramírez se suma a los movimientos registrados en el INE.
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Valeria Itzel Ramírez Gallardo presentó su renuncia voluntaria al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se desempeñaba como subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de Violencia Política contra las Mujeres.

Su salida, efectiva a partir del 25 de octubre, se produjo en medio de señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades en su contratación.

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La dimisión se da en un contexto de cuestionamientos a la gestión de Guadalupe Taddei, quien este lunes 26 de octubre formalizó su renuncia a la presidencia del Consejo General del INE ante la Cámara de Diputados, después de una serie de señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y posibles conflictos de interés.

Valeria Ramírez presenta su renuncia voluntaria al INE

En el documento dirigido al Despacho de la Secretaría Ejecutiva del instituto, Ramírez Gallardo informó que su decisión de separarse del cargo obedecía a motivos personales, sin hacer referencia a las acusaciones difundidas públicamente.

En la carta, fechada el 25 de octubre, la funcionaria también agradeció la oportunidad de formar parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como la confianza y las atenciones recibidas durante el tiempo que desempeñó sus funciones.

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El escrito confirma su solicitud de separación voluntaria, pero no ofrece detalles adicionales sobre las razones de su salida.

Señalan presunta intervención del jefe de Oficina de Taddei

La controversia en torno a Ramírez Gallardo surgió después de que el periodista Jorge Monroy difundiera señalamientos sobre su incorporación al organismo electoral.

De acuerdo con sus publicaciones, Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE y señalado como pareja sentimental de la funcionaria, habría intervenido para favorecer su contratación.

Los señalamientos también apuntan a una presunta participación de la consejera presidenta Guadalupe Taddei y de Guillermo Santiago, representante de Morena ante el instituto.

Monroy sostuvo además que Ramírez Gallardo habría reprobado en dos ocasiones el examen de inducción del INE. También cuestionó sus antecedentes académicos, al señalar que no encontró resultados correspondientes a su nombre en una consulta al registro de cédulas profesionales.

Sin embargo, la falta de resultados en esa búsqueda no demuestra por sí sola que la funcionaria carezca de estudios profesionales ni acredita un incumplimiento de los requisitos del puesto.

Los señalamientos difundidos tampoco constituyen, por sí mismos, una determinación oficial sobre posibles irregularidades en su contratación.

El cargo de Valeria Ramírez y su remuneración en el INE

Ramírez Gallardo estaba adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, área relacionada con la tramitación de procedimientos sobre consejeros electorales locales y asuntos de violencia política contra las mujeres.

De acuerdo con la información del directorio institucional citada en los reportes periodísticos, su puesto tenía una remuneración bruta mensual de 97 mil 466 pesos, equivalente a aproximadamente 72 mil 506 pesos netos.

Su ficha también presentaba apartados sin información registrada sobre experiencia profesional, formación académica, cursos, actividades académicas y publicaciones.

Este dato describe el contenido del registro consultado, pero no permite establecer por sí mismo cuál era su trayectoria completa.

Entre los principales señalamientos difundidos sobre el caso se encuentran:

  • La presunta intervención de Carlos Daniel Luna Rosas para favorecer la contratación de Ramírez Gallardo.
  • El supuesto respaldo de Guadalupe Taddei y Guillermo Santiago para su incorporación al instituto.
  • Los cuestionamientos periodísticos sobre sus resultados en el examen de inducción y sus antecedentes académicos.
  • La ausencia de referencias a estas acusaciones en la carta de renuncia, que únicamente menciona motivos personales.

Renuncia de Ramírez coincide con la salida de Guadalupe Taddei

La dimisión de la subdirectora ocurre en la misma coyuntura en que Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE, con efectos a partir del 26 de octubre.

En el oficio entregado a la Cámara de Diputados, la consejera presidenta señaló que las responsabilidades constitucionales del instituto debían prevalecer sobre cualquier interés personal.

También destacó sus 33 años de participación en distintas instituciones electorales del país.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños Cacho Cué, confirmó la recepción del documento y su envío a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

¿Qué sigue para la presidencia del INE?

Tras recibir la renuncia de Taddei, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento para elegir a quien ocupará la presidencia del organismo electoral.

De acuerdo con lo informado por Bolaños Cacho Cué, la Jucopo prevé sesionar el martes para aprobar la convocatoria correspondiente, que posteriormente deberá ser sometida a consideración del pleno.

Hasta la información proporcionada, la renuncia de Ramírez Gallardo está documentada como voluntaria y motivada por razones personales, mientras que las acusaciones sobre un posible trato preferencial en su contratación permanecen como señalamientos periodísticos.

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