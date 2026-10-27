Alicia Villarreal organiza lujoso baby shower para su hija Melenie Carmona: filtran el nombre de su bebé

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Melenie Carmona celebra su primer baby shower en un hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León, organizado por su madre, Alicia Villarreal. La hija de la cantante y de Arturo Carmona compartió imágenes del festejo en sus historias de Instagram, donde agradeció a “la abuela Alicia” por la organización del evento.

En las imágenes que la propia Melenie compartió en sus redes sociales se observa que al evento acudieron sus amigas y familiares, como la propia Alicia Villarreal y su hermana Coral Villarreal.

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La familia había mantenido discreción respecto al embarazo de Melenie, pero tras varias semanas de especulación, la cantante dio a conocer públicamente la noticia en agosto pasado.

Baby Shower de Melenie Carmona (@meleniecarmona)

Filtran nombre de la bebé de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal

En las imágenes que subió la cantante a sus redes sociales se le puede observar con una vestimenta en tonos rosas, así como las decoraciones del lugar donde se realizó el evento, esto ha despertado especulaciones apuntando a que espera una niña, aunque no lo ha confirmdo.

Además, el programa Ventaneando filtró que el nombre elegido para la bebé es Loreta, información que hasta el momento Melenie no ha validado públicamente.

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Baby Shower de Melenie Carmona (@meleniecarmona)

Melenie Carmona guardó el embarazo en secreto durante meses

La cantante confirmó su embarazo el 27 de agosto pasado mediante una fotografía de su pancita publicada en redes sociales, tras semanas de especulación. “El secreto que ya no era tan secreto”, escribió en la descripción de la imagen, acompañada de un emoji de carita riéndose y otro de corazón blanco.

Días después, Melenie explicó en un video de TikTok por qué decidió mantener la noticia en privado. “Yo quería mantener lo más posible en privado. Sí yo sabía que en algún punto iba a tener que hacerlo público”, contó.

La joven reconoció que vivió “meses de mucho, mucho debate psicológico” antes de hacer el anuncio. Aclaró, también, que no buscaba esconder el embarazo ni generar expectativa: “No lo estaba escondiendo, oigan”, dijo, y recordó que varias personas que se la encontraban en la calle le preguntaban directamente y ella respondía con sinceridad.

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Baby Shower de Melenie Carmona (@meleniecarmona)

La decisión respondió a recomendación médica y salud emocional

Melenie Carmona detalló que la espera para anunciar el embarazo respondió, en parte, a una indicación médica. “Los doctores te recomiendan no decir nada los primeros meses por cualquier cosa”, explicó.

A esa razón se sumó un motivo personal. “Por mi paz mental, mi bebé, por mi pareja”, dijo la cantante, quien buscaba evitar “tantos comentarios y tantas energías” durante la primera etapa de la gestación.

“No quería que nadie rompiera ese sentimiento tan increíble que estábamos sintiendo nosotros como pareja”, confesó Melenie sobre los primeros meses de embarazo, que describió como una etapa de particular vulnerabilidad.

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Melenie Carmona Villarreal anuncia su embarazo a través de una publicación en redes sociales junto con un mensaje de su padre Arturo Carmona. (Instagram: Melenie Carmona)

Arturo Carmona rompió en llanto al enterarse de la noticia

Melenie relató que su padre, Arturo Carmona, se encontraba en el gimnasio cuando recibió la noticia por teléfono. “Ay, mi niña, pero cómo, me haces muy feliz”, le dijo el actor antes de que se le cortara la voz.

“Él estaba llore y llore en el teléfono conmigo, yo también lloré y lloré”, recordó Melenie sobre la reacción de su padre.

La madre de la cantante se enteró al mismo tiempo que sus hermanos, Cruz Ángelo y Félix Estefano, durante una reunión dominical en casa de Alicia Villarreal. “Estábamos en la sala y yo pongo a grabar mi teléfono y así como que: oigan, es que les tengo que decir algo... es que estoy embarazada”, contó Melenie.

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Melenie Carmona, hija de los artistas Alicia Villarreal y Arturo Carmona, anuncia que se convertirá en madre por primera vez. (Instagram: Melanie Carmona / YouTube: Todo para la Mujer)

La bebé, cuyo presunto nombre es Loreta, será la primera nieta de Alicia Villarreal y el primer hijo o hija de Melenie Carmona, de 27 años.

Melenie Carmona novio: ¿Quién es el papá de su bebé?

Melenie Carmona no ha hecho público el nombre ni la identidad de su novio, quien sería el papá de su bebé. Ella ha mantenido esa relación fuera de los reflectores.

En abril de 2025, Pati Chapoy comentó que la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona vivía en unión libre con su pareja, pero no reveló su nombre