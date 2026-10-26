Con animación por IA y fotos familiares: Eugenio Derbez presume su ofrenda de Día de Muertos

Eugenio Derbez muestra la ofrenda familiar de Día de Muertos con cempasúchil, papel picado y los retratos de figuras del espectáculo, parientes y mascotas. IG: ederbez

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El actor Eugenio Derbez presentó su ofrenda de Día de Muertos con retratos dotados de movimiento mediante animación digital, el alatar incluye por primera vez al productor Jaime Sánchez Rosaldo, suegro del comediante, quien falleció en junio pasado.

La mesa conmemorativa reúne a familiares de distintas generaciones y a dos perros de compañía. La incorporación de Sánchez Rosaldo ocurre a cuatro meses de su deceso, registrado a los 84 años el pasado 8 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

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El homenaje audiovisual inicia con secuencias generadas por software de inteligencia Artificial.

La Inteligencia Artificial recreó gestos faciales, sonrisas y parpadeos en las fotografías antiguas de los antepasados antes de dar paso a la grabación directa de la ofrenda.

Eugenio Derbez compartió la ofrenda familiar de Día de Muertos con cempasúchil, papel picado y los retratos de figuras del espectáculo, parientes y mascotas. (IG: ederbez)

Las mascotas de la familia ocupan el primer lugar en el recorrido

Derbez caminó frente a la repisa adornada con flor de cempasúchil y papel picado.

“Voy a presumirles el altar de muertos. Se los enseño y ahora se los detallo”, dijo el intérprete al abrir la descripción de las diferentes imágenes instaladas en la estructura.

El recorrido empezó con los animales domésticos de la familia, enfocando la imagen de Fiona la perra de raza bulldog que murió en agosto de 2023 y acompañó al actor durante once años: “Empezamos con Fionita, ahí está la gordita”.

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A un lado descansa la fotografía de Marius, perro que perteneció a Alessandra Rosaldo antes de su matrimonio: “Ese es Marius, un perrito que tuvo Ale”

El espacio asignado a las mascotas coincide con la costumbre mexicana que asigna la noche del 27 de octubre al retorno de los animales domésticos.

El recorrido empezó con los animales domésticos de la familia, enfocando la imagen de Fiona la perra que acompañó al actor durante once años. (Captura de pantalla @EugenioDerbez / @fionaderbez)

Jaime Sánchez Rosaldo ingresa a la ofrenda familiar tras su fallecimiento en junio

Derbez enfocó las imágenes de su suegro, quien perdió la vida debido a un infarto cardiovascular.

El productor musical representó a cantantes como Lucero y Napoleón, además de dirigir la agencia artística Star Talento y Arte junto a su hija.

“Luego, ahí está mi suegro. Este año, este año pasó aquí al altar”, explicó el actor al mostrar el primer plano del empresario.

La familia ubicó varias fotografías de Sánchez Rosaldo a lo largo del tablero principal así como a los integrantes de la dinastía Rosaldo.

“Y aquí está mi suegro de chiquito, ¿verdad? Él es mi suegro de chiquito y aquí está mi suegro grande”, detalló Derbez durante la grabación.

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Sánchez Rosaldo impulsó la formación del dueto Sentidos Opuestos en la década de 1990.

El productor musical representó a cantantes como Lucero y Napoleón, además de dirigir la agencia artística Star Talento y Arte junto a su hija. (Facebook / @alexrosaldooficial)

Silvia Derbez y los abuelos paternos encabezan la memoria de la dinastía

El altar reserva su nivel central para Silvia Derbez, figura de la Época de Oro del cine mexicano.

La actriz participó en filmes como El seminarista y protagonizó melodramas televisivos hasta su fallecimiento el 6 de abril de 2002.

Junto a la intérprete descansa la imagen del publicista Eugenio González Salas, padre del comediante, quien murió el 14 de febrero de 1986.

“Este es mi mamá, mi papá Eugenio. Y luego aquí están mis dos papás”, señaló Derbez.

Una fotografía en blanco y negro muestra a González Salas y a Silvia Derbez durante los primeros años de su matrimonio.

El actor mostró enseguida imágenes de sus abuelos Marcelino González y María Luz Salas.

“Para los que no conozcan mis abuelos paternos”, señaló Derbez mientras mostró los retratos antiguos colocados sobre un rebozo tradicional.

El recorrido concluyó con más parientes de Rosaldo concluyendo con una toma abierta en la que el comediante abarcó la totalidad de la ofrenda donde conviven ambas ramas familiares: “ Y este es nuestro hermoso altar de muertos”.

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El altar reserva su nivel central para Silvia Derbez, figura de la Época de Oro del cine mexicano. (Foto:Mediateca.inah.gob.mx)

Raíces prehispánicas y sincretismo católico sustentan la tradición del altar de muertos

La tradición de la ofrenda tiene su origen en los rituales funerarios de las culturas mesoamericanas.

Pueblos como el mexica, maya y purépecha concebían la muerte no como un desenlace definitivo, sino como una etapa de transición hacia el Mictlán u otros destinos del inframundo.

El rito se transformó a partir del siglo XVI con la llegada de los evangelizadores españoles y la Iglesia católica, empatando las ceremonias indígenas dedicadas a los difuntos con las celebraciones litúrgicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, fijadas el 1 y 2 de noviembre.

El propósito fundamental de la estructura no radica en el duelo, sino en el reencuentro familiar. La creencia popular sostiene que las ánimas reciben un permiso temporal para cruzar desde el plano espiritual y alimentarse del aroma y la esencia de los platillos dispuestos en el altar.

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El propósito fundamental de la estructura no radica en el duelo, sino en el convite y el reencuentro familiar. (Especial)

La composición clásica de la ofrenda articula los cuatro elementos de la naturaleza. El agua sacia la sed del viajero tras su recorrido, las veladoras aportan el fuego que alumbra el sendero, el papel picado representa el viento con su movimiento y los frutos y semillas encarnan la tierra.

La flor de cempasúchil complementa la ruta de retorno de los antepasados. Sus pétalos color naranja intenso forman caminos aromáticos que guían la mirada de los difuntos hacia la mesa, mientras el humo de copal purifica el entorno de malas energías antes de la llegada espiritual.

La familia Derbez-Rosaldo preserva este legado ritual desde su residencia en Estados Unidos, el montaje adapta los símbolos tradicionales frente a los retratos familiares y el uso de animación digital en los rostros de sus antepasados actualiza la estética del homenaje sin alterar el principio de la conmemoración.

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La ofrenda mantiene vigente la memoria de figuras de la cultura mexicana, parientes y animales de compañía durante las fechas centrales de noviembre.