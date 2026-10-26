Procesan a un hombre por extorsionar negocios desde el Reclusorio Oriente a nombre de La Unión Tepito. SSC

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo dos vinculaciones a proceso contra Noé “N”, quien se identificó como integrante de La Unión Tepito, por su probable participación en dos casos de extorsión. Las víctimas fueron los propietarios de una academia de música en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y de una cafetería en la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

Las investigaciones determinaron que una cuenta bancaria a nombre de Noé “N” recibió dinero de ambas víctimas. En uno de los casos, otros dos hombres también resultaron vinculados a la causa.

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Amenazas contra una academia de música en Polanco

El primer hecho ocurrió el 12 de julio de 2025. Ese día, el propietario de una academia de música recibió una llamada de un hombre que se identificó como “Irving”, integrante de “La Unión”, quien le exigió 50 mil pesos por “derecho de piso”.

El sujeto amenazó con disparar contra el establecimiento y sus alumnos si no entregaba el dinero. Las amenazas se prolongaron durante aproximadamente cinco meses, entre julio y diciembre de 2025.

Erick "N" (Izquierda) y José "N" (Derecha). SSC

Durante ese periodo, la víctima realizó depósitos y transferencias por un total de 80 mil pesos. El dinero se repartió entre tres cuentas bancarias, que después fueron identificadas a nombre de Noé “N”, Erick “N” y José Martín “N”.

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Extorsión paralela a una cafetería en Axotla

Tres días después de las primeras amenazas contra la academia de música, el propietario de una cafetería en Axotla recibió una llamada de un hombre que se presentó como “Brayan”, de “La Unión Tepito”. El sujeto le exigió 20 mil pesos y le advirtió que dos personas acudirían en motocicleta a recogerlos.

Ante el temor de que le hicieran daño a él o a su familia, la víctima realizó dos transferencias por un total de 3 mil 300 pesos. Pero las exigencias no se detuvieron ahí.

Le indicaron que debía realizar pagos semanales de mil pesos y entregar cantidades adicionales en días festivos. El propietario bloqueó el número desde el que lo contactaban, pero esa misma noche recibió nuevos mensajes por WhatsApp en los que le exigían responder y lo amenazaban con represalias.

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La investigación estableció que el dinero de la cafetería también fue transferido a una cuenta a nombre de Noé “N”, quien era el único autorizado para disponer de esos recursos. Según la indagatoria de la fiscalía, Noé “N” habría utilizado ambas cantidades el mismo día en que fue recibida.

Rastreo bancario y capturas de los implicados

A partir de las denuncias, el Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) recabaron entrevistas, realizaron trabajos de investigación y analizaron información bancaria obtenida con autorización judicial.

Procesan a un hombre por extorsionar negocios desde el Reclusorio Oriente a nombre de La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la academia de música identificaron tres cuentas que recibieron pagos de la víctima. En el de la cafetería, confirmaron que el dinero llegó a una sola cuenta, también a nombre de Noé “N”.

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Con los datos de prueba del caso de Polanco, la Fiscalía CDMX obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres hombres. Agentes de la PDI los localizaron en distintos puntos de la zona metropolitana.

A Erick “N” lo detuvieron el 9 de octubre de 2026 en la alcaldía La Magdalena Contreras. A José Martín “N” lo capturaron el 12 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Noé “N” fue localizado el 20 de octubre en la alcaldía Iztapalapa.

Vinculación a proceso y nueva orden contra Noé “N” en el reclusorio

El agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, con los que obtuvo la vinculación a proceso de los tres imputados por extorsión calificada. Las audiencias se celebraron entre el 10 y el 21 de octubre y los tres permanecen en prisión preventiva.

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La investigación por las amenazas contra la cafetería permitió obtener una segunda orden de aprehensión contra Noé “N”. Para entonces, el imputado ya se encontraba recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por el caso anterior.

Agentes de la PDI ejecutaron esa orden dentro del propio reclusorio el 23 de octubre. Al día siguiente, el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que obtuvo una nueva vinculación a proceso, esta vez por el delito de extorsión.

La autoridad judicial determinó que Noé “N” permanezca en prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía CDMX señaló que trabaja para que las denuncias por extorsión se traduzcan en investigaciones sólidas que permitan identificar a las personas involucradas y presentarlas ante la justicia.