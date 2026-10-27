México

El significado de la Luna en Tauro que iluminará el cielo este 26 de octubre

Las lunas de octubre son consideradas como las más hermosas del año y de acuerdo con algunas tradiciones también pueden tener significados especiales

Luna en fase de cuarto creciente con múltiples cráteres y mares, iluminada y con destellos de luz plateados contra un fondo negro.
La Luna en fase de cuarto creciente muestra su superficie llena de cráteres, mares y destellos de luz plateados contra el fondo oscuro del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El día de hoy, 26 de octubre, la luna de Octubre se encontrará en su apogeo, iluminando los cielos nocturnos.

Y más allá de que las lunas de octubre sean consideradas como las más hermosas del año, de acuerdo con algunas tradiciones también pueden tener significados especiales.

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En octubre de 2026, las principales fases de la luna fueron las siguientes:

El 3 de octubre ocurre el cuarto menguante.

El 10 de octubre es Luna nueva.

El 18 de octubre llega el cuarto creciente.

Por último, la Luna llena ocurrió el 25 de octubre la cual es conocida de forma tradicional como la Luna del Cazador.

Además, a partir del 26 de octubre, el satélite inicia otra vez su fase menguante y de acuerdo con la tradición de la astrología en esta ocasión se trata una luna ubicada en el signo de tauro.

Te contamos sobre ambos significados culturales y místicos de estas lunas de octubre.

Luna roja, fenómeno astronómico, eclipse lunar, cielo estrellado, satélite, cielo nocturno, luna brillante, fenómeno natural, astrología, colores del cielo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna llena se ilumina de un color rojizo intenso, creando un espectáculo astronómico en el cielo nocturno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la Luna Llena de octubre recibe el nombre de Luna del Cazador y cual es su significado

La Luna del Cazador es el nombre tradicional de la luna llena que sigue a la Luna de la Cosecha, cercana al equinoccio de otoño.

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Suele ocurrir en octubre, aunque en algunos años puede caer en noviembre.

El nombre se relaciona con el calendario estacional de comunidades indígenas de Norteamérica y de poblaciones rurales.

Después de la cosecha, los campos quedan despejados y la caída de las hojas hace más visibles a los animales. La luz de la luna llena, que aparece temprano y se mantiene durante buena parte de la noche, facilitaba la caza para almacenar carne antes del invierno.

Su significado, es una referencia cultural a una época de preparación: el paso de la cosecha a la búsqueda de alimento para los meses fríos.

También recibe otros nombres según la comunidad y la región, como Luna de las Hojas que Caen, Luna Migratoria o Luna Helada.

Luna llena iluminada sobre las siluetas oscuras de árboles y colinas rocosas en un cielo nocturno con estrellas.
La luna llena se eleva sobre el horizonte rocoso y boscoso durante una noche despejada y estrellada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna Llena en Tauro: el nuevo ciclo de abundancia, según la astrología

Además de su significado simbólico y cultural, la luna llena de octubre también tiene un significado específico para la astrología.

De acuerdo con esta creencia, la Luna Llena en Tauro del 26 de octubre de 2026 invita a revisar la relación con el dinero, los vínculos y la estabilidad personal.

La interpretación astrológica plantea que cada signo puede reconocer oportunidades, cerrar etapas y construir nuevas bases de abundancia durante esta lunación.

En este sentido, la abundancia no se limita a los recursos económicos: también abarca el amor, el equilibrio emocional, el cuidado personal y la valoración de los logros alcanzados.

Es por esta razón que, la fecha propone identificar qué áreas necesitan atención y cuáles conviene dejar atrás para avanzar con objetivos más claros.

Para la astrología, la Luna Llena representa culminaciones, revelaciones y una mayor conciencia. Al ocurrir en Tauro, se relaciona con la seguridad, el bienestar material, la perseverancia y la construcción de una vida alineada con las necesidades personales.

Silueta iluminada de la cabeza de un toro bajo una luna llena en un cielo estrellado con montañas oscuras en la parte inferior.
Una figura luminosa del signo de Tauro se ubica bajo la luna llena frente a un cielo nocturno con estrellas sobre una cordillera montañosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ritual de abundancia para la Luna en Tauro, según la astrología

La Luna llena entró en Tauro durante la noche del domingo 25 de octubre en Ciudad de México: el punto máximo ocurre cerca de las 22:11 horas.

El lunes 26 de octubre de 2026 la Luna continúa en Tauro, de acuerdo con calendarios astrológicos.

Desde la astrología, Tauro se asocia con el dinero, los recursos, la seguridad material, el cuerpo y la constancia.

Este ritual puede usarse como una práctica simbólica para ordenar prioridades y plantear acciones concretas hacia la abundancia.

-Busca un espacio tranquilo: Necesitas una vela verde o blanca, una hoja, un bolígrafo, un recipiente con tierra o una planta y una moneda o billete que puedas conservar.

-Enciende la vela con cuidado. Coloca frente a ti la moneda o el billete y respira durante unos minutos. Evita pensar en una cifra inmediata o en una solución milagrosa. Enfoca la intención en construir estabilidad.

-En la hoja, escribe tres cosas que ya tienes y que representan abundancia: trabajo, conocimientos, una red de apoyo, salud, tiempo, clientes o herramientas. Después, escribe tres hábitos financieros o laborales que quieras fortalecer durante el siguiente ciclo lunar.

-Formula una intención en presente y con una acción verificable. Por ejemplo: “Administro mis ingresos con orden y separo 10% para el ahorro” o “Busco dos oportunidades laborales cada semana y actualizo mi portafolio”.

-Dobla el papel y colócalo debajo de la maceta o del recipiente con tierra. Guarda la moneda o el billete en tu cartera como recordatorio de tu compromiso. Deja que la vela se consuma sólo si puedes vigilarla; de otro modo, apágala de forma segura.

Un toro acostado en un campo con flores junto a un río, bajo la luna llena, cerca de una fogata encendida y una cabaña de piedra.
Una composición artística de la Luna en Tauro expone a un toro con detalles celestes en un entorno rural nocturno junto a un río y una hoguera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los siguientes 29 días, revisa la intención cada semana y registra una acción concreta como hacer un presupuesto, pagar una deuda, pedir una cotización, actualizar tu CV o separar una cantidad para el ahorro.

En esta lectura astrológica, la abundancia se vincula más con la disciplina y el cuidado de los recursos que con gastos impulsivos.

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