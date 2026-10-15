Atole de cempasúchil: la bebida ancestral que compite contra el pumpkin spice esta temporada

El cempasúchil no solo ilumina los altares del Día de Muertos. Sus pétalos comestibles también pueden convertirse en un atole dorado, caliente y reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cempasúchil también puede llegar a la taza. Esta flor, asociada con los altares y los caminos del Día de Muertos, encuentra una nueva forma de protagonismo en una bebida caliente, cremosa y de color dorado: el atole de cempasúchil.

Mientras el pumpkin spice domina las bebidas de otoño en Estados Unidos, México tiene ingredientes propios para celebrar la temporada. La canela, la vainilla, el maíz y los pétalos de cempasúchil se combinan en una preparación reconfortante que puede servirse durante una cena familiar, una reunión de Día de Muertos o como parte de una ofrenda.

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Atole de cempasúchil: una bebida mexicana para el otoño

El atole es una de las bebidas calientes más representativas de la cocina mexicana. Su base tradicional suele incluir masa o fécula de maíz, leche o agua, azúcar y especias. En esta versión, los pétalos de cempasúchil aportan un tono amarillo intenso y un aroma floral ligero.

La receta es sencilla y requiere ingredientes fáciles de encontrar. Sin embargo, existe una precaución fundamental: las flores deben ser comestibles, cultivadas para consumo humano y libres de pesticidas o productos químicos. Las flores ornamentales de florería no deben utilizarse para cocinar.

El resultado es una bebida espesa, suave y aromática. Su sabor combina el dulzor de la leche y el azúcar con las notas cálidas de la canela y la vainilla. El cempasúchil aporta principalmente color y un matiz floral delicado.

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El atole es una de las bebidas calientes más representativas de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de cempasúchil

Ingredientes

Esta receta rinde 4 porciones.

Pétalos de 4 flores de cempasúchil comestibles.

1 litro de leche.

4 cucharadas de fécula de maíz.

0.5 taza de azúcar.

1 raja de canela.

1 cucharadita de vainilla.

0.5 taza de agua.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Tiempo total: 25 minutos.

Cómo preparar el atole de cempasúchil

Retira los pétalos de las flores y lávalos con agua limpia. Revisa que no tengan tierra, tallos o residuos. Coloca los pétalos en la licuadora junto con 0.5 taza de agua. Licúa hasta obtener una mezcla de color amarillo uniforme. Cuela la preparación para retirar los restos sólidos de los pétalos. Vierte la leche en una olla y agrega la raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que la leche esté caliente, pero evita que hierva. Disuelve la fécula de maíz en un poco de agua fría. Este paso ayuda a evitar la formación de grumos. Incorpora la fécula disuelta a la leche caliente mientras mezclas con una cuchara o batidor. Añade la mezcla de cempasúchil, el azúcar y la vainilla. Cocina a fuego bajo durante 10 minutos y mueve de forma constante. No dejes de mover el atole, porque la fécula puede pegarse en el fondo de la olla. Retira la raja de canela y sirve de inmediato.

Para lograr una textura más ligera, puedes agregar un poco más de leche al final.

Si prefieres un atole espeso, cocina durante algunos minutos adicionales sin dejar de mover. La bebida debe quedar cremosa, pero fácil de servir.

El resultado es una bebida espesa, suave y aromática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa al pumpkin spice

El atole de cempasúchil puede convertirse en una propuesta mexicana para las bebidas de otoño. Su color dorado recuerda a los pétalos que decoran los altares, mientras que la canela aporta el aroma cálido que suele relacionarse con esta época del año.

También puede servirse como acompañamiento de pan de muerto, tamales dulces o buñuelos.

La combinación funciona especialmente bien en desayunos y cenas familiares, ya que el atole aporta una sensación reconfortante y combina con preparaciones dulces y especiadas.

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Para una presentación especial, sirve la bebida en tazas de barro o vasos resistentes al calor. Puedes decorar con una pizca de canela molida, aunque no es recomendable colocar pétalos que no sean comestibles dentro de la taza.

Conservación y recalentado

El atole puede guardarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante un máximo de 2 días. Con el frío, la fécula hará que la bebida espese más.

Para recalentarlo, coloca el atole en una olla a fuego bajo y agrega un poco de leche. Mezcla hasta recuperar la consistencia original. Evita calentarlo a fuego alto, porque puede pegarse o formar una capa espesa en el fondo.

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El atole de cempasúchil puede convertirse en una propuesta mexicana para las bebidas de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada porción contiene aproximadamente 278 calorías, aunque el valor puede cambiar según el tipo de leche, la cantidad de azúcar y el tamaño de las porciones.

El atole de cempasúchil demuestra que la temporada otoñal también puede celebrarse con ingredientes mexicanos.

En lugar de recurrir únicamente a sabores importados, esta bebida pone en la mesa una flor vinculada con la memoria, la tradición y las celebraciones del Día de Muertos.