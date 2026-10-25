De la austeridad a la polémica: reviven publicación de Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei

"¡Qué diferencia! Guadalupe Taddei en su primera declaración habla de austeridad", celebraba Claudia Sheinbaum en 2023

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El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una fuerte crisis luego de que surgieran denuncias de presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, lo que llevó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a abrir una investigación de oficio el pasado 23 de octubre.

La controversia aumentó cuando se difundieron videos donde aparece la consejera presidenta junto a José Alfredo Hernández Casillas, identificado como uno de los principales proveedores de suministros electorales del Instituto. De acuerdo a reporte periodísticos, la relación entre ambos es tan cercana, que el empresario le habría organizado una fiesta de cumpleaños a Taddei en un restaurante de lujo.

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Las acusaciones sobre la cercanía de Guadalupe Taddei crecieron rápidamente entre la opinión pública y principalmente en la oposición. Al respecto, la consejera presidenta ha negado conflictos de interés y asegurado que no tiene “proveedores favoritos”, sin embargo, sus declaraciones no han hecho más que aumentar la crisis del máximo órgano electoral en medio de una investigación por presun uso indeido drecursos públicos.

En ese contexto, en redes sociales ya se han difundido declaraciones antiguas en apoyo a Gudalupe Taddei de parte de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces presidente de México , pues desde su nombramiento frente al INE, Taddei fue identificada como cercana a Morena y a la llamada Cuarta Transformación.

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Sin embargo, este domingo 25 de octubre le tocó el turno a la presidenta Claudia Sheinbaum de que se le recordara cómo defendió a Guadalupe Taddei hace un par de años, antes de ser señalada de tener conflictos de interes y cometer irregularidades dentro del Instituto.

La senadora panista, Lilly Téllez criticó los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei en 2023 (Captura de pantalla)

Lilly Tellez se burla de publicación de Sheinbaum en apoyo a Taddei

En la red social X, la panista Lilly Téllez reposteó un tuit de Claudia Sheinbaum del 4 de abril de 2023, quien entonces era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La publicación de Sheinbaum era referente al primer discurso público emitió Taddei como consejera presidenta del INE, tras la salida de Lorenzo Córdova, a quien el gobierno de la Cuarta Transformación tachó de corrupto.

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“¡Qué diferencia! Guadalupe Taddei en su primera declaración habla de austeridad ‘revisar los costos de la democracia, sin perder su calidad’”, escribía Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

Ante ello, Lilly Téllez compartió el mensaje colocando únicamente un irónico “¡Jajajaja!”. No obstante, esta no fue la primera vez que Téllez se posicionó sobre el caso Taddei.

El día anterior, el sábado 24 de octubre, también realizó una publicación en sus redes sociales donde recordó que desde 2025 ella ya la había señalado por corrupción, había solicitado que se le investigue, que se le cite a comparecer.

La senadora panista, Lilly Téllez criticó los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei en 2023 (Captura de pantalla)

“Donde aparece Taddei, aparece la corrupción: el 11 de febrero de 2025 solicité su comparecencia por la adjudicación, en 2022, de un contrato de arrendamiento del Instituto Sonorense de Transparencia a Inmobiliaria Alta Sierra, vinculada a la familia del gobernador de Sonora. Morena la protegió e impidió el dictamen”, recordó Téllez.

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En esa misma publicación se sumó a la petición que ha compartido toda la oposición: que renuncie Guadalupe Taddei. “La renuncia de Guadalupe Taddei no basta: debe ser investigada, enjuiciada e ir a la cárcel”, aseveró la senadora.

Reviven dichos de AMLO tras nombramiento de Taddei en 2023: “Es una mujer íntegra”

En medio de la polémica, en redes sociales usuarios también revivieron cuando López Obrador defendió a Guadalupe Taddei el día que fue elegida consejera presidenta del INE, el 31 de marzo de 2023.

Así describió el expresidente Andrés Manuel López Obrador a Guadalupe Taddei cuando fue nombrada presidenta del INE, en 2023. (Conferencia Mañanera del viernes 31 de marzo de 2023)

El entonces presidente de México afirmó que se trataba de una funcionaria con experiencia, profesionalismo y una trayectoria que debía revisarse.

López Obrador sostuvo que no conocía personalmente a Taddei, aunque dijo conocer a integrantes de su familia, a quienes describió como personas progresistas, demócratas y honestas. También respaldó el proceso de selección realizado en la Cámara de Diputados y definido mediante insaculación.

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El exmandatario afirmó que Taddei era “honesta” y una “mujer íntegra”. Añadió que era incapaz de actuar como Lorenzo Córdova, quien concluyó su periodo al frente del organismo electoral antes de que ella asumiera la presidencia del Consejo General.

Jorge Romero exige renuncia de Taddei y alerta sobre crisis de confianza en el INE

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, exigió que Guadalupe Taddei se separe de la presidencia del INE mientras avanzan las indagatorias por presuntas irregularidades en contratos. Asimismo, adviertió que las dudas sobre el árbitro electoral pueden extenderse a la organización de los comicios de 2027.

El panista sostuvo que las acusaciones no deben limitarse a la permanencia de Taddei en el cargo. Pidió revisar si los procedimientos administrativos, las licitaciones y las decisiones internas del Instituto se mantuvieron fuera de intereses privados o políticos.

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Romero planteó cuatro exigencias: esclarecer todos los contratos bajo cuestionamiento, descartar conflictos de interés, publicar las contrataciones y nombramientos del organismo, además de sancionar a quienes resulten responsables. También demandó reforzar la vigilancia en futuras adquisiciones y designaciones dentro del INE.

“Si se simularon contrataciones, nos preocupa mucho que se simulen elecciones”, afirmóel dirigente del PAN e insistió en que el Instituto debe actuar con imparcialidad ante el proceso electoral 2026-2027. Sostuvo que la credibilidad de la autoridad electoral no puede quedar bajo dudas.