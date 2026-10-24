Guadalupe Taddei advierte que no renunciará a la presidencia del INE, acusa que todo es un “ataque político”

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En una reunión virtual con las demás consejerías, la consejera presidenta Guadalupe Taddei advirtió que no piensa renunciar. Crédito: Cuartoscuro

Este sábado, en una reunión virtual con las demás consejerías, la consejera presidenta el Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que “no me voy”. Es decir, no piensa renunciar al cargo.

Parece que a Taddei Zavala poco le preocupan los cuestionamientos por su abierta cercanía con el proveedor del INE, José Alfredo Hernández Casillas, ya que rechazó dejar su puesto.

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Guadalupe Taddei advierte que no renunciará a la presidencia del INE

De acuerdo con medios de circulación nacional --y fuentes que fueron testigos de la reunión virtual--, Taddei reveló que no piensa dejar su puesto, ya que todo se trata de un “ataque político”.

Tal es la confianza de la consejera presidenta, que, incluso, argumentó que no está preocupada y que únicamente está esperando que las cosas se “enfríen”.

Consejera presidenta rechaza tener conflictos de interés

Una fuente también comentó que la funcionaria negó estár en medio de algún conflicto de interés, aunque las evidencias publicadas en la última semana digan lo contrario.