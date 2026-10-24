México

Guadalupe Taddei advierte que no renunciará a la presidencia del INE, acusa que todo es un “ataque político”

En una reunión virtual con las demás consejerías, la funcionaria aclaró que no piensa dejar su cargo

Guardar
En una reunión virtual con las demás consejerías, la consejera presidenta Guadalupe Taddei advirtió que no piensa renunciar. Crédito: Cuartoscuro
En una reunión virtual con las demás consejerías, la consejera presidenta Guadalupe Taddei advirtió que no piensa renunciar. Crédito: Cuartoscuro

Este sábado, en una reunión virtual con las demás consejerías, la consejera presidenta el Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que “no me voy”. Es decir, no piensa renunciar al cargo.

Parece que a Taddei Zavala poco le preocupan los cuestionamientos por su abierta cercanía con el proveedor del INE, José Alfredo Hernández Casillas, ya que rechazó dejar su puesto.

PUBLICIDAD

Guadalupe Taddei advierte que no renunciará a la presidencia del INE

De acuerdo con medios de circulación nacional --y fuentes que fueron testigos de la reunión virtual--, Taddei reveló que no piensa dejar su puesto, ya que todo se trata de un “ataque político”.

Tal es la confianza de la consejera presidenta, que, incluso, argumentó que no está preocupada y que únicamente está esperando que las cosas se “enfríen”.

Consejera presidenta rechaza tener conflictos de interés

Una fuente también comentó que la funcionaria negó estár en medio de algún conflicto de interés, aunque las evidencias publicadas en la última semana digan lo contrario.

Temas Relacionados

INEGuadalupe TaddeiCámara de DiputadosMorenaPolítica Mexicanamexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

La líder de las perdidas se pronuncio sobre el fallecimiento de la madre de quien fue su amiga por muchos años

Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

Diego Luna triunfa en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la boca” con el premio a Mejor Guion

El mexicano va ganando reconocimientos con su nueva cinta como director

Diego Luna triunfa en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la boca” con el premio a Mejor Guion

No eran suplementos alimenticios: transportaban hidrocodona clandestinamente en el aeropuerto de CDMX desde Colombia

En los análisis químicos también se identificó otra sustancia, acetaminofén (paracetamol)

No eran suplementos alimenticios: transportaban hidrocodona clandestinamente en el aeropuerto de CDMX desde Colombia

Desde las calles de Jardín Balbuena y con el sueño de ser como Pelé: así fue el debut de Hugo Sánchez con Pumas

Antes de llegar al Real Madrid y sumar los Pichichis, el Niño de Oro recibió sus primeros minutos en Primera División a los 18 años ante Tigres UANL

Desde las calles de Jardín Balbuena y con el sueño de ser como Pelé: así fue el debut de Hugo Sánchez con Pumas

Así defendió AMLO a Guadalupe Taddei cuando fue elegida presidenta del INE en 2023: “Es honesta y una mujer íntegra ”

En redes sociales se viralizó nuevamente la conferencia de prensa del exmandatario donde aseguró que la consejera presidenta era incapaz de actuar como Lorenzo Córdova

Así defendió AMLO a Guadalupe Taddei cuando fue elegida presidenta del INE en 2023: “Es honesta y una mujer íntegra ”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

No eran suplementos alimenticios: transportaban hidrocodona clandestinamente en el aeropuerto de CDMX desde Colombia

Crisis de desaparecidos en México: hallan 24 cuerpos por identificar y 417 restos óseos en Panteón de Dolores en CDMX

Aumentan hasta 700% decomisos de droga en la frontera de Chihuahua con Texas: CBP

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

Diego Luna triunfa en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la boca” con el premio a Mejor Guion

Kenia Os y el Bogueto juntos en nueva colaboración: adelanto de la canción y videoclip

Juan de Dios Pantoja suena fuerte como nuevo habitante de la Mansión VIP

Yuri tendrá concierto gratuito en Edomex este domingo 25 de octubre: hora y cómo llegar desde CDMX

DEPORTES

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Desde las calles de Jardín Balbuena y con el sueño de ser como Pelé: así fue el debut de Hugo Sánchez con Pumas

América vs Pachuca: a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 en vivo desde el Estadio Azteca

Querétaro recibe a Cruz Azul en un partido vital de cara a la liguilla del Apertura 2026

El mexicano Dominick Reyes noquea a Azamat Murzakanov en el primer asalto durante UFC 333