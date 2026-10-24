¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei?

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

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La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se encuentra al centro del escrutinio público debido a un presunto conflicto de interés, donde resalta el nombre de José Alfredo Hernández Casillas, quien se ha convertido en el proveedor “favorito”, no solo a nivel federal sino en lo local del organismo que organiza los comicios en el país.

El nombre de Hernández Casillas está vinculado al sector empresarial enfocado en el suministro de materiales electorales, sin embargo, investigaciones periodísticas lo ubican como cercano a la presidenta del INE, situación que ha sumado tensión tras acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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Proveedores del INE son investigados por la UIF

De acuerdo con una investigación de Reforma, la UIF ubica a Hernández Casillas como la cabeza de una red de empresas que simulan competencia en licitaciones, además de operar como factureras en la contratación de material electoral.

Entre los nombres que resalta el artículo se encuentran:

Cajas Graf

Corporativo Zeg

Formas Finas y Materiales

Seriplast de México

Diseño Reconstrucción y Comunicación

Formas Finas Fernando Fernández

Comercializadora Grupo Selati

Uno de los múltiples contratos asignados al empresario apunta a la empresa Cosmocolor, la cual recibió mil 173 millones de pesos por la producción de credenciales electorales.

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

El perfil de Hernández Casillas en el ámbito electoral

Según la información que ha trascendido en los últimos días, José Alfredo Hernández Casillas es un empresario relacionado con el ámbito electoral, orientado a la fabricación y suministro de urnas, boletas, mamparas y otros insumos para los comicios.

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Su nombre aparece en empresas contratadas por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El proveedor ha saltado a la escena pública por la difusión de diversos videos que muestran su cercanía con la presidenta del INE y su familia.

Una de las grabaciones dejan al descubierto un viaje a París, Francia, donde se le ve acompañado del hijo de Guadalupe Taddei, Jorge Francisco Piñeda Taddei, en un lujoso hotel de la capital.

ASF también inició una investigación

La Auditoría Superior de la Federación también inició una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de recursos públicos, luego de señalamientos sobre contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del organismo.

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El anuncio se dio a conocer la tarde del viernes 23 de octubre, un día después de que la consejera presidenta Guadalupe Taddei calificara las acusaciones de infundadas.

La revisión de la ASF no se limita al INE: también abarca a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados con los señalamientos.

El órgano fiscalizador aseguró que ya cuenta con elementos e indicios de irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, aunque no detalló contratos ni nombres.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión extraordinaria del consejo general del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La pesquisa se apoya en “las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación” y el organismo se comprometió a actuar “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había pedido tres días antes, el martes 20 de octubre, que la ASF realizara esta inspección para revisar el uso de los recursos públicos.

Taddei se niega a dejar el INE

Pese al escándalo, la presidenta del INE se ha negado a renunciar a su cargo, este sábado, durante una reunión virtual con las demás consejerías, Guadalupe Taddei afirmó “no me voy” y calificó los señalamientos en su contra como un “ataque político”.

Dos días antes, durante una sesión extraordinaria del INE, la funcionaria ya había rechazado las presiones para dejar el cargo: “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques”.

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Su declaración llegó luego de que el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, le exigiera “acredite o renuncie” ante los presuntos conflictos de interés con proveedores que mantienen contratos con el INE.