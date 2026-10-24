Así defendió AMLO a Guadalupe Taddei cuando fue elegida presidenta del INE en 2023: “Es honesta y una mujer íntegra ”

Así describió el expresidente Andrés Manuel López Obrador a Guadalupe Taddei cuando fue nombrada presidenta del INE, en 2023. (Conferencia Mañanera del viernes 31 de marzo de 2023)

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Guadalupe Taddei, presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) está envuelta en una fuerte polémica luego de que se destaparan presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones, triangulación de recursos dentro del organismo electoral, entre otras prácticas deshonestas.

En un contexto en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por estas acusaciones, en redes sociales resurgieron los dichos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando defendió en 2023 la llegada de Taddei al máximo órgano electoral en México.

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Aquel viernes 31 de marzo de 2023, tras la designación de Taddei como consejera presidenta —la cual había ocurrido apenas aquella madrugada— López Obrador sostuvo durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, que se trataba de una funcionaria íntegra y con experiencia.

“Una mujer experimentada. Vean su trayectoria”, dijo el entonces presidente de México al ser cuestionado por la elección de la nueva titular del INE tras la salida de Lorenzo Córdova, quien entonces había terminado su gestión.

López Obrador aclaró entonces que no conocía personalmente a Taddei, aunque sí a integrantes de su familia. A partir de ello, aseguró que se trataba de personas “progresistas”, “demócratas” y honestas.

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El exmandatario también defendió el mecanismo que llevó a Taddei a la presidencia del Consejo General. Señaló que su candidatura fue revisada por una comisión de la Cámara de Diputados y que su nombre surgió del procedimiento de insaculación aplicado para definir las consejerías electorales.

“Porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo [Lorenzo Córdova]. Es una mujer íntegra”, afirmó López Obrador.

En redes sociales resurgieron los dichos por el expresidente López Obrador cuando defendió en 2023 la llegada de Taddei al máximo órgano electoral en México.

La ASF abre una investigación por contrataciones del INE

Este 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de recursos públicos. La revisión incluye procedimientos de contratación del organismo, así como operaciones relacionadas con Organismos Públicos Locales Electorales, empresas proveedoras y personas servidoras públicas.

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La ASF informó que cuenta con “elementos e indicios” sobre posibles irregularidades en diversas contrataciones. Entre los hechos bajo revisión aparecen presuntos conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

Las indagatorias se concentran en adquisiciones vinculadas con la producción de materiales electorales, entre ellos papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. También abarcan señalamientos sobre posibles vínculos entre exfuncionarios y compañías que obtuvieron contratos del Instituto.

La investigación ocurre después de que surgieron cuestionamientos por contrataciones otorgadas a empresas proveedoras de insumos electorales. Las acusaciones también alcanzan a antiguos colaboradores de la institución que habrían tenido relaciones con sociedades vinculadas con esas operaciones.

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Taddei rechaza favoritismos y acepta la revisión

Guadalupe Taddei ha rechazado que existan proveedores favoritos dentro del INE. Sostiene que las empresas señaladas ya ofrecían bienes y servicios al Instituto antes de que asumiera la presidencia del Consejo General.

La consejera presidenta también negó que una de las personas mencionadas en las acusaciones hubiera sido su chofer personal. Explicó que el trabajador estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia, aunque afirmó que no desempeñó esa función.

Taddei señala que los datos asentados en las declaraciones patrimoniales y de intereses corresponden a la responsabilidad individual de cada persona servidora pública. Añade que el Órgano Interno de Control debe determinar si existieron omisiones, inconsistencias o información falsa.

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Este 24 de octubre, la presidencia del INE aceptó la investigación iniciada por la ASF y afirmó que colaborará con las autoridades. “A favor de que se investigue a fondo”, sostiene el posicionamiento difundido por el organismo.

El Instituto informó que pondrá a disposición de la ASF, del Órgano Interno de Control y de otras instancias los antecedentes, contratos, documentos y evidencias relacionados con los procedimientos cuestionados.

Un viaje a París suma cuestionamientos a la presidenta del INE

La controversia aumentó tras la difusión de videos en los que aparece Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta, junto a José Alfredo Hernández Casillas en un hotel de lujo de París.

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Hernández Casillas está relacionado con compañías que han obtenido contratos para suministrar materiales electorales. Los señalamientos colocaron bajo revisión la cercanía entre la familia de Taddei y personas ligadas con empresas proveedoras del INE.

Entre las compañías mencionadas aparece Cajas Graf, vinculada con contratos por alrededor de 245 millones de pesos durante la gestión de Taddei en autoridades electorales de Sonora y en el ámbito federal, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.

Durante una sesión del Consejo General celebrada el 22 de octubre, representantes partidistas solicitaron que Taddei se separara temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones. La consejera presidenta rechazó esa petición y afirmó que no abandonará sus responsabilidades.

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que deben realizarse auditorías y que no puede haber “ninguna sombra de corrupción” dentro del INE. Un día después, al ser cuestionada nuevamente sobre el caso, evitó profundizar y respondió: “Después platicamos de eso”.

El INE anticipa que habilitará la plataforma “INE siempre a la vista, contigo a cada paso”, en la que prevé publicar contratos, montos, proveedores y documentos relacionados con sus procedimientos de contratación.