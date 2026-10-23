México

Tras acusaciones a Taddei, Auditoría Superior de la Federación abre investigación de oficio contra el INE

Las pesquisas contra el instituto son por presunto uso indebido de recursos públicos

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO
Guardar

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la tarde de este viernes 23 de octubre el inicio de una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto uso indebido de recursos públicos, luego de que se divulgaran señalamientos sobre contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del organismo.

La pesquisa se dio a conocer apenas un día después de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondiera públicamente a las acusaciones y las calificara de infundadas.

PUBLICIDAD

Los señalamientos apuntan a un esquema de contrataciones multimillonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, como papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua, así como a presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y esos proveedores que plantearían posibles conflictos de interés.

Entre esos exfuncionarios se señaló a una persona identificada como presunto chofer personal de Taddei, versión que ella negó. También se cuestiona si exfuncionarios declararon con veracidad en sus declaraciones patrimoniales, en las que negaron tener participación en empresas relacionadas con los contratos.

El caso había llegado a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tres días antes del anuncio de la ASF, el martes 20 de octubre. La mandataria afirmó entonces que pediría a la Auditoría Superior de la Federación realizar una inspección a la institución para revisar si se utilizaron recursos públicos de forma indebida.

PUBLICIDAD

La ASF confirmó que ya hay indicios de triangulación de recursos

La ASF informó que la revisión no se limitó al INE, sino que también abarcó también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados con los señalamientos.

Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico
Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico

El órgano fiscalizador aseguró que ya contaba, a la fecha del comunicado, con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, aunque no detalló las contrataciones específicas ni los nombres involucrados.

La ASF invocó “las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación” para justificar su intervención y se comprometió a actuar “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”. El mensaje cerró con la consigna institucional: “¡Un México sin corrupción, es posible!”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Última horaINEAuditoría Superior de la FederaciónGuadalupe TaddeiPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Discusión a gritos entre Sheinbaum y Maru Campos es ‘chisme de lavadero’ para Vicente Fox

El experesidente calificó la conferencia mañanera de la presidenta como un lavadero de acusaciones y ofensas

Discusión a gritos entre Sheinbaum y Maru Campos es ‘chisme de lavadero’ para Vicente Fox

Ernestina Godoy confirma que Maru Campos culpó a César Jáuregui: en reunión ventiló cargos en contra del exfiscal de Chihuahua

Sheinbaum confirmó la tensión que hubo durante la reunión con la gobernadora de Chihuahua

Ernestina Godoy confirma que Maru Campos culpó a César Jáuregui: en reunión ventiló cargos en contra del exfiscal de Chihuahua

Carlos Manzo actuaba contra el CJNG porque estaba del lado de Los Caballeros Templarios, señala especialista

Jesús Lemus, periodista especializado en temas de narcotráfico, señaló que declaraciones de diversos delincuentes apuntan a que Carlos Manzo estaba del lado de Los Caballeros Templarios

Carlos Manzo actuaba contra el CJNG porque estaba del lado de Los Caballeros Templarios, señala especialista

Desconocen representación oficial de Movimiento del Sombrero en Oaxaca, llaman a seguir canales oficiales de Grecia Quiroz

La organización llamó a descargar las aplicaciones oficiales

Desconocen representación oficial de Movimiento del Sombrero en Oaxaca, llaman a seguir canales oficiales de Grecia Quiroz

Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante Pablo Escobar: “De no saber que era él, sí me ligaba, muy atractivo y caballeroso”

La actriz y cantante relató que fue contratada para cantar pero ella no sabía para quién hasta que su madre le dijo poco antes de su actuación, sin embargo ella la salvó de que quisiera conquistarla

Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante Pablo Escobar: “De no saber que era él, sí me ligaba, muy atractivo y caballeroso”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: hallan sin vida a Ariana Scarlett de 12 años en Chiapas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: hallan sin vida a Ariana Scarlett de 12 años en Chiapas

Carlos Manzo actuaba contra el CJNG porque estaba del lado de Los Caballeros Templarios, señala especialista

El 19% de personas desaparecidas en Jalisco y localizadas en otros estados fue víctima de trabajos forzados, destapa Fiscalía

“Las operaciones de EEUU en México ya comenzaron”: Riva Palacio detalla el papel de la CIA contra los cárteles

Hallan sin vida a Ariana Scarlett, niña de 12 años que desapareció junto a su abuela cuando buscaban una vaca en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante Pablo Escobar: “De no saber que era él, sí me ligaba, muy atractivo y caballeroso”

Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante Pablo Escobar: “De no saber que era él, sí me ligaba, muy atractivo y caballeroso”

Héctor Parra reaparece en Ventaneando desde el Reclusorio Oriente en inédita entrevista: “A Alexa la perdoné desde el día uno”

U2 agota tres fechas y abre un último concierto masivo en el Estadio GNP: fecha y preventa

Así será el Festival de Día de Muertos en Chapultepec: carnaval, espectáculos nocturnos, música y danza gratis

José Luis Roma tiene esperanza en que Jesse & Joy vuelvan a cantar juntos en el futuro

DEPORTES

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca

Pumas y Tigres se juegan sus últimas cartas rumbo a la Liguilla del Apertura 2026: cuándo y dónde ver el partido en vivo

Almeyda se reencuentra con Chivas, pero Monterrey necesita una victoria para aspirar a la Liguilla: hora y dónde ver el partido

Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut: “Todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol”