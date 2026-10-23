Tras acusaciones a Taddei, Auditoría Superior de la Federación abre investigación de oficio contra el INE

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la tarde de este viernes 23 de octubre el inicio de una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto uso indebido de recursos públicos, luego de que se divulgaran señalamientos sobre contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del organismo.

La pesquisa se dio a conocer apenas un día después de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondiera públicamente a las acusaciones y las calificara de infundadas.

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Los señalamientos apuntan a un esquema de contrataciones multimillonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, como papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua, así como a presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y esos proveedores que plantearían posibles conflictos de interés.

Entre esos exfuncionarios se señaló a una persona identificada como presunto chofer personal de Taddei, versión que ella negó. También se cuestiona si exfuncionarios declararon con veracidad en sus declaraciones patrimoniales, en las que negaron tener participación en empresas relacionadas con los contratos.

El caso había llegado a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tres días antes del anuncio de la ASF, el martes 20 de octubre. La mandataria afirmó entonces que pediría a la Auditoría Superior de la Federación realizar una inspección a la institución para revisar si se utilizaron recursos públicos de forma indebida.

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La ASF confirmó que ya hay indicios de triangulación de recursos

La ASF informó que la revisión no se limitó al INE, sino que también abarcó también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados con los señalamientos.

Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico

El órgano fiscalizador aseguró que ya contaba, a la fecha del comunicado, con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, aunque no detalló las contrataciones específicas ni los nombres involucrados.

La ASF invocó “las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación” para justificar su intervención y se comprometió a actuar “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”. El mensaje cerró con la consigna institucional: “¡Un México sin corrupción, es posible!”.

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