PAN alerta tras presunta simulación de contratos en el INE e insiste en renuncia de Taddei: “Nos preocupa que se simulen elecciones”

Jorge Romero Herrera planteó cuatro exigencias al INE para aclarar presuntas irregularidades en contrataciones que la ASF está investigando llamó a Gudalupe Taddei a dejar su cargo al menos mientras ocurren las indagatorias.

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El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió la separación de Guadalupe Taddei al frende del Instituto Nacional Electoral (INE) mientras se revisan los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, además, el panista advirtió que una pérdida de confianza en el árbitro electoral podía generar dudas sobre la organización de las elecciones de 2027.

“Si se simularon contrataciones, nos preocupa mucho que se simulen elecciones”, afirmó Romero en un mensaje difundido este domingo 25 de octubre. El dirigente sostuvo que la titular del Instituto debía apartarse del cargo por “mínima responsabilidad” hasta que concluyeran las indagatorias.

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La exigencia ocurrie después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones del Instituto Nacional Electoral. La revisión alcanzó al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a empresas, proveedores y personas servidoras públicas relacionadas con los señalamientos.

La ASF reportó que contaba con indicios de posibles irregularidades en diversos procedimientos de contratación, eventuales conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. Las pesquisas se enfocaron en contratos de materiales electorales, entre ellos papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua.

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Jorge Romero advirtió que una pérdida de confianza en el árbitro electoral podía generar dudas sobre la organización de las elecciones de 2027.

El PAN pidió transparentar contratos y nombramientos del INE

Romero planteó cuatro exigencias al Instituto. La primera fue esclarecer la totalidad de los contratos bajo cuestionamiento y descartar cualquier conflicto de interés entre funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.

También pidió publicar todas las contrataciones y nombramientos realizados dentro del organismo electoral. El dirigente panista demandó que, si las indagatorias acreditaban responsabilidades, hubiera sanciones sin excepciones para las personas involucradas.

La cuarta exigencia consistió en reforzar los mecanismos de vigilancia para futuras contrataciones y designaciones. Para el líder de Acción Nacional, las medidas debían aplicarse porque el INE tenía la función de organizar y vigilar los procesos electorales federales.

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“Estamos hablando de la autoridad electoral en México. Estamos muy preocupados”, señaló Romero. El dirigente sostuvo que la credibilidad del árbitro no puede quedar sujeta a dudas mientras se aproxima el proceso electoral 2026-2027.

El PAN afirmó que el problema no se limita a la continuidad de la consejera presidenta. Su postura fue que el Instituto debía demostrar que sus procedimientos administrativos, sus licitaciones y sus decisiones internas se mantenían al margen de intereses privados o políticos.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, descartó su renuncia al órgano electoral. (YouTube)

La ASF abrió una revisión por posibles conflictos de interés

La investigación de la ASF surgió tras acusaciones relacionadas con presuntas contrataciones multimillonarias a empresas dedicadas a producir materiales electorales. Entre los cuestionamientos aparacen posibles vínculos de exfuncionarios del INE con compañías que habían obtenido contratos del organismo.

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Los señalamientos también incluyeron a personas que habrían tenido cargos o funciones cercanas a la Presidencia del Instituto y que, de forma paralela, estarían relacionadas con firmas proveedoras. La consejera presidenta rechazó que uno de los exfuncionarios señalados hubiera sido su chofer personal.

Taddei ha sostenido que las personas mencionadas ya no pertenecían al INE y que el Órgano Interno de Control recibió los antecedentes para determinar si existieron omisiones o falsedades en declaraciones patrimoniales y de intereses.

La presidenta del Instituto también ha negado en reiteradas ocasiones tener proveedores favoritos. Afirmó que las empresas bajo revisión ya ofrecían servicios y productos al organismo antes de que ella asumiera la presidencia, en abril de 2023.

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El INE informó que colaboraría con la ASF y con su Órgano Interno de Control. También anunció que habilitaría una plataforma de consulta para que la ciudadanía revisara contrataciones, montos y proveedores del organismo.

Así describió el expresidente Andrés Manuel López Obrador a Guadalupe Taddei cuando fue nombrada presidenta del INE, en 2023. (Conferencia Mañanera del viernes 31 de marzo de 2023)

Taddei rechazó renunciar y atribuyó los señalamientos a un ataque político

En medio de la controversia, Guadalupe Taddei dijo que no dejaría la presidencia del INE. La consejera presidenta consideró que los cuestionamientos formaban parte de un “ataque político” y sostuvo que esperaba que las investigaciones confirmaran la legalidad de los procedimientos administrativos.

La funcionaria señaló que el Instituto se encontraba bajo revisión permanente y defendió que su estructura tenía mecanismos para responder a auditorías, investigaciones internas y obligaciones de transparencia.

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El reclamo del PAN se sumó a las exigencias de otras fuerzas políticas y organizaciones que advirtieron una crisis de confianza dentro del árbitro electoral. Algunas voces piden que Taddei comparezca, acredite la legalidad de los contratos cuestionados o se separe de decisiones relacionadas con los proveedores bajo escrutinio.

El Instituto enfrenta además divisiones en su Consejo General. Un análisis sobre las votaciones realizadas entre el 27 de abril y el 10 de septiembre de 2026 identificó 58 votaciones divididas y el rechazo de 20 proyectos, en medio de diferencias entre bloques de consejerías.

En ese contexto, Romero sostuvo que la exigencia panista buscaba preservar la imparcialidad del Instituto. “Exigimos, a nombre de millones de mexicanas y mexicanos, que el INE actúe con imparcialidad”, afirmó.

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