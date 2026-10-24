México

Cómo hacer salsa verde picosa para unos chilaquiles al estilo norteño: receta casera tradicional

Freír el licuado de tomatillo en aceite bien caliente durante ocho minutos evita una consistencia aguada, logrando bañar los totopos crujientes con un picor profundo que transforma el desayuno tradicional en casa

Plato de barro con totopos en salsa verde, carne asada, crema y queso, junto a un cuenco con salsa sobre una mesa de madera.
Los chilaquiles son uno de los desayunos más representativos de la cocina mexicana, presentes en la mayoría de las regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el norte de México se preparan salsas con chiles como el chile verde del norte y el chile de árbol. Estos ingredientes son parte de la cocina tradicional de la región.

Esta salsa verde picosa combina tomate verde con chile de árbol, una preparación sencilla que se usa comúnmente para acompañar chilaquiles.

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Receta de salsa verde picosa para chilaquiles

Esta salsa verde combina tomatillos cocidos con dos tipos de chile para lograr un picor intenso y profundo.

La técnica consiste en hervir los vegetales, licuarlos y luego freírlos brevemente para que la salsa tome cuerpo y un sabor más concentrado.

Tomatillos, chiles, cebolla, ajo, cilantro, totopos, queso y crema en platos de barro, un molcajete y una tabla de madera con un cuchillo.
El picor de una salsa depende tanto del tipo de chile como de si se conservan o retiran las semillas y venas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una salsa espesa, de color verde oscuro, ideal para bañar totopos sin que estos se deshagan de inmediato.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 25 minutos.

Se dividen en 10 minutos de preparación de ingredientes y 15 minutos de cocción entre el hervor de los vegetales y el sofrito final de la salsa.

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Ingredientes

  1. 500 g de tomate verde (tomatillo), sin cáscara
  2. 4 chiles serranos
  3. 6 chiles de árbol secos
  4. 2 dientes de ajo
  5. ¼ de cebolla blanca
  6. 1 taza de agua o caldo de pollo
  7. 2 cucharadas de aceite vegetal
  8. 1 cucharadita de sal, o al gusto
  9. 1 ramita de cilantro fresco
  10. 300 g de totopos de maíz
  11. 100 g de queso fresco desmoronado, para servir
  12. ¼ de cebolla morada en rodajas, para servir
  13. 1 cucharada de crema, para servir
Plato de barro con chilaquiles en salsa verde, carne asada, crema y queso, junto a un cuenco con salsa verde sobre una mesa de madera.
La salsa verde es una de las bases más versátiles de la cocina mexicana, utilizada en antojitos, guisos y platillos de desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa verde picosa para chilaquiles, paso a paso

  1. Coloca los tomates verdes, los chiles serranos y los chiles de árbol en una olla con agua suficiente para cubrirlos.
  2. Hierve a fuego medio durante 10 minutos, hasta que los tomates cambien a un tono verde olivo y se vean suaves.
  3. Retira los vegetales con una cuchara ranurada y resérvalos. Guarda 1 taza del agua de cocción.
  4. Coloca en la licuadora los tomates, los chiles, el ajo, la cebolla y el agua reservada.
  5. Licúa hasta obtener una salsa tersa. Si prefieres textura rústica, pulsa pocos segundos nada más.
  6. Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Este paso es clave: el aceite debe estar bien caliente antes de verter la salsa, para evitar que quede acuosa.
  7. Vierte la salsa con cuidado, ya que puede saltar al contacto con el aceite caliente.
  8. Cocina la salsa durante 8 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que espese y oscurezca ligeramente.
  9. Ajusta la sal y agrega el cilantro picado al final de la cocción.
  10. Incorpora los totopos directamente en la salsa caliente y mezcla con movimientos envolventes durante 1 minuto, lo justo para que se impregnen sin perder la textura crujiente.
  11. Sirve de inmediato con queso fresco, cebolla morada y un toque de crema encima.
Ilustraciones de olla con verduras, licuadora, sartén con salsa, plato con totopos y textos explicativos con el logotipo de Infobae.
El chile serrano puede sustituirse por jalapeño si se busca un picor más suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Grasas: 16 g
  • Fibra: 5 g
  • Sodio: 480 mg
Chilaquiles con tortilla de nopal, platillo mexicano, versión saludable, textura crujiente, cocina casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tomates verdes están listos cuando cambian de un verde brillante a un tono olivo opaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa verde, sin mezclar con los totopos, se conserva en refrigeración hasta 3 días en un recipiente hermético.

También puede congelarse hasta por 2 meses. Una vez combinada con los totopos, el platillo debe consumirse de inmediato.

Primer plano de chilaquiles veganos en un plato blanco, con totopos cubiertos de salsa verde, crema vegana, rodajas de cebolla morada y cilantro.
Agregar el cilantro al final conserva su aroma fresco, que se pierde con la cocción prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué se puede acompañar esta receta?

Estos chilaquiles combinan bien con un huevo frito o estrellado encima, ya que la yema aporta cremosidad y equilibra el picor de la salsa.

También se pueden servir con frijoles refritos, una guarnición clásica que complementa el desayuno mexicano.

Chilaquiles con tortilla de nopal, platillo mexicano, versión saludable, textura crujiente, cocina casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cantidad de porciones puede ajustarse fácilmente duplicando los ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vaso de agua fresca de temporada, como horchata o jamaica, ayuda a contrastar el picante.

Si buscas algo más ligero, acompaña con rebanadas de aguacate fresco y un poco de cebolla morada encurtida al lado del plato.

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