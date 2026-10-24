El mexicano Dominick Reyes noquea a Azamat Murzakanov en el primer asalto durante UFC 333

El peleador de origen azteca consiguió una victoria rápido en el evento. (UFC)

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La división de peso semicompleto de la UFC presenció una de las declaraciones más contundentes y espectaculares del año. En el marco de la cartelera estelar de UFC 333: Volkanovski vs. Evloev, celebrada este sábado 24 de octubre de 2026, el contendiente estadounidense de raíces mexicanas Dominick “The Devastator” Reyes volvió a desatar el poder que lo catapultó a la élite mundial al derrotar por nocaut fulminante al peligroso noqueador ruso Azamat Murzakanov a los 2:40 del mismísimo primer asalto.

El enfrentamiento llegaba envuelto en una altísima expectativa dentro de las 205 libras. Por un lado, Murzakanov se presentaba como una amenaza latente caracterizada por su pesada pegada y un estilo paciente pero implacable al contragolpe.

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Por el otro, Reyes buscaba confirmar de forma definitiva que su carrera ha recuperado la estabilidad, la velocidad y la confianza que alguna vez lo tuvieron a milímetros de conquistar el cetro indiscutido de la división frente a Jon Jones.

Reyes había trabajado para buscar esta oportunidad. (Crédito: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

Dos minutos y cuarenta segundos de pura precisión

Desde el choque inicial de guantes, la tensión en el octágono se palpaba con intensidad. Reyes, fiel a su estilo de guardia zurda, comenzó trabajando la distancia con patadas medias y fintas que obligaron a Murzakanov a ser cauto en sus aproximaciones. El peleador ruso intentó cerrar los ángulos para cortar la reja y descargar su temido volado de izquierda, pero se encontró con un Reyes móvil, elusivo y sumamente enfocado en castigar los errores de colocación de su oponente.

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Al minuto 2:30, Murzakanov intentó acortar distancia con una combinación de dos golpes, buscando sorprender al californiano contra la malla. Reyes retrocedió con un elegante paso lateral, esquivó el ataque principal y descargó una combinación fulminante directa a la mandíbula del ruso, conectando con una puntería milimétrica.

Desestabilizado por el poder del impacto, Murzakanov se fue hacia la lona visiblemente desconectado, lo que obligó al réferi central a intervenir de inmediato al detener las acciones a los 2:40, decretando el nocaut automático en favor del estadounidense.

La rapidez y frialdad con la que Reyes neutralizó a un rival del calibre de Murzakanov provocó el estallido de la fanaticada presente en el recinto y encendió las redes sociales de la promotora, donde el clip del desenlace se convirtió rápidamente en una de las secuencias más compartidas de la jornada.

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El combate duró menos de tres minutos en el octágono. (IG Watch Combat Sports)

De las sombras a la resurrección en las 205 libras

Este nocaut no representa únicamente una victoria más en el registro profesional de Dominick Reyes; simboliza la consolidación de un camino de redención deportiva pocas veces visto en las artes marciales mixtas contemporáneas.

Tras una racha sumamente complicada entre 2020 y 2022 —marcada por caídas duras ante nombres históricos como Jan Błachowicz, Jiří Procházka y Ryan Spann—, muchos analistas y aficionados llegaron a especular sobre el posible retiro de “The Devastator”. Sin embargo, Reyes optó por un proceso de reconstrucción integral: cambió rutinas de campamento, priorizó la salud cerebral y la paciencia defensiva, y regresó al enjaulado con una versión mucho más madura, calculadora y tácticamente refinada.

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Al liquidar a Murzakanov en menos de un asalto, Reyes demostró que su pegada sigue siendo una de las más devastadoras de toda la categoría, enviando un mensaje directo a los principales clasificados del peso semicompleto de cara a las carteleras de campeonato del próximo ciclo.

Con este resultado categórico, Dominick Reyes se asegura una de las distinciones como candidato firme a los bonos de la noche por Actuación de la Noche, reinsertándose con paso firme en la conversación estelar del peso semicompleto de UFC.

El combate duró menos de tres minutos en el octágono. (IG Watch Combat Sports)

¿Qué sigue para Reyes?

El fulminante nocaut de Dominick Reyes sobre el peligroso contendiente ruso Azamat Murzakanov en UFC 333 no solo frena el ascenso de un temible noqueador, sino que consolida el regreso definitivo del californiano a la élite de las 205 libras.

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La categoría vive una etapa de alta rotación y alternativas técnicas, con el monarca Carlos Ulberg sosteniendo el cinturón y contendientes de primer orden como Magomed Ankalaev, Jiří Procházka y Alex Pereira gravitando continuamente alrededor de la conversación titular.

El recambio generacional y la actividad constante han provocado que figuras consolidadas deban defender su estatus ante aspirantes invictos o pegadores de élite. Tras sobreponerse a una racha crítica de derrotas consecutivas entre 2020 y 2022, Reyes ha hilvanado triunfos de alto calibre que lo devuelven formalmente a la contienda directa por el escalafón de privilegio y una futura eliminatoria de campeonato.

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Posibles próximos rivales para Dominick Reyes

Jiří Procházka (Revancha estelar): Contexto: Ambos protagonizaron en mayo de 2021 una de las batallas más violentas y recordadas en la historia reciente de la división, que culminó con un codazo giratorio del checo. Atractivo: Reyes busca redimir aquel desenlace con una versión mucho más paciente y calculadora. Para UFC representaría un choque estelar garantizado para encabezar un Fight Night o integrar una cartelera numerada.

Khalil Rountree Jr.: Contexto: Un enfrentamiento clásico entre dos peleadores de perfil zurdo con pegada demoledora y predilección absoluta por el combate de pie ( striking ). Atractivo: Ambos vienen de medirse ante la élite absoluta de la categoría; un choque entre ellos ofrecería una colisión garantizada de alto ritmo y pocas probabilidades de llegar a las tarjetas de los jueces.

Jan Błachowicz (Revancha por el honor): Contexto: En septiembre de 2020, el veterano polaco frustró el sueño titular de Reyes al derrotarlo por nocaut técnico en UFC 253. Atractivo: Błachowicz se encuentra en la etapa final de su trayectoria buscando duelos de renombre ante antiguos contendientes. Para Reyes, sería la oportunidad perfecta de saldar una de las cuentas pendientes más importantes de su carrera profesional.

El perdedor de una eliminatoria de campeonato (Pereira vs. Pavlovich o Ankalaev): Contexto: En caso de que la promotora decida emparejarlo directamente contra un miembro del podio de la división para una pelea de impacto inmediato. Atractivo: Reyes ya demostró en UFC 333 que su velocidad y pegada en el primer asalto permanecen intactas, por lo que medirlo ante un excampeón o retador número uno serviría como filtro definitivo hacia una nueva oportunidad por el cinturón.

