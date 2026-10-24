Juan de Dios Pantoja suena fuerte como nuevo habitante de la Mansión VIP

El estreno del programa está fijado para el próximo 8 de noviembre así que pronto se estarán dando a conocer los participantes oficiales. (IG: juandediospantoja)

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Karely Ruiz, modelo y creadora de contenido regiomontana, se convirtió en la primera participante confirmada de la segunda temporada de “La Mansión VIP”, el reality de YouTube producido por el influencer HotSpanish. El anuncio llega después de más de cuatro meses de rumores sobre la posible entrada de Juan de Dios Pantoja, cantante e influencer, cuyo nombre circula desde junio sin que la producción lo haya confirmado aunque su nombre suena cada vez más fuerte entre fans de la producción en redes sociales.

El estreno del programa está fijado para el próximo 8 de noviembre así que pronto se estarán dando a conocer los participantes oficiales.

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El origen del rumor sobre Pantoja

[Hotspanishtv/Instagram]

La especulación sobre la llegada de Pantoja a “La Mansión VIP” nació en junio, a partir de una visita de Roberto González, nombre real de HotSpanish, al podcast que conduce el propio Pantoja. Tras esa aparición, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre una posible participación del influencer en el reality.

Consultado por la prensa sobre el tema, HotSpanish no confirmó la información. Solo destacó que el proyecto había recibido una buena respuesta del público y que cada vez eran más los creadores de contenido interesados en formar parte de la experiencia.

¿Por qué sigue sin confirmarse la entrada de Juan de Dios Pantoja a “La Mansión VIP”? Porque, pese a que su nombre circula desde junio, la producción encabezada por HotSpanish nunca emitió un comunicado oficial al respecto. A dos semanas del estreno del 8 de noviembre, la única participante confirmada es Karely Ruiz, mientras Pantoja se mantiene como uno de los nombres que “suenan fuerte” según distintos medios, sin aval formal del programa.

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En esa misma entrevista de junio, HotSpanish abordó otras polémicas vinculadas al reality. Habló sobre la ausencia de la influencer Yeri Mua en la primera temporada y aseguró que ella sí mostró interés en participar, pero que finalmente no se llegó a un acuerdo entre ambas partes.

Según explicó, Yeri Mua planteó ciertas condiciones para sumarse al proyecto, entre ellas la salida de otro integrante de la casa, presuntamente Naim Darrechi. El creador dijo estar dispuesto a escuchar una propuesta económica de la influencer, pero aseguró que nunca recibió una respuesta formal de su parte.

Sobre Naim Darrechi, comentó que lo considera un buen joven, aunque reconoció que en ocasiones necesita apoyo para manejar episodios de ansiedad y ciertos impulsos emocionales. También se refirió a Sol León, a quien describió como una persona muy importante dentro de los integrantes del proyecto.

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Respecto a Poncho de Nigris, HotSpanish indicó que mantiene comunicación con él, aunque aclaró que cualquier colaboración futura entre ambos sería independiente del reality.

El contexto personal de Pantoja durante esos meses

Steff Loaiza, a través de sus redes sociales, acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de condicionar el acceso de los abuelos a sus nietos. (RS)

Mientras crecía la especulación sobre su posible ingreso al reality, Pantoja protagonizó varias polémicas públicas durante el mismo período.

En mayo, compartió un audio en el que el padre de Kimberly Loaiza, su esposa, relataba haber sido agredido por Mario Barrón, pareja de Steff Loaiza, hermana de Kimberly. En el audio, el hombre afirmaba: “También me pegó. También la Steffany me pegó como veinte trompadas”.

Pantoja criticó públicamente el actuar de Barrón y de su cuñada a raíz de ese episodio. Días después, Barrón respondió a través de una transmisión en vivo en Instagram. Admitió que la agresión sí ocurrió, pero cuestionó la versión difundida por Pantoja: “No es hablando mal de nadie, no es en contra de Juan ni tirándole”, aclaró, para luego agregar: “Si fue verdad lo que sucedió entre mi suegro y yo, pero no fue así como él lo dice”.

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Barrón relató que el conflicto se originó por una discusión sobre el estado de salud de su suegra, que generó tensión familiar sobre si debía ser trasladada de hospital. Según su versión, fue el suegro quien inició el altercado físico: “Cuando yo cruzo esa puerta, mi suegro se levanta, me plantó uno, dos golpes. Stephanie sí lo golpeó, se le lanza la abuela, se le lanza Raquel, se aventaron teléfonos, se aventaron cosas. Los putazos como 30 segundos, me abrió la nariz”, señaló.

En junio, además, Pantoja enfrentó un cruce público con Yeri Mua, quien lo acusó de actuar con “machismo”. Ambos episodios mantuvieron al influencer en el centro de la conversación mediática en el mismo tramo en que se intensificaba el rumor sobre su posible paso por “La Mansión VIP”.

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Negociaciones y prospectos declarados por HotSpanish

Instagram: Kimberly Loaiza

En julio, HotSpanish ofreció más detalles sobre el armado del elenco. Aseguró que las negociaciones con al menos ocho nuevos habitantes ya estaban cerradas, aunque no reveló los nombres contratados.

Sí habló de algunos prospectos que buscaba sumar a la lista. Mencionó en primer lugar a Kenia Os y a Kimberly Loaiza, esposa de Pantoja, por el historial de enfrentamientos entre ambas cantantes.

Kenia Os fue, al comienzo de su carrera, alumna de Loaiza, quien la apoyó para publicar sus primeras canciones. La relación se quebró cuando Kenia acusó a Loaiza y a Pantoja de tener con ella contratos abusivos. Desde entonces, hace más de un lustro, ambas dejaron de hablarse e interactuar en redes sociales.

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HotSpanish manifestó también su interés en conseguir la participación de Ángela Aguilar, a quien calificó como una opción más ambiciosa. “Es soñar con tenerla en La Mansión. Yo sé que es muy difícil, que a lo mejor nunca se va a lograr, pero es lo que más me gustaría”, afirmó. Según explicó, ya existía una propuesta para la cantante, basada no solo en lo económico, sino en la exposición que el reality podría darle a su imagen pública.

Un mes después, en agosto, la producción abrió además una convocatoria pública para que los seguidores propusieran tres nombres de creadores de contenido que quisieran ver dentro de la casa, como parte del proceso para definir a los participantes.

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Kenia Os en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@keniaos)

Filtraciones y nombres que circulan en redes

En octubre comenzaron a difundirse en redes sociales listas no oficiales con posibles integrantes de la segunda temporada. Una de ellas, filtrada el 6 de octubre, ubicó a Pantoja junto a Paola Suárez, Adrián Marcelo e Itatí López.

El medio que recogió esa filtración aclaró que, hasta ese momento, ningún nombre había sido confirmado oficialmente por la producción y que lo único certero era la fecha de estreno, fijada para el 8 de noviembre.

Otros nombres que los fanáticos mencionaron como posibles integrantes, de acuerdo con comentarios registrados en redes, fueron Gala Montes, Lupita TikTok, Yeri Mua, Yetus, Adrián Marcelo y Aldo de Nigris. En todos los casos, se trató de especulación del público y no de confirmaciones de la producción, que mantuvo el casting abierto.

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El medio que recogió esa filtración aclaró que, hasta ese momento, ningún nombre había sido confirmado oficialmente por la producción y que lo único certero era la fecha de estreno

Lo único confirmado hasta ahora

Con el estreno a menos de un mes de distancia, Karely Ruiz es la única integrante confirmada oficialmente para esta segunda temporada. Su incorporación se dio a conocer el miércoles 21 de octubre mediante un video que mostró la silueta de la influencer dentro de una tina, publicado en las cuentas oficiales de la producción.

El formato del reality mantendrá la dinámica de votación del público a través de Super Chat, similar a la utilizada en la primera edición. Esa temporada inicial, lanzada en abril, reunió a 16 participantes, entre ellos Alfredo Adame, Niurka, Agustín Fernández, Naim Darrechi y Queen Buenrostro.

La influencer Sol León resultó ganadora de esa primera edición, mientras que El Mazclán obtuvo el segundo lugar y Katy Cardona el tercer puesto.

A cuatro meses de que surgiera el primer rumor sobre su posible participación, Juan de Dios Pantoja continúa apareciendo en listas filtradas y especulaciones de redes sociales, sin que HotSpanish ni la producción de “La Mansión VIP” hayan emitido una confirmación formal sobre su ingreso al reality.