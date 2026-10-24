Yuri tendrá concierto gratuito en Edomex este domingo 25 de octubre: hora y cómo llegar desde CDMX

La cantante enfrenta una ola de críticas por llamar "hambrientos" a familiares de una presunta exempleada, quienes exigen una indemnización. (Foto: @oficialyuri, Instagram)

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La cantante mexicana Yuri encabezará el cierre de la quinta edición del Festival Internacional de las Artes Atzán este domingo 25 de octubre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La presentación, con entrada gratuita, se realizará a las 8:00 pm en la explanada del Palacio Municipal.

El concierto marca el final de diez días de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento del municipio mexiquense, que desde el 16 de octubre ofreció 25 espectáculos de música, teatro y danza sin costo para el público.

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El video recopila fragmentos de presentaciones en vivo de la cantante mexicana Yuri en el escenario, combinados con secuencias coreográficas. En las imágenes se observa a la artista interpretando temas con distintos vestuarios brillantes bajo juegos de luces y recursos gráficos, junto a tomas de una bailarina de ballet.

Hora, sede y acceso al concierto

El show de Yuri está programado para las 8:00 pm en la explanada del Palacio Municipal, ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos número 91, colonia El Potrero. El recinto forma parte de la infraestructura administrada por la Dirección de Desarrollo Social del municipio.

¿Qué hay que saber sobre el concierto de Yuri en Atizapán? La cantante se presenta este domingo de forma gratuita a las 8:00 pm en la explanada del Palacio Municipal, como cierre del Festival Atzán 2026, un ciclo cultural impulsado por el Ayuntamiento que desde el 16 de octubre reunió conciertos, teatro y danza sin costo de entrada en distintos espacios de Atizapán de Zaragoza.

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El acceso al concierto no tiene costo, como ocurrió con el resto de las presentaciones musicales del festival, entre ellas las de Natalia Jiménez y Reik. El mismo domingo, a las 12:00 pm, se presentará el musical Mamma Mia! en el Tecnológico de Monterrey, como parte de la jornada de clausura.

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Para quienes viajen en auto particular desde la capital, la distancia hasta Atizapán de Zaragoza es de 22 kilómetros, con un tiempo estimado de recorrido de 22 minutos por carretera.

Para llegar a la explanada del Palacio Municipal sin usar auto, la opción más directa es tomar el Metro hasta la estación El Rosario (Líneas 6 y 7). Desde ahí salen las rutas de camión 120 y 312, ambas con destino Atizapán de Zaragoza, que dejan cerca del Palacio Municipal sobre el Boulevard Adolfo López Mateos.

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Otra alternativa es llegar hasta la estación Observatorio (Línea 1 del Metro), punto de salida de las rutas 25-01 y Ruta 89, que también tienen parada en la zona del recinto, sobre la calle Ailes.

Quienes salgan desde el norte de la ciudad pueden considerar la estación Cuatro Caminos, conocida como Toreo (Línea 2), desde donde circulan combis y camiones con destino a Ciudad Satélite, zona de transbordo hacia Atizapán.

La recta final del Festival Atzán 2026

Yuri anuncia una sexta fecha en el Auditorio Nacional tras agotar entradas en cinco conciertos previos (OCesa)

El Festival Internacional de las Artes Atzán llegó a su quinta edición bajo la organización del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó la inauguración junto con la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, ante cinco mil asistentes.

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La programación de los últimos días incluyó presentaciones de peso. El miércoles 21 de octubre, el Ballet de Kiev llevó a escena El lago de los cisnes en el Palacio Municipal, con música de Piotr Ilich Chaikovski. Ese mismo día, Lolita Cortés participó en la puesta Niño Perdido en el Teatro Zaragoza.

El viernes 23 se presentó Perfume de Gardenia junto a la Sonora Santanera, y el sábado 24 hubo un tributo musical a 31 Minutos además del concierto de Reik, ambos como antesala directa al cierre protagonizado por Yuri.

Según consignó Infobae, de acuerdo con el patrón de sus conciertos recientes en el Auditorio Nacional y otras plazas, el repertorio de Yuri en Atizapán incluiría clásicos como Maldita primavera, Detrás de mi ventana, Es ella más que yo, Amiga mía, ¿Qué te pasa? y Ya no vives en mí, además de un cierre bailable con temas como La copa de la vida.

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Yuri como investigadora en ¿Quién es la Máscara?

Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y Carlos Rivera forman el panel de investigadores de "¿Quién es la máscara?" (IG: quieneslamascara)

Semanas antes de su presentación en Atizapán, Yuri se incorporó como investigadora a la octava temporada de ¿Quién es la Máscara?, transmitida por Las Estrellas. Comparte panel con Anahí, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, bajo la conducción de Omar Chaparro.

“Es algo tan importante para nosotros llevar entretenimiento a todas las familias mexicanas y también en Estados Unidos”, afirmó Yuri durante la presentación del programa.

El arranque de temporada generó controversia en redes sociales por el uso de autotune durante un cover grupal del tema “Todo de ti”, interpretado por Yuri junto al resto del panel y Omar Chaparro, con fragmentos de la versión original de Rauw Alejandro.

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Durante las galas, Yuri también participó en las apuestas sobre la identidad de los personajes enmascarados, con pronósticos como Danna Paola para el personaje Octavia Ventosa y Brandon Peniche para Dr. Kaboom.

La gira Entre Amigas junto a Lucero

Yuri. | Foto: Laura Villegas, OCESA.

Yuri también mantiene en agenda el Entre Amigas Tour, su primera gira conjunta con Lucero, anunciada el 18 de agosto. El recorrido arranca el 27 de noviembre en Sugar Land, Texas, y continúa el 28 en San Antonio y el 29 en Hidalgo, ambas ciudades texanas.

La segunda etapa del tour se reanuda en abril de 2027 con fechas en San José, Los Ángeles, San Diego y Ontario, California; Glendale, Arizona; El Paso y Grand Prairie, Texas; Rosemont, Illinois; Fairfax, Virginia; y Newark, Nueva Jersey, donde cerrará el 9 de mayo de 2027. En total, la gira suma 13 fechas confirmadas en Estados Unidos.

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Antes del inicio de esa gira, Yuri tiene comprometidos shows en solitario en México: el 6 de noviembre en Monterrey, el 21 de noviembre en Guadalajara y el 1 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La etapa latinoamericana del Entre Amigas Tour llegará a mediados de 2027. En Chile, el concierto conjunto de Yuri y Lucero está confirmado para el 11 de junio de ese año en el Santander Arena, con entradas disponibles a través del sistema Puntoticket.