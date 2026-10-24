Crisis de desaparecidos en México: hallan 24 cuerpos por identificar y 417 restos óseos en Panteón de Dolores en CDMX

La Fiscalía de la CDMX informó los resultados de la conclusión de la tercera jornada de búsqueda Foto: Fiscalía CDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) concluyó la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, donde fueron localizados 24 individuos y 417 elementos óseos de personas que habían sido inhumadas sin identificación. Los restos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis, clasificación y eventual establecimiento de hipótesis de identidad. Estos hallazgos sirven para paliar la crisis de desaparecidos en México, que hasta hace unos meses se estimaba hasta en 135 mil.

Las labores se desarrollaron durante 10 días, del 13 al 23 de octubre de 2026, con jornadas realizadas del 13 al 17 y del 20 al 23 de ese mes. La intervención se concentró en la fosa 26, línea 2 Bis, nivel 13, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Del total de personas recuperadas, 20 correspondieron a adultos y cuatro a subadultos. El personal también aseguró 417 fragmentos óseos y continuó con el procesamiento de bolsas que contenían segmentos corporales localizados durante las excavaciones.

En los trabajos participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación, personal pericial, especialistas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. La Secretaría de Obras y Servicios instaló un sistema de poleas y andamios adaptado a las condiciones de la fosa para permitir el descenso del equipo técnico.

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Las autoridades dieron a conocer a familias de desaparecidos los avances en la búsqueda Foto: Fiscalía CDMX

Los restos fueron llevados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

Los individuos localizados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para ser sometidos a estudios de individualización y análisis forense. El propósito fue separar y clasificar los restos para reunir elementos que permitieran corroborar o establecer posibles identidades.

El procesamiento incluyó el análisis de los fragmentos óseos y de los segmentos corporales que permanecían dentro de bolsas recuperadas en la fosa. La revisión de ese material continuó después de que terminaron las labores de excavación en el panteón.

Los estudios periciales buscaron determinar características biológicas y vincular cada hallazgo con la información disponible sobre personas desaparecidas. Una identidad solo podría ser establecida después de que los resultados fueran confirmados mediante los procedimientos forenses correspondientes.

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El sistema de poleas y andamios permitió que el personal especializado descendiera sin colocarse directamente sobre las capas de tierra. Con esa medida se buscó preservar el área intervenida y documentar los elementos encontrados en cada etapa de la excavación.

Varios colectivos de búsqueda, conformados principalmente por madres, han pedido que se siga con una intensa búsqueda y análisis de ADN de los restos en toda la ciudad y se comparta información con los demás estados Foto: Fiscalía CDMX

Familiares y colectivos acompañaron las jornadas en la fosa 26

Familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos acompañaron los trabajos de la tercera fase y dieron seguimiento a las actividades realizadas en la fosa común. Su presencia formó parte del acompañamiento a las instituciones responsables de la búsqueda e identificación de las personas recuperadas.

De acuerdo con información de colectivos de la Ciudad de México, las tres fases realizadas hasta ese momento habían permitido recuperar 76 individuos. De ese conjunto, 12 ya habían sido identificados mediante los procesos efectuados con anterioridad.

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La tercera etapa dio continuidad al Plan de Recuperaciones Controladas desarrollado en el Panteón Civil de Dolores. El programa estuvo dirigido a localizar restos de personas que fueron inhumadas sin haber sido identificadas y a generar información que pudiera conducir a su restitución digna a las familias.

La intervención en el nivel 13 de la fosa 26 formó parte del trabajo coordinado del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. Las instituciones participantes mantuvieron las labores periciales y el procesamiento de los hallazgos localizados durante la jornada.