Aumentan hasta 700% decomisos de droga en la frontera de Chihuhua con Texas: CBP

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos hacen fila para cruzar el puente fronterizo de Córdoba Américas hacia El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, México, 19 de octubre de 2020. REUTERS / José Luis González / Foto de archivo

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que los decomisos de narcóticos en los cruces entre Ciudad Juárez y El Paso aumentaron entre dos y tres veces en algunas categorías durante el año fiscal 2026, mientras que las incautaciones realizadas por su División Aérea crecieron más de 700%. La corporación atribuyó los resultados a inspecciones reforzadas, tecnología de revisión y operativos dirigidos contra organizaciones criminales transnacionales.

Los datos fueron expuestos durante una conferencia en el Puente de las Américas, también conocido como Puente Libre, donde directivos de la CBP presentaron el saldo de las acciones de seguridad fronteriza al cierre del ejercicio fiscal. Las autoridades también informaron sobre aseguramientos de armas, municiones, dinero en efectivo y vehículos presuntamente vinculados con actividades criminales.

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El director de la Oficina de Campo de la CBP en El Paso, Ray Provencio, señaló que los oficiales detectaron cantidades mayores de droga durante las inspecciones a personas y vehículos que ingresaron a Estados Unidos por los puertos internacionales de la región. Según explicó, algunas categorías de narcóticos registraron decomisos dos o tres veces superiores a los del año fiscal anterior.

“Nuetros oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estuvieron incautando entre dos y tres veces más narcóticos en algunas categorías durante las inspecciones de este año fiscal en comparación con el año pasado”, declaró Provencio. El funcionario relacionó el aumento con la experiencia del personal, los sistemas de inspección no intrusiva, los portales de baja energía y el trabajo de equipos caninos entrenados para localizar sustancias ilícitas.

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Imagen de archivo. Migrantes en busca de asilo de Centroamérica, que fueron transportados en avión desde Brownsville a El Paso, Texas, y deportados de los Estados Unidos, caminan hacia México en el puente fronterizo internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, México. 22 de marzo de 2021 . REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Las revisiones hacia México buscaron interceptar dinero, armas y municiones

La CBP también reforzó las revisiones de automóviles que circulaban desde Estados Unidos hacia México. El objetivo de estas inspecciones fue interceptar divisas ilícitas procedentes de la venta de drogas, además de armas de fuego y municiones que tendrían como destino a organizaciones criminales mexicanas.

Provencio afirmó que las acciones en dirección sur buscaron afectar las fuentes de ingresos y abastecimiento de los cárteles que operaban en la zona fronteriza. “Nuestros oficiales de la CBP también estuvieron realizando inspecciones en dirección sur para interceptar divisas ilícitas provenientes de la venta de narcóticos, armas de fuego y municiones, con el fin de privar a los cárteles mexicanos de armas e ingresos”, manifestó.

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El director advirtió que las organizaciones criminales mexicanas que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras enfrentaron disposiciones federales más estrictas. Bajo ese marco, las personas que colaboraran con ellas podrían ser procesadas por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas.

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, 29FEBRERO2020.- El puente Santa Fe fue cerrado esta noche con una barricada de agentes policíacos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en respuesta al intento de un grupo de cubanos que intentaron pasar en grupo hacía El Paso, Texas. Los emigrantes caribeños se dijeron desesperados por la tardanza de las autoridades estadounidenses para procesar las solicitudes de asilo político. El contingente integrado por aproximadamente 200 personas fue frenado por agentes de la policía federal, agentes de la CBP ahí apostados en forma permanente, y luego por líneas de alambre de púas y barras de concreto colocadas lo ancho del cruce. Como efecto del bloqueo, cientos de automóviles quedaron varados, los mismo que una multitud de peatones, imposibilitados para cruzar a la vecina ciudad. FOTO: NACHO RUIZ /CUARTOSCURO

El director de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP en El Paso, Efrén González, indicó que la División Aérea incrementó sus incautaciones totales de narcóticos en más de 700% durante el año fiscal 2026. El área trabajó con corporaciones federales, estatales, locales e internacionales para localizar redes de narcotráfico, identificar sus rutas y asegurar drogas, recursos económicos, armas y vehículos.

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La Patrulla Fronteriza registró menos de 20 mil detenciones de migrantes

Las operaciones aéreas de El Paso derivaron en más de 2 mil detenciones, además de 10 arrestos y nueve rescates humanitarios durante el mismo periodo. La corporación no precisó la cantidad de narcóticos, armas, dinero en efectivo o vehículos asegurados en esas intervenciones.

La Guardia Nacional de Texas vigila en la margen norte del río Bravo (Grande) el miércoles 21 de diciembre de 2022 para impedir que los migrantes lleguen a la cerca fronteriza en su intento por ingresar a El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez, México. (AP Foto/Andrés Leighton)

Mientras los decomisos de droga aumentaron, la Patrulla Fronteriza registró una reducción superior a 95% en las detenciones de migrantes que cruzaron de manera irregular por el Sector El Paso. El jefe de la corporación en esa región, Jesse Muñoz, informó que en el año fiscal 2023 hubo más de 420 mil detenciones, cifra que bajó a menos de 20 mil durante 2026.

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Muñoz también indicó que los encuentros diarios con migrantes descendieron de un promedio de 2,700 en 2023 a menos de 50. El funcionario atribuyó esa reducción al reforzamiento de la vigilancia, la instalación de nuevas barreras y el despliegue de personal federal y militar en la frontera.

La estrategia de seguridad fronteriza de la administración del presidente Donald Trump incluyó inspecciones en ambos sentidos de la frontera y operaciones coordinadas entre agencias estadounidenses para combatir el narcotráfico y a las organizaciones criminales transnacionales.