México

El J-pop sigue rompiendo barreras en México: KID PHENOMENON llega a su primer festival en la CDMX, conoce la fecha

La banda debutó oficialmente el 23 de agosto de 2023 con el sencillo “Wheelie”

KID PHENOMENON
KID PHENOMENON llega a su primer festival en la CDMX. (Especial)
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La música japonesa continúa expandiendo su presencia internacional y KID PHENOMENON prepara para acercar su propuesta al público mexicano. La agrupación de canto y baile formará parte del Festival Multiverso Nestlé, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

El conjunto, integrado por siete artistas, ha ganado reconocimiento gracias a su estilo denominado “TOKYO NEO POP”, con el que busca representar la cultura de la nueva generación de Tokio. Además, han participado en proyectos musicales vinculados con el anime, una de las claves que ha contribuido a ampliar su alcance entre los aficionados internacionales.

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Recientemente, estrenaron el videoclip de “I’m still breathing”, canción que acompaña el cierre de la segunda parte de la segunda temporada de Mission: Yozakura Family. Este lanzamiento llega después del éxito de su segundo álbum, KIDS00’s, que alcanzó el segundo puesto en la lista semanal de álbumes de Oricon.

KID PHENOMENON se presentará en el Festival Multiverso Nestlé

La agrupación japonesa llegará a la capital mexicana para participar en el Festival Multiverso Nestlé, programado para el 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El grupo conformado por Kensuke Sorematsu, quien funge como líder, Tsubasa Endo, Kohaku Okao, Soma Kawaguchi, Shunnosuke Sato, Kota Yamamoto y Rui Suzuki, tienen una propuesta que combina canto y baile, con una identidad artística que busca trascender las fronteras de Japón.

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La banda debutó oficialmente el 23 de agosto de 2023 con el sencillo “Wheelie”. Desde entonces, sus estrenos han conseguido posicionarse entre los cinco primeros lugares de las listas semanales de Oricon, consolidando su trayectoria dentro de la industria musical de Japón.

KID PHENOMENON
KID PHENOMENON en México

“I’m still breathing”, el nuevo tema de Mission: Yozakura Family

El lanzamiento más reciente de KID PHENOMENON es “I’m still breathing”, canción que funciona como tema de cierre de la segunda parte de la segunda temporada del anime Mission: Yozakura Family.

El sencillo explora el universo de espías, los vínculos familiares y la importancia de proteger a los seres queridos. Asimismo, el videoclip estuvo bajo la dirección de Keisuke Nakashima, realizador que también ha trabajado con artistas como Mrs. GREEN APPLE, Travis Japan y LIL LEAGUE.

La relación del grupo con la animación japonesa también incluye “Existence”, tema de cierre de Rurouni Kenshin de 2023, que llegó al cuarto lugar del Billboard Japan Hot 100 y encabezó la lista semanal Viral de Spotify durante dos semanas consecutivas. Asimismo, interpretaron “Black Flame”, canción de apertura de The Dark History of the Reincarnated Villainess.

El grupo japonés amplía su presencia internacional

Además de sus participaciones en producciones de anime, KID PHENOMENON ha comenzado a presentarse en escenarios internacionales. En 2025 participó en el programa vietnamita Tân Binh Toàn Năng (Show It All Vietnam), mientras que en marzo de 2026 actuó en el festival SXSW, en Austin, Texas.

En octubre de 2026, la agrupación también se presentó en Music Matters Live, en Singapur, donde mostró su concepto “TOKYO NEO POP” ante una audiencia internacional.

Su segundo álbum, KIDS00’s, incluye 12 canciones, entre ellas “KIDS”, “Mirror” y “Black Flame”. Con estos lanzamientos y sus actuaciones fuera de Japón, el conjunto continúa desarrollando su objetivo de convertirse en una referencia musical de alcance global.

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