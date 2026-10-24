Kenia Os y el Bogueto juntos en nueva colaboración: adelanto de la canción y videoclip

El primer anticipo surgió hace tres días en TikTok, donde Kenia Os compartió un fragmento del tema con la descripción “Chulalai ft BOGUETO‼️‼️”. Un día después, la cantante volvió a publicar contenido del mismo tema en su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla Kenia Os)

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Kenia Os y El Bogueto confirmaron su nueva colaboración musical, titulada “Chulalai”, a través de publicaciones compartidas por la propia cantante mexicana en sus redes sociales. El adelanto llega en medio de uno de los momentos de mayor actividad internacional en la carrera de la artista.

El primer anticipo surgió hace tres días en TikTok, donde Kenia Os compartió un fragmento del tema con la descripción “Chulalai ft BOGUETO‼️‼️”. Un día después, la cantante volvió a publicar contenido del mismo tema en su cuenta de Instagram.

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El Bogueto se refirió al trabajo en estudio junto a la cantante con elogios hacia su desempeño profesional: “Muy profesional, una persona muy talentosa a la hora de estar en el estudio”, dijo el artista sobre su colega, en una entrevista.

El adelanto de la canción y el videoclip

Un adelanto promocional muestra escenas del video musical "Chulailai", una colaboración entre Kenia Os y El Bogueto. (Redes sociales)

El fragmento que circula combina dos voces sobre una base urbana.Kenia canta: “Las baby finas no gustan chacales, no gustan chacales”, mientras Bogueto responde: “Lo nuestro es una locura, tú una buena y yo un malo, bebé, vamo’ a hacer travesuras”.

La letra continúa con versos como “Pa’ cada loco su loca y lo nuestro, papi, una locura” y “En mi cama desnuda, debajo de las sábanas, yo me veo tan chula”, verso que da origen al título de la canción.

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El adelanto permite responder una de las preguntas más repetidas entre los seguidores: ¿de qué trata la nueva canción de Kenia Os y El Bogueto? Según el fragmento difundido, el tema narra un encuentro de seducción entre dos personajes, con una letra directa y un ritmo urbano, acompañado de un videoclip que retrata una escena cotidiana entre amigas antes de la llegada de un hombre.

La descripción del videoclip muestra a Kenia Os junto a dos amigas en un cuarto cerrado, con un corte de cabello de estilo cabaret. La escena arranca con un diálogo breve: “Ahí viene”, dice una de las voces, a lo que otra responde: “Ay, ¿otra vez?”.

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El intercambio continúa con comentarios sobre la llegada de un hombre que “se cree el gran chacal” y “la gran cosa”, hasta que una de las protagonistas encarnada por Kenia Os propone: “Bueno, pero hoy vamos a divertirnos, ¿no? Vamos”. La secuencia cierra con un cambio hacia una música más suave.

Adelanto de colaboración Kenia Os y el Bogueto (Kenia Os/Tik Tok)

Las colaboraciones recientes de Kenia Os

La cantante también estuvo presente en la Paris Fashion Week, con apariciones registradas durante la temporada de otoño. (IG)

Kenia Os atraviesa uno de los momentos de mayor actividad en su carrera, con una seguidilla de colaboraciones que la vincularon con distintos géneros y mercados en apenas unos meses.

El 16 de octubre de 2026 lanzó “KINKY” junto al productor brasileño Pedro Sampaio, un sencillo que fusiona funk carioca y reggaetón, acompañado de un videoclip oficial. La historia audiovisual arranca con una cita en un restaurante que deriva en un juego de coqueteo entre ambos artistas.

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Ambos intérpretes comparten créditos de composición en el tema, que combina versos en español con un estribillo construido alrededor de la palabra “kinky”. Con este lanzamiento, Sampaio continuó su racha de colaboraciones internacionales, que ya incluye a Ricky Martin, J Balvin, Emilia y Nicky Jam.

Antes de esa alianza, Kenia Os estrenó “Malas Mañas”, su primera colaboración oficial con Xavi. El tema se presentó en vivo el 3 de septiembre de 2026 durante Premios Juventud, celebrado en Starlite Marbella, España, en la primera edición de la ceremonia realizada fuera de América.

El lanzamiento estuvo precedido por una estrategia de expectativa en redes: ambos artistas condicionaron la revelación del nombre, la portada y la fecha del tema a que sus seguidores generaran 7 mil videos en TikTok, meta que finalmente se cumplió.

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El lanzamiento estuvo precedido por una estrategia de expectativa en redes: ambos artistas condicionaron la revelación del nombre, la portada y la fecha del tema a que sus seguidores generaran 7 mil videos en TikTok, meta que finalmente se cumplió. REUTERS/Marco Bello

El cruce con Anyma y la escena electrónica

La cantante mexicana también extendió su presencia hacia la música electrónica global. A fines de agosto de 2026 apareció como invitada sorpresa durante el show “ÆDEN” del productor italiano Anyma, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, que registró un sold out de más de 65.000 asistentes.

Durante la presentación, Kenia Os interpretó la voz principal de “Sirena”, el primer tema en español dentro del catálogo del cofundador de Afterlife. El estreno en vivo se produjo mediante un avatar digital hiperrealista de la cantante, proyectado como parte de la producción audiovisual del espectáculo.

La colaboración entre ambos artistas no tiene todavía fecha de lanzamiento oficial en plataformas digitales, aunque el adelanto en vivo generó tendencias inmediatas en TikTok y X.

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Video: Nelo Flores/ TikTok

Pasarelas internacionales y crecimiento en la moda

El crecimiento de Kenia Os trascendió el plano musical y alcanzó algunos de los escenarios más relevantes de la moda internacional. En septiembre de 2026 fue invitada al desfile de Tommy Hilfiger en la New York Fashion Week, realizado en The Plaza Hotel, donde ocupó un lugar en primera fila junto a Anna Wintour.

La cantante también estuvo presente en la Paris Fashion Week, con apariciones registradas durante la temporada de otoño. El 18 de octubre de 2026 asistió al Victoria’s Secret Fashion Show, realizado en los Sony Pictures Studios de Culver City, California, evento que regresó a Los Ángeles tras 19 años de ausencia.

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En esa pasarela, Kenia Os lució un corsé negro con bordados de rosas rojas inspirado en un look presentado por la marca hace dos décadas, combinado con una falda de Saint Laurent, sandalias de Alexander McQueen y piezas de Swarovski. El desfile incluyó también a figuras como Bella Hadid y Adriana Lima.

Kenia Os en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@keniaos)

Expansión de giras y consolidación internacional

El avance de Kenia Os en el plano internacional se refleja también en su actividad como artista en vivo. El K de Karma Tour, que acompaña a su cuarto álbum de estudio, comenzó el 25 de abril de 2026 en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán y continuará en México hasta el 21 de noviembre.

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Entre las fechas más destacadas de esta etapa figura un concierto gratuito realizado el 28 de julio en el Recinto Ferial de Playa del Carmen, Quintana Roo, que reunió a más de 45 mil personas por el aniversario del municipio.

En octubre de 2026, la cantante anunció la primera etapa de esta gira en Estados Unidos, bajo el nombre K de Karma U.S. Tour, producida por Live Nation. El recorrido iniciará el 10 de febrero de 2027 en el Majestic Theatre de Dallas y cerrará el 27 de febrero en el YouTube Theater de Inglewood, California, con paradas en Chicago, Nueva York y Houston.

Quién es El Bogueto y su momento actual

(Zurisaddai González/Infobae)

Detrás del nombre artístico está Armando Toledo Rosas, nacido el 27 de diciembre de 1997 en Nezahualcóyotl, Estado de México. El cantante y compositor es reconocido como uno de los referentes del reguetón mexa, género que construyó una identidad propia a partir de la jerga y el estilo de vida de la periferia mexiquense.

Debutó en 2020 con el sencillo “Mosh”, pero su quiebre llegó con “Cuando No Era Cantante”, junto a Yung Beef, tema que alcanzó el número uno en el Billboard Argentina Hot 100 en enero de 2026 y entró al Top 10 Global Excl. U.S. de Billboard.

En marzo de 2026 lanzó su tercer álbum, Eso Sí Es De Gangster, precedido por el sencillo “50/50” junto a Xavi. Su lanzamiento más reciente en plataformas digitales es “Todas Mienten”, estrenado el 21 de septiembre de 2026, un tema sobre desamor y despecho.

El artista mexiquense también sumó presencia fuera de la música. En la Semana de la Moda de París participó junto al diseñador Willy Chavarria, en una colaboración que llevó la estética “chakal” a pasarelas internacionales de lujo.

En su catálogo de colaboraciones figuran artistas como J Balvin, Dani Flow, El Malilla, Bellakath, Yeri Mua, Anuel AA y Fuerza Regida, con quienes ha consolidado su lugar dentro de la escena urbana mexicana.