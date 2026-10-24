América vs Pachuca: a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 en vivo desde el Estadio Azteca

Los Tuzos están casi eliminados de este torneo en un semestre que, pese a tener al campeón de goleo, no fue suficiente para clasificar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Águilas del América reciben en la capital del país a los Tuzos del Pachuca, en una contienda donde ambos clubes persiguen objetivos contrastantes pero de idéntica urgencia: el cuadro emplumado intentará afianzarse con puño de hierro en la cúspide de la clasificación, mientras que la escuadra hidalguense buscará romper la inercia negativa para no despedirse anticipadamente de la carrera rumbo a la fase final.

La recta definitiva de la fase regular en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX sube los decibeles competitivos con la llegada de la Jornada 14, fecha en la que se vivirá un enfrentamiento de pronóstico reservado cargado de historia, rivalidad y cuentas pendientes.

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El compromiso, además de su relevancia matemática en la tabla, cuenta con un ingrediente sentimental de época para el americanismo: previo al silbatazo inicial, la institución azulcrema rendirá un emotivo homenaje al legendario guardameta Guillermo Ochoa, quien recientemente puso punto final a su laureada trayectoria en el futbol profesional.

En la cancha, el espectáculo táctico y ofensivo luce garantizado; el poderío de nombres como Miguel Borja y Brian Rodríguez medirá fuerzas frente a la contundencia del experimentado ariete venezolano Salomón Rondón, quien se mantiene como el líder y principal referente artillero de la competencia.

Este semestre fue un completo fracaso para los hidalguenses. (REUTERS/Luis Cortes)

¿Cómo llega América a este partido?

El conjunto de Coapa se ha consolidado a pulso como el contendiente más firme y regular del certamen. Ocupando el primer puesto de la tabla general con una cosecha de 27 puntos tras 12 compromisos disputados, las Águilas exhiben un registro casi impecable de ocho victorias, tres empates y apenas una derrota a lo largo del campeonato, balance que respalda su condición de favorito al título.

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Bajo la dirección táctica de Guillermo Almada —quien vive una cita con tintes especiales al medirse a la institución donde forjó una época dorada—, el América ha desarrollado un futbol versátil, veloz por las bandas y de alta pegada en tres cuartos de campo.

La meta para las Águilas este fin de semana es clara: disipar de una vez por todas los fantasmas del apodado “Papachuca” que históricamente han incomodado a la entidad crema, amarrando un resultado que selle matemáticamente su pasaporte sin escalas hacia los cuartos de final.

A continuación, se detalla el balance de los últimos cinco compromisos del América en el torneo:

Santos Laguna 1-2 América (Jornada 13) — Victoria contundente como visitante para sostener la punta.

América 3-0 Pumas UNAM (Jornada 12) — Golpe de autoridad en el Clásico Capitalino dominando de principio a fin.

Tigres UANL 1-1 América (Jornada 11) — Empate estratégico en ‘El Volcán’ ante un rival directo de la zona alta.

América 2-0 Atlas (Jornada 10) — Triunfo solvente en casa con control absoluto de la posesión y el ritmo.

Guadalajara 1-0 América (Jornada 9) — Único tropiezo del semestre en una edición trabada del Clásico Nacional.

El club capitalino sigue demostrando su poderío en el futbol mexicano. (EFE/Isaac Esquivel)

Pachuca llega con urgencia de puntos

En la otra cara de la moneda, los Tuzos de Pachuca aterrizan en la Ciudad de México sumidos en una espiral de irregularidad y desconcierto táctico que los ha relegado a los peldaños más bajos del escalafón. Ubicados en la decimosexta posición con apenas 13 unidades, el cuadro blanquiazul no cuenta con margen para especulaciones: cualquier resultado que no sea sumar de a tres en el coloso capitalino comprometería de forma casi definitiva sus aspiraciones de colarse, al menos, a la repesca del Play-In.

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La escuadra de la Bella Airosa viene de encajar un duro revés en el Estadio Hidalgo tras caer 2-1 a manos de Cruz Azul en la jornada anterior, un resultado que desnudó graves desatenciones defensivas en los compases complementarios. Pese a la crisis colectiva, el elenco hidalguense confía en la jerarquía individual y el olfato goleador de Salomón Rondón para castigar las espaldas de la zaga emplumada y dar el golpe sobre la mesa como visitantes.

El registro reciente de Pachuca refleja las dificultades que ha tenido para sostener ventajas a lo largo de sus últimas cinco presentaciones:

Pachuca 1-2 Cruz Azul (Jornada 13) — Derrota dolorosa en el Estadio Hidalgo tras ceder el control en el segundo tiempo.

FC Juárez 0-1 Pachuca (Jornada 12) — Victoria de oro a domicilio con anotación solitaria de Rondón.

Pachuca 1-3 Toluca (Jornada 11) — Dura caída en casa ante el dinamismo del conjunto escarlata.

Puebla 2-2 Pachuca (Jornada 10) — Empate agridulce en el Cuauhtémoc tras dejar escapar una ventaja de dos goles.

Pachuca 0-1 Monterrey (Jornada 9) — Tropiezo como local en un cotejo cerrado y de pocas llegadas al arco.

Los dirigidos por Benjamín Mora no han levantado su estilo de juego tras la salida de Solari. (REUTERS/Luis Cortes)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo

El choque estelar entre Águilas y Tuzos promete encender la noche dominical con un alto índice de audiencia deportiva a nivel nacional. Los datos indispensables para sintonizar el encuentro desde cualquier rincón de la República Mexicana son:

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Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 19:05 horas (Tiempo del Centro de México, CST)

Sede: Estadio Banorte (Ciudad de México)

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa)

Televisión de Paga: TUDN

Transmisión Online / Streaming: ViX Premium

Con la cima en juego para los de Coapa y el orgullo a flor de piel para la causa hidalguense, el escenario está servido para una batalla memorable en el corazón de la capital.