Chicharito Hernández canta junto a Cristian Castro ‘Volcán’ de José José y redes le recomiendan no dejar el futbol

El cantante Cristian Castro y el futbolista Javier "Chicharito" Hernández conversan y cantan en una sala previa a un espectáculo en Dallas, Texas. Castro viste un traje negro con camisa blanca y pañuelo rojo al cuello, mientras que Hernández viste una camiseta oscura, gorra verde y pantalón corto a rayas.

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Javier Hernández se suma a Cristian Castro para cantar Volcán, de José José, en un video previo al show del intérprete en Dallas. El futbolista mexicano intenta seguir algunas estrofas del tema, mientras usuarios en redes sociales reaccionan con bromas y le piden que deje el canto en manos del cantante.

El clip aparece en una publicación de Instagram con el mensaje: “Calentando para el show en Dallas con un orgullo mexicano, nuestro querido @ch14_. Gracias por acompañarnos”.

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Castro y Hernández aparecen juntos mientras suena la balada popularizada por José José. El cantante guía el momento y, entre risas, escucha al delantero de las Chivas, quien se anima a tomar parte de la melodía.

La reunión ocurre antes de la presentación de Cristian Castro en Dallas. El video concentra comentarios sobre la voz del intérprete y sobre el intento de Chicharito por alcanzar las notas de una canción que exige registros altos.

Así fue el momento entre Chicharito y Cristian Castro

El fragmento inicia con Cristian Castro entonando Volcán. El artista sostiene la melodía y Hernández posteriormente lo acompaña con entusiasmo, aunque su interpretación se aleja del tono en varios pasajes.

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(Instagram)

Castro le da una indicación previo a la interpretación: “Lo haces en tono”.

El exjugador de la Selección Mexicana canta algunas líneas de la canción con una sonrisa y cierta timidez.

La frase provoca que Hernández continúe con el ejercicio vocal. El futbolista intenta seguir el ritmo mientras Castro mantiene la voz principal y ambos convierten el ensayo en un momento informal frente a la cámara.

Volcán forma parte del repertorio más recordado de José José. La canción ha sido interpretada por distintos artistas mexicanos y latinoamericanos, aunque la versión del llamado Príncipe de la Canción permanece como una referencia para el público.

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En el video, Chicharito no busca igualar la interpretación de Castro. Su participación se concentra en acompañar al cantante durante algunos versos, con risas que muestran el tono de convivencia entre ambos.

Cristian Castro ha sido reconocido por sus interpretaciones de baladas y por su capacidad para alcanzar notas altas. Esa diferencia se vuelve parte de las reacciones, pues varios usuarios contrastan su voz con la de Hernández.

(Captura de pantalla)

El delantero no es ajeno a compartir momentos fuera de la cancha. En sus redes sociales suele publicar fragmentos de entrenamientos, convivencias y reflexiones personales, aunque esta vez su faceta como cantante concentró los comentarios.

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Usuarios hacen bromas por el intento vocal del delantero

Las reacciones se dividen entre quienes celebran el encuentro de dos figuras mexicanas y quienes convierten la interpretación de Chicharito en motivo de bromas. Uno de los mensajes más repetidos señala: “Chicharito eligió la carrera correcta”.

Otros usuarios se enfocan en la diferencia entre ambas voces. “Cristian diciendo casi le pegas al 5% de las notas jejeje”, escribió una persona en la publicación, en referencia al intento del futbolista por seguir la melodía.

También hubo mensajes en defensa del delantero. Algunos seguidores destacaron que Hernández se sumó al momento sin pretensiones y resaltaron la disposición de Castro para acompañarlo durante el fragmento.

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“Yo, soy el Chicharito escuchando a Cristian”, comentó otro usuario, mientras varias personas señalaron que el delantero parecía disfrutar el momento como fan del cantante.

Los comentarios también reconocen la trayectoria de Cristian Castro. “Siempre voy a defender lo excelente cantante que es Cristian”, escribió una seguidora, quien recordó que José José y Juan Gabriel lo consideraban entre los intérpretes destacados de México.

Otra persona resumió la conversación con una petición directa para Hernández: “Jajajaja te mamaste @ch14_”. El mensaje se acompañó de emojis de risa y se sumó a las publicaciones que sugieren que Chicharito deje los tonos altos para Castro.

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