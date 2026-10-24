México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 24 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Metro Coyuya

Línea 3

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Guerrero

Línea 4

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Buenavista

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Hospital Infantil La Villa - De Los Misterios

Línea 7

Estado de servicio: Obstrucción de carril e Intervención en la estación

Estación afectada: Amajac - Chapultepec y De los Misterios - Gustavo A. Madero

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Cuartoscuro)
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a cuatro hombres en Reino Unido por red de metanfetaminas vinculada con mexicanos

La Agencia Nacional contra el Crimen británica informó sobre cuatro nuevas detenciones en una investigación por la producción de metanfetaminas en Warwickshire, donde cinco mexicanos también enfrentan cargos

Detienen a cuatro hombres en Reino Unido por red de metanfetaminas vinculada con mexicanos

Diputado del PAN acusa censura tras suspensión de espectacular en Naucalpan: “Es abuso de poder y no me voy a quedar callado”

El legislador acusó al gobierno morenista de Isaac Montoya de querer silenciarlo

Diputado del PAN acusa censura tras suspensión de espectacular en Naucalpan: “Es abuso de poder y no me voy a quedar callado”

Muere recién nacido en IMSS Bienestar de Guerrero mientras personal médico tenía un convivio, CNDH exige reparación del daño

La madre esperó tres horas para que se le realice una cesárea y el bebé no recibió atención médica para evitar su fallecimiento

Muere recién nacido en IMSS Bienestar de Guerrero mientras personal médico tenía un convivio, CNDH exige reparación del daño

Aumentan hasta 700% decomisos de droga en la frontera de Chihuahua con Texas: CBP

Las autoridades también informaron sobre aseguramientos de armas, municiones, dinero en efectivo y vehículos presuntamente vinculados con actividades criminales

Aumentan hasta 700% decomisos de droga en la frontera de Chihuahua con Texas: CBP

C5, entre vivos y muertos

Ante la alta afluencia de visitantes, el C5 despliega un operativo de videovigilancia en 109 cementerios con mil 490 cámaras para contribuir a la seguridad y atención de emergencias

C5, entre vivos y muertos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aumentan hasta 700% decomisos de droga en la frontera de Chihuahua con Texas: CBP

Aumentan hasta 700% decomisos de droga en la frontera de Chihuahua con Texas: CBP

EEUU presiona a México para enviar agentes a operativos contra cárteles de droga, revela NYT

Cajeros y transporte público: los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros según el Inegi

Así describen los narcocorridos a “El Compa Mike 517″ detenido en Jalisco: “Cuatro letras lo definen, radica con los güeros”

El muro de Trump va más allá del acero: inteligencia artificial vigila comunidades fronterizas

ENTRETENIMIENTO

Juan de Dios Pantoja suena fuerte como nuevo habitante de la Mansión VIP

Juan de Dios Pantoja suena fuerte como nuevo habitante de la Mansión VIP

Yuri tendrá concierto gratuito en Edomex este domingo 25 de octubre: hora y cómo llegar desde CDMX

Chicharito Hernández canta junto a Cristian Castro ‘Volcán’ de José José y redes le recomiendan no dejar el futbol

Mega Procesión de Catrinas 2026: calles cerradas, horario y estaciones cerradas de Metrobús y Metro el domingo 25 de octubre

Mórbido Film Fest 2026: sedes, fechas y las películas mexicanas que llegan a la Selección Oficial

DEPORTES

Querétaro recibe a Cruz Azul en un partido vital de cara a la liguilla del Apertura 2026

Querétaro recibe a Cruz Azul en un partido vital de cara a la liguilla del Apertura 2026

El mexicano Dominick Reyes noquea a Azamat Murzakanov en el primer asalto durante UFC 333

Chicharito Hernández canta junto a Cristian Castro ‘Volcán’ de José José y redes le recomiendan no dejar el futbol

Jugador del Tepatitlán encara y empuja a la árbitra en la Liga de Expansión MX tras ser expulsado: este sería su castigo

Periodista regiomontano solicita el registro de la marca ‘Libres y Lokos’ ante el IMPI y desata la furia de la afición de Tigres