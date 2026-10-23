Receta de carlota de pan de muerto: el dulce sabor de la tradición en este postre que todos aman

Una carlota de limón preparada con pan de muerto reposa sobre una mesa decorada con flores de cempasúchil y velas para la festividad del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cremosidad de la leche condensada se une al aroma cítrico del pan de muerto en un postre frío, suave y perfecto para compartir.

Esta carlota convierte un dulce tradicional del Día de Muertos en una receta sencilla, vistosa y sin desperdicio.

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La carlota de pan de muerto aprovecha panes que empiezan a perder frescura.

Su combinación de galletas María, crema de limón y ralladura de naranja recuerda los sabores clásicos de la repostería mexicana de temporada.

Una carlota de limón decorada con piezas de pan de muerto reposa sobre un plato de barro junto a calaveras artesanales y flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de carlota de pan de muerto

Este postre se prepara por capas, sin horno. La técnica consiste en alternar pan de muerto, galletas y una crema fría de leche condensada, leche evaporada y zumo de limón.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos.

Reposo en la nevera: 4 horas.

Tiempo total: 4 horas y 20 minutos.

Ingredientes

4 panes de muerto pequeños. 1 lata de leche condensada, de unos 375 gramos. 1 lata de leche evaporada, de unos 360 mililitros. 60 mililitros de zumo de limón. 20 galletas María. La ralladura de 2 naranjas.

Cómo hacer carlota de pan de muerto, paso a paso

Retira con cuidado los huesitos decorativos de los panes de muerto. Resérvalos para la decoración final. Corta los panes en rodajas medianas. Procura que tengan un grosor similar para formar capas uniformes. Coloca una capa de galletas María en el fondo de un molde o recipiente de cristal. Añade una capa de rodajas de pan de muerto sobre las galletas. Pon en el vaso de la batidora la leche condensada, la leche evaporada y el zumo de limón. Tritura durante 1 o 2 minutos, hasta obtener una crema lisa y ligeramente espesa. Vierte parte de la crema sobre la capa de pan. Cubre bien los bordes para que el pan quede jugoso. Repite las capas de galletas, pan y crema hasta llenar el recipiente. Termina con una capa de crema y espolvorea la ralladura de naranja por toda la superficie. Decora con los huesitos reservados del pan de muerto. No presiones demasiado la decoración para evitar que se hunda. Cubre el molde con film transparente y deja reposar en la nevera durante un mínimo de 4 horas. Sirve la carlota bien fría. Si reposa toda la noche, las capas tendrán una textura más tierna y compacta.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para elaborar una carlota con capas de pan de muerto, galletas y crema cítrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes seguir la receta del influencer @elwerococina

En este tutorial de cocina, un creador presenta los pasos para elaborar una carlota de limón utilizando pan de muerto como base. A lo largo de la demostración, se observan ingredientes como limones, latas de leche y piezas de pan cortadas en capas. El procedimiento muestra la preparación de la mezcla cremosa, el corte de los panes y el montaje de las diferentes capas en un recipiente rectangular de vidrio hasta obtener el postre decorado. (@elwerococina)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

También puedes cortarla en 6 porciones pequeñas si se sirve como postre después de una comida abundante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, calculada para 4 raciones:

Calorías: 950 kcal.

Proteínas: 20 g.

Hidratos de carbono: 145 g.

Grasas: 34 g.

Azúcares: 95 g.

Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la carlota tapada en la nevera durante 2 días.

La textura será más tierna con el paso de las horas, pero no conviene prolongar demasiado la conservación porque el pan puede quedar excesivamente blando.

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No se recomienda congelarla, ya que la crema puede separarse al descongelarse.