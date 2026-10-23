SOMOS exige que Guadalupe Taddei se separe temporalmente de la presidencia del INE

SOMOS pidió que Guadalupe Taddei se separe temporalmente de la presidencia del INE mientras se investigan los señalamientos.

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El partido SOMOS, por medio de su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, solicitó que Guadalupe Taddei Zavala se separe temporalmente de la presidencia del organismo mientras se investigan los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores.

Durante la sesión del Consejo General del INE, celebrada este jueves 22 de octubre, Baños argumentó que la medida permitiría garantizar la imparcialidad institucional y facilitar el esclarecimiento de los hechos.

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La petición se produjo en medio de los cuestionamientos de representantes partidistas sobre la gestión de la consejera presidenta.

El representante de SOMOS sostuvo que la gravedad de las acusaciones hace necesario que se realicen las investigaciones correspondientes, con transparencia y rendición de cuentas.

SOMOS pide investigar a Guadalupe Taddei y garantizar transparencia en el INE

Marco Antonio Baños señaló que la separación temporal de Taddei permitiría que las indagatorias se desarrollen sin comprometer la confianza en la autoridad electoral.

SOMOS consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades y garantizar la rendición de cuentas dentro del organismo electoral. Crédito: X / @INEMexico

El representante partidista también subrayó que el manejo de los recursos públicos forma parte de las responsabilidades de quienes encabezan el instituto, por lo que consideró necesario esclarecer cualquier señalamiento relacionado con el uso del dinero público.

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Durante su intervención, sostuvo que la solicitud no responde a una estrategia para obtener ventajas electorales, sino a la necesidad de que las investigaciones se realicen por las vías correspondientes.

Baños enfatizó que la responsabilidad del INE no se limita a garantizar el respeto al voto ciudadano, sino que también comprende el cuidado de los recursos asignados a la institución.

¿Por qué piden la separación temporal de Guadalupe Taddei?

Las exigencias de SOMOS se originaron tras la difusión de información periodística sobre presuntos vínculos entre la consejera presidenta y Alfredo Hernández Casillas, señalado como proveedor del INE.

Los reportes publicados también generaron cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos y eventuales conflictos de interés.

La solicitud de SOMOS se basa en la necesidad de investigar los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en contrataciones del INE. Crédito: INE

Hasta el momento, los señalamientos mencionados forman parte de las cuestiones que se pide investigar y esclarecer.

En este contexto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también exigió la salida de Taddei de la presidencia del organismo si no acredita la legalidad de su gestión y la inexistencia de conflictos de interés.

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Entre las principales exigencias planteadas por representantes partidistas destacan:

Investigar los señalamientos relacionados con proveedores y contrataciones del INE.

Garantizar transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Esclarecer la relación señalada entre Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas .

Entregar información sobre los contratos cuestionados a las instancias competentes.

Determinar, mediante los procedimientos institucionales, si existen irregularidades.

La Sala Superior del TEPJF le dio un nuevo revés al INE de Guadalupe Taddei. Crédito: X / @TEPJF_informa

Guadalupe Taddei rechaza presiones y asegura que no abandonará sus funciones

Ante las críticas, la consejera presidenta afirmó que no cederá frente a presiones políticas y descartó abandonar sus responsabilidades para involucrarse en disputas personales.

Taddei sostuvo que algunos de los cuestionamientos provienen de actores políticos y de personas que conocen el funcionamiento del instituto. También manifestó su disposición a responder los requerimientos de las autoridades competentes.

Durante la sesión, defendió la continuidad de las actividades del organismo y pidió a los partidos políticos utilizar los cauces legales para presentar sus inconformidades, sin convertir al INE en un adversario de sus disputas electorales.

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Asimismo, reiteró que las críticas y la fiscalización forman parte del escrutinio público al que están sujetas las instituciones.

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

Taddei y representantes partidistas chocan durante la sesión del Consejo General

La discusión también evidenció diferencias entre la consejera presidenta y el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, quien intentó abordar los señalamientos durante una intervención relacionada con otro punto del orden del día.

Taddei le pidió en repetidas ocasiones que se limitara al asunto que se encontraba en discusión.

En algunos momentos, el audio del micrófono del representante priista fue interrumpido, lo que provocó reclamos de su parte sobre la posibilidad de exponer sus cuestionamientos.

Suárez Licona insistió en que la transparencia y la rendición de cuentas de la presidencia del Consejo General eran asuntos relevantes para la institución.

También preguntó por la presencia de Taddei en un evento social con Hernández Casillas, cuya relación con el organismo electoral ha sido objeto de señalamientos periodísticos.

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La sesión del Consejo General estuvo marcada por intercambios entre Guadalupe Taddei y representantes partidistas sobre los señalamientos relacionados con proveedores del INE. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Mientras tanto, representantes de otras fuerzas políticas y consejeros llamaron a que las acusaciones se atiendan mediante los procedimientos institucionales y se evite afectar la credibilidad del INE.

Por su parte, Guadalupe Taddei reiteró que el instituto continuará con sus responsabilidades y que atenderá los requerimientos de las instancias fiscalizadoras. La solicitud de SOMOS y las exigencias del PRI mantienen abierto el debate sobre la rendición de cuentas de la presidencia del organismo electoral.