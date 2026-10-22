México

Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero procedente de Miami

El personal intercepto en la Terminal 2 casi diez kilos de polvo beige dentro de las maletas del sujeto

Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina
Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina
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Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron cuatro bolsas con cerca de 10 kilos de una sustancia en polvo color beige en la aduana de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según informó un comunicado de prensa conjunto con fecha del 22 de octubre de 2026.

La sustancia estaba oculta en el equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, quien fue detenido tras las pruebas de identificación realizadas en el lugar.

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Rayos X, un sensor canino y pruebas químicas arrojan resultados preliminares

Durante las labores de inspección, los agentes detectaron mediante equipos de rayos X imágenes inusuales en el equipaje del pasajero. Ese indicio motivó una revisión física detallada por parte del personal aduanero para determinar la naturaleza del contenido.

El pasajero llegado de Miami fue detenido tras hallarse cuatro bolsas con casi 10 kilos de un polvo color beige en su equipaje. Para determinar el tipo de sustancia, el personal utilizó un equipo especializado de identificación. El análisis preliminar arrojó un resultado positivo a sulfato de pseudoefedrina, clasificado como precursor químico.

Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina
Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina

El sensor canino “Rozsa” realizó un marcaje positivo a la posible presencia de mercancía ilícita durante el procedimiento. De forma adicional, personal de Marina aplicó pruebas con equipos de análisis químico que arrojaron un resultado positivo a morfina.

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Ante estos resultados, el pasajero fue detenido. Las autoridades lo pusieron a disposición, junto con la sustancia asegurada, del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Qué son el sulfato de pseudoefedrina y la morfina

La pseudoefedrina es un precursor químico utilizado en la fabricación de metanfetamina, junto con la efedrina y otras sustancias similares, según información de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Fiscalía General de la República (FGR). La misma fuente señala que el tráfico de este tipo de precursores está vinculado con la producción de drogas sintéticas en estados como Sinaloa, Jalisco y Michoacán.

Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina
Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina

A partir de marzo de 2026 quedó prohibido el uso de sales, precursores y derivados de estas sustancias en cualquier etapa de la fabricación de medicamentos.

La morfina, por su parte, es un opiáceo que se extrae de la planta de amapola y constituye la base para la elaboración de heroína mediante procesos de síntesis química, según documentó la revista académica Iuris Tantum en un trabajo sobre legislación mexicana en materia de precursores químicos.

El AICM figura entre los pocos puntos de ingreso autorizados en el país para el manejo de sustancias como la pseudoefedrina, de acuerdo con documentación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre control de precursores en México, que menciona también a las aduanas de Manzanillo, Colima, y Veracruz.

Vigilancia permanente en los puntos de ingreso al país

La ANAM e instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que mantienen acciones permanentes de vigilancia y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. El comunicado destaca la implementación de herramientas tecnológicas y el trabajo coordinado entre instituciones para prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y contribuir a la seguridad nacional.

El caso forma parte del comunicado de prensa conjunto número 107/2026 y se suma a una serie de aseguramientos recientes en el AICM. El 30 de septiembre, autoridades federales aseguraron 8.64 kilogramos de cocaína ocultos en 20 piezas de artesanía de fibra de vidrio que formaban parte del equipaje de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina
Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero que venía de Miami. Marina

En ese mismo aeropuerto se registraron también el hallazgo de 245 kilos de metanfetamina detectados por un binomio canino, la intercepción de más de 6 mil 900 pastillas con hidrocodona y el aseguramiento de cerca de tres millones de cigarros ilícitos procedentes de embarques de China y Corea.

Las autoridades no revelaron la identidad del pasajero detenido ni precisaron el destino final de su vuelo. El comunicado tampoco especificó si enfrenta cargos adicionales relacionados con la posesión de las sustancias aseguradas.

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