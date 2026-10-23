Hijo de AMLO defiende a comunicadores afines a la 4T, pero admite: “Se les ve de fiesta, con botellas y varias mujeres”. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

Guardar

Tras las críticas que generó la viralización de un video donde se puede ver a los comunicadores Nacho Rodríguez, conocido en redes sociales como “El Chapucero”, y Vicente Serrano, donde “se les ve de fiesta, con botellas y varias mujeres”, José Ramón López Beltrán salió en defensa de los cercanos a su papá, Andrés Manuel López Obrador.

Hijo de AMLO asegura que austeridad no aplica para los afines a la 4T

A través de redes sociales, el hijo del expresidente de México puntualizó que los señalamientos no cuadran con el “discurso de austeridad”, mismo que fue impulsado desde el inicio de la administración de su padre en 2018 y continúa en el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Morena ha escalado el principio y condena el despilfarro de quienes militan en el partido.

PUBLICIDAD

Rechazó que se trate de un caso donde la cuenta del antro nocturno visitado por los youtubers del oficialismo se haya pagado con dinero público: “Si lo prueban, que den la cara. Mientras no, es vida privada. Bailar o brindar no es mentir, robar ni traicionar”.

Usó el tema de violencia de género para exhibir que las posturas en contra de “El Chapucero” y Vicente Serrano alcanzaron a las mujeres que aparecen bailando con ellos, aseguró que “suponer cosas de ellas es machismo, y usarlas para pegarle a alguien en política es tratarlas como objeto. Merecen respeto, vengan de donde vengan los que las juzgan”.

PUBLICIDAD

Hijo de AMLO defiende a comunicadores afines a la 4T, pero admite: “Se les ve de fiesta, con botellas y varias mujeres”.

Destacó que el tema de austeridad está dirigido a quienes se mantienen en el poder y hace referencia directa al uso del dinero público, se refirió al comportamiento que muchas veces reprochó su papá como una “penitencia personal”.

Finalizó su mensaje, apuntando a que la “vara sea pareja”, priorizando juzgar lo “que se hace con el poder, no cómo te diviertes”.

El video que genera cuestionamientos a los youtubers

En días recientes comenzó a circular un video donde se puede ver a “El Chapucero” y Vicente Serrano en un antro nocturno, entre música y baile con algunas mujeres, el punto en cuestión es la forma en cómo éstos conviven con ellas.

PUBLICIDAD

En distintas publicaciones de redes sociales, los internautas han dirigido el escrutinio público hacia sus posturas sobre la congruencia con el principio de austeridad y el estilo de vida que muestran las imágenes.

El debate en redes sociales se centra en la transparencia que muestran figuras públicas que defienden a la Cuarta Transformación y la forma en cómo viven fuera de cámaras.

¿Qué dicen los involucrados respecto a la fiesta?

A través de su canal, Vicente Guerrero contestó “que siga la fiesta” tras la polémica que se generó por la grabación, comentó que el único escrutinio que le importa es el de sus seguidores y su familia, descartando que los comentarios negativos le afecten.

PUBLICIDAD

Rechazó haberle faltado el respeto a alguna persona y reprochó que los comentarios negativos sean dirigidos a las mujeres que los acompañaban en ese momento.

Austeridad, el principio que AMLO pidió priorizar

AMLO pidió priorizar el principio de austeridad. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo (Reuters)

Desde el inicio de su mandato, el expresidente López Obrador instauró la austeridad como un principio relevante de su gobierno y su forma de vida. En 2022 defendió la medida ante sus críticos y acusó a administraciones anteriores de usar el erario para lujos personales, incluso cirugías plásticas. El objetivo, insistió, era terminar con el gasto superfluo y destinar más recursos a programas sociales.

En julio de 2024 informó que la eliminación de la caja de ahorro para funcionarios de alto nivel permitió ahorrar 36 mil millones de pesos en seis años, un monto equivalente al presupuesto completo del programa de Planeación y Mejoramiento Urbano, implementado durante su mandato.

PUBLICIDAD

López Obrador trasladó ese principio a su vida personal y a la de sus hijos, aunque hoy en día los escándalos por la poca austeridad mostrada los persiguen. En el documental Esto Soy les recomendó “alejarse de lo material”, un consejo que resurgió en 2026 tras las polémicas por el estilo de vida de José Ramón López Beltrán y Jesús Ernesto López Gutiérrez, señalados por contrastar con el discurso de austeridad republicana que su padre promovió durante el sexenio.