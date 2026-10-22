México Deportes

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Femenil Sub 17 y cuándo vuelve a jugar?

El Tri Femenil Femenil consiguió su primera victoria del Mundial

México venció a Chile 2 goles a 1 en su segundo partido partido del Mundial Femenil Sub 17 (X@Miseleccionfem)
México venció a Chile 2 goles a 1 en su segundo partido partido del Mundial Femenil Sub 17 (X@Miseleccionfem)
Guardar

México remontó ante Chile y consiguió su primera victoria en el Mundial Femenil Sub-17 con un marcador de 3-1. La selección nacional se encontró en desventaja, pero respondió con mayor presencia ofensiva y encontró el empate por medio de Mía Urbano, quien cerró un centro de Bianka Arredondo por la banda izquierda.

En el segundo tiempo, México mantuvo la presión y Citlalli Reyes marcó para darle la vuelta al encuentro. Más tarde, Nicole Jiménez selló el resultado tras un contragolpe, en un partido que dejó al equipo mexicano con tres puntos y cerca de avanzar a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

México debuta con derrota

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 perdió 2-0 ante España en su debut en el Mundial de Marruecos 2026. El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del primer tiempo, con disputa en media cancha y pocas oportunidades claras frente a las porterías.

España abrió el marcador al minuto 41. Ania López rechazó un disparo dentro del área, pero Carolina Ferrera aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de las redes antes del descanso. La arquera mexicana también realizó una triple atajada que evitó una diferencia mayor.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)

México adelantó líneas en el segundo tiempo y tuvo una oportunidad para igualar el marcador, aunque Kemberlly García remató por encima del travesaño tras recibir un centro a segundo poste. España respondió con un disparo de Elena Vizuete desde fuera del área, que entró al ángulo y selló el 2-0 definitivo.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es el siguiente partido de México y qué necesita para clasificar?

El próximo partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 será el domingo 25 de octubre de 2026 a las 9:00 horas (tiempo del centro de México). El Tri Femenil juvenil necesitará empatar o ganar si quiere avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.

  • Día: domingo 25 de octubre de 2206.
  • Hora: 9:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Instancia: jornada 3 de la Fase de Grupos.
  • Transmisión: TUDN, Canal 9.

¿Quiénes son las jugadoras de México convocadas para el Mundial Femenil sub 17?

Guadalajara aporta cuatro futbolistas a la convocatoria, la cifra más alta entre los clubes representados. Rayadas, Pachuca, Club Tijuana y América contribuyen con dos jugadoras cada uno.

Camila Haro (Slammers FC HB Koge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana) integran la lista de porteras.

En defensa fueron convocadas Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca).

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)

El mediocampo está conformado por Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas), Zoé Sánchez (Rayadas), Ixchel Uscanga (Guadalajara), Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique Marseille) y Shaddai Núñez (Toluca).

La ofensiva cuenta con Natalia Pérez (Guadalajara), Naomi Rojo (Club Tijuana), Natalia Ugalde (Universidad Nacional) y Mia Urbano (Guadalajara).

Temas Relacionados

Selección Mexicana FemenilMundial Femenil Sub 17Selección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comercios enfrentan nuevos costos por pagos digitales: Canaco CDMX pide revisar las comisiones

Las MiPymes son esenciales para el empleo, la recaudación fiscal y el desarrollo de las comunidades, por lo que su modernización no debe depender únicamente de su capacidad para absorber gastos adicionales

Comercios enfrentan nuevos costos por pagos digitales: Canaco CDMX pide revisar las comisiones

Ana Casas Broda será distinguida este jueves con la Medalla al Mérito Fotográfico

La fotógrafa será reconocida en el Museo Nacional de Antropología, dentro del 27 Encuentro Nacional de Fototecas

Ana Casas Broda será distinguida este jueves con la Medalla al Mérito Fotográfico

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 22 de octubre: cerrada la circulación en Anillo Periférico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 22 de octubre: cerrada la circulación en Anillo Periférico

Lujo ruidoso contra lujo silencioso: ¿dónde viven los millonarios de verdad en CDMX?

Los datos de ingreso ubican a Benito Juárez y Miguel Hidalgo entre las zonas de mayor capacidad económica, pero el patrimonio más exclusivo se distribuye entre colonias que exhiben su lujo, como Polanco, y otras que lo mantienen lejos de la mirada pública

Lujo ruidoso contra lujo silencioso: ¿dónde viven los millonarios de verdad en CDMX?

¿Te amenazaron con embargarte por una deuda bancaria? Así funciona el procedimiento legal en México

Recibir mensajes de WhatsApp o llamadas de un despacho de cobranza que anuncian un embargo no significa que exista una orden judicial

¿Te amenazaron con embargarte por una deuda bancaria? Así funciona el procedimiento legal en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

Niegan protección a “El Tanque”, cofundador del CJNG: juez desecha amparo contra su posible extradición a EEUU

¿Quiénes son los Hells Angels? Así opera el grupo cuyo presunto líder cayó en Cancún

Cae en CDMX influencer venezolana con más de un millón de pesos que no pudo acreditar

Sin huellas de la Nueva Familia Michoacana en Argentina: la ofensiva contra los cárteles que no tendría impacto, según expertos

ENTRETENIMIENTO

Mega Procesión de Catrinas 2026: calles cerradas, horario del desfile y cambios en el Metrobús y Metro CDMX

Mega Procesión de Catrinas 2026: calles cerradas, horario del desfile y cambios en el Metrobús y Metro CDMX

Queens of the Sone Age sorprende a sus fans en CDMX con una ‘listening party’ de Halloween para disfrutar de su nuevo disco

Cáncer ginecológico: cuáles son los tratamientos menos agresivos con la misma eficacia

Thalía habría detenido disco con Kiko Campos por su participación en la serie de Timbiriche

Poncho de Nigris denuncia la filtración de fotos íntimas y advierte que llegará “a las últimas consecuencias”

DEPORTES

CMLL anuncia las fechas del Rey del Inframundo 2026 y el Tzompantli de Máscaras por el Día de Muertos

CMLL anuncia las fechas del Rey del Inframundo 2026 y el Tzompantli de Máscaras por el Día de Muertos

México consigue su primera victoria en el Mundial Femenil Sub 17 tras imponerse a Chile

Toluca ya conoce la sede para la Copa Intercontinental 2026 y sueña con la Final ante el Paris Saint-Germain

Aleco Irarragorri celebra la histórica racha de Santos Laguna y lanza indirecta tras la polémica ante Pumas

Lista de mexicanos que han alcanzado el podio tanto en los Juegos Olímpicos de la Juventud y en los absolutos