¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Femenil Sub 17 y cuándo vuelve a jugar?

México venció a Chile 2 goles a 1 en su segundo partido partido del Mundial Femenil Sub 17 (X@Miseleccionfem)

Guardar

México remontó ante Chile y consiguió su primera victoria en el Mundial Femenil Sub-17 con un marcador de 3-1. La selección nacional se encontró en desventaja, pero respondió con mayor presencia ofensiva y encontró el empate por medio de Mía Urbano, quien cerró un centro de Bianka Arredondo por la banda izquierda.

En el segundo tiempo, México mantuvo la presión y Citlalli Reyes marcó para darle la vuelta al encuentro. Más tarde, Nicole Jiménez selló el resultado tras un contragolpe, en un partido que dejó al equipo mexicano con tres puntos y cerca de avanzar a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

México debuta con derrota

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 perdió 2-0 ante España en su debut en el Mundial de Marruecos 2026. El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del primer tiempo, con disputa en media cancha y pocas oportunidades claras frente a las porterías.

España abrió el marcador al minuto 41. Ania López rechazó un disparo dentro del área, pero Carolina Ferrera aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de las redes antes del descanso. La arquera mexicana también realizó una triple atajada que evitó una diferencia mayor.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)

México adelantó líneas en el segundo tiempo y tuvo una oportunidad para igualar el marcador, aunque Kemberlly García remató por encima del travesaño tras recibir un centro a segundo poste. España respondió con un disparo de Elena Vizuete desde fuera del área, que entró al ángulo y selló el 2-0 definitivo.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es el siguiente partido de México y qué necesita para clasificar?

El próximo partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 será el domingo 25 de octubre de 2026 a las 9:00 horas (tiempo del centro de México). El Tri Femenil juvenil necesitará empatar o ganar si quiere avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.

Día: domingo 25 de octubre de 2206.

Hora: 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Instancia: jornada 3 de la Fase de Grupos.

Transmisión: TUDN, Canal 9.

¿Quiénes son las jugadoras de México convocadas para el Mundial Femenil sub 17?

Guadalajara aporta cuatro futbolistas a la convocatoria, la cifra más alta entre los clubes representados. Rayadas, Pachuca, Club Tijuana y América contribuyen con dos jugadoras cada uno.

Camila Haro (Slammers FC HB Koge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana) integran la lista de porteras.

En defensa fueron convocadas Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca).

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)

El mediocampo está conformado por Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas), Zoé Sánchez (Rayadas), Ixchel Uscanga (Guadalajara), Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique Marseille) y Shaddai Núñez (Toluca).

La ofensiva cuenta con Natalia Pérez (Guadalajara), Naomi Rojo (Club Tijuana), Natalia Ugalde (Universidad Nacional) y Mia Urbano (Guadalajara).