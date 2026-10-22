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Galilea Montijo reaviva las dudas sobre su futuro en Televisa y el programa Hoy: “En enero me voy”

El contrato de exclusividad de la conductora termina en diciembre de este año y surgen especulaciones sobre su futuro en la televisora

Galilea Montijo reaviva las dudas sobre su futuro en Televisa y el programa Hoy: “en enero me voy”
Galilea Montijo reaviva las dudas sobre su futuro en Televisa y el programa Hoy: “en enero me voy”
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Galilea Montijo vuelve a hablar sobre un posible cierre de ciclo en el programa Hoy. Durante la transmisión en vivo de este jueves 22 de octubre, la conductora lanzó un comentario que reavivó las especulaciones sobre su futuro en Televisa: “Es como yo, cuando me vaya de aquí en enero, pues son ciclos”.

El contrato de exclusividad de la conductora con la empresa termina en diciembre de este año, según confirmó la propia Galilea en septiembre pasado. La tapatía explicó entonces que los acuerdos de exclusividad suelen tener una duración menor que en años anteriores, por lo que su relación laboral debía revisarse al cierre de 2026.

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La frase surge en medio de una charla sobre Jesse &amp; Joy

El comentario ocurrió mientras el equipo conversaba sobre la separación del dúo musical Jesse & Joy. En ese contexto, Montijo comparó la ruptura de los hermanos Huerta con su propia trayectoria en el matutino, donde lleva cerca de 18 años.

Galilea Montijo
Galilea Montijo

Andrea Escalona reaccionó de inmediato con un “¡Ay, cállate, Gali!”, mientras Raúl Araiza advirtió que el comentario podría generar titulares y alimentar los rumores sobre una posible despedida del programa.

Lejos de retractarse, la conductora defendió su derecho a hablar abiertamente del tema. Señaló que cerrar etapas forma parte de la vida y que no hay motivo para evitar la conversación frente a cámaras.

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Galilea Montijo habla de una taquería en España y Nueva York como plan alterno

La presentadora llevó después la conversación al terreno del humor, al revelar sus planes si dejara las cámaras del matutino. “¿Qué tiene? Hay ciclos que se cierran, voy a poner mi taquería, los número uno en Nueva York y en España”, dijo.

Galilea Montijo
(Captura de pantalla YouTube)

También planteó la posibilidad de seguir vinculada a Hoy desde el extranjero, mediante conexiones a distancia. “Voy a hacer Hoy desde España... yo nomás hago enlaces”, agregó, aunque claramente toda esta conversación se dio en un tono de broma entre compañeros, y los comentarios de Galilea Montijo fueron sarcásticos.

No es la primera vez que Galilea Montijo menciona su salida de Hoy

Galilea Montijo ya había hablado del tema en abril pasado, cuando mencionó a sus compañeros la posibilidad de retirarse en algunos años para “poner un changarro”. En aquella ocasión habló de darse “cinco años o seis añitos más” antes de dejar la televisión.

Galilea Montijo
(Facebook Galilea Montijo)

En junio trascendió que su contrato con Televisa vence en diciembre de 2026, dato que la propia conductora confirmó meses después y que alimentó las versiones sobre un cambio en su carrera profesional.

Montijo se incorporó a Hoy en 2008, lo que sumaría cerca de 18 años de participación en el matutino si su salida se concreta en enero de 2027. La conductora también encabeza La Casa de los Famosos México, programa que ha reforzado su presencia en la televisora en los últimos años.

Por ahora, no hay confirmación oficial de que Montijo dejará el programa en enero de 2027. Sus declaraciones de este jueves dejaron abierta la posibilidad de que se trate de una broma, en un intercambio que osciló entre el humor y la incertidumbre sobre sus planes profesionales.

Qué es un contrato de exclusividad en Televisa

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de la cadena Televisa se ve frente a su sede central en Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha
FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de la cadena Televisa se ve frente a su sede central en Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Un contrato de exclusividad es un acuerdo laboral que obliga al talento (conductor, actor, presentador) a trabajar únicamente para esa televisora durante el periodo pactado. A cambio de un sueldo fijo, la persona no puede aparecer en proyectos de otras empresas de medios, incluida la competencia, sin autorización de Televisa.

Este tipo de contratos suele incluir:

  • Un periodo determinado, que puede ir de uno a varios años.
  • Condiciones económicas pactadas por adelantado.
  • Restricciones para participar en producciones externas, publicidad o entrevistas con otros medios.

Según explicó la propia Galilea Montijo, los contratos actuales de exclusividad en Televisa se firman por periodos más cortos que antes, generalmente de uno o dos años, a diferencia de los acuerdos de larga duración que eran comunes en el pasado.

Qué pasa cuando vence

Manos en traje firman un papel con pluma sobre una carpeta de cuero marrón con un emblema circular, sobre una mesa de madera con documentos.
Un ejecutivo firma un documento sobre una carpeta de cuero con el emblema de Televisa en una sala de juntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un contrato de exclusividad llega a su fecha límite, existen tres escenarios posibles:

  1. Renovación: ambas partes negocian nuevas condiciones y el contrato se extiende por otro periodo.
  2. No renovación: el talento queda libre para negociar con otras televisoras o plataformas, o puede optar por un retiro temporal.
  3. Negociación abierta: mientras no haya acuerdo, el conductor o actor puede seguir en pantalla bajo condiciones distintas, o su participación queda en pausa hasta definir los términos.

Durante el vencimiento no hay una obligación automática de salida ni de permanencia; depende de lo que acuerden la empresa y el talento.

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