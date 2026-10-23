Expertos piden combatir el huachicol en las aduanas y refinerías de Pemex

Expertos en el sector le solicitaron a Pemex que combata el robo de combustibles en las aduanas y refinerías de Pemex. Crédito: X/ AP

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De acuerdo con Rocío Robles, directora de Lobbying México, el contrabando de combustibles, sobre todo de diésel, se debe vigilar y combatir en las aduanas y refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde el punto de vista de Robles, el contrabando se origina en las aduanas del país, no en las empresas, que ya cumplen una regulación cada vez más exigente.

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Contrabando de combustibles se debe combatir en las aduanas

Durante su participación en la Semana del Combustible 2026, Rocío Robles explicó cuáles son las tareas que las autoridades deben llevar a cabo para frenar lo que se conoce coloquialmente como “huachicol fiscal”.

“El contrabando surge en las aduanas, no en las empresas que están cumpliendo con una regulación cada vez mayor.

“Es en las aduanas donde se tiene que poner más el foco, en el punto de importación, en la revisión de los productos y sobre todo en la revisión de las bases de datos porque todas las autoridades tienen la información”, dijo.

Lobbying México recomienda mayor supervisión en las refinerías de Pemex

La experta en el sector de hidrocarburos también recomendó aplicar una mayor supervisión en las refinerías de Pemex.

Lo anterior, con el objetivo de que el producto que se refina sea realmente el que se vende y evitar pérdidas no operativas o desaparición de combustible.

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En ese sentido, recordó que cuando se desempeñó como funcionaria tuvo la encomienda de supervisar refinerías. Entre sus tareas se encontraba registrar las mermas que rebasan lo que marca la norma y se clasificaban como pérdidas no operativas.

Una refinería de la empresa Pemex genera emisiones de gases a la atmósfera desde sus chimeneas e instalaciones industriales. (El Economista)

Exhibe a las llamadas “pipas blancas”

Respecto a las mermas, contó Robles, estaban relacionadas con las llamadas “pipas blancas”, que eran unidades que el sindicato de Pemex vendía de manera directa a los gasolineros, como una supuesta forma de compensación por su trabajo.

“Era un robo autorizado, y al día de hoy subsisten esas prácticas”, expresó la especialista al participar en el foro “Mercado ilícito, trazabilidad y formalidad”.

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Solicita a las autoridades que dejen de crear montajes y ataquen el problema real

También consideró que el foco debe estar en casos reales, no en señalamientos infundados.

Puso como ejemplo lo ocurrido en la terminal de San José Iturbide, en Guanajuato, donde una planta de almacenamiento fue acusada de huachicol por autoridades locales y la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación resultó falsa: la empresa opera con todos sus permisos en regla.

Regulaciones al sector formal son cada vez más estrictas

Por su parte, el especialista en energía y director de Kernotek, Aldo Vargas, sostuvo que las reglamentaciones que se imponen al sector formal de combustibles son muy estrictas y se basan en normas internacionales.

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Además, explicó que por muchos años el sector mantuvo descuidados esos controles. Al grado, de que recientemente, se han identificado empresas que siguen checando tanques con regla.

“Un descuido en estos controles coloca al titular de los permisos en un foco rojo ante la autoridad, la cual utilizará sistemas automatizados para revisar la información y actuará sin considerar si fue un simple error de medición”, expuso Vargas.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa petrolera mexicana Pemex en una de sus gasolineras de Ciudad de México, el 28 de agosto de 2014. La empresa petrolera estatal mexicana Pemex quiere iniciar las importaciones de crudo ligero a finales de este año, con un volumen que podría alcanzar los 70 000 barriles al día (bpd) y con el objetivo de impulsar la producción de las refinerías, según ha declarado José Manuel Carrera, director ejecutivo de PMI Comercio Internacional, la filial de Pemex dedicada al comercio de petróleo. REUTERS/Edgard Garrido (MÉXICO - Etiquetas: NEGOCIOS LOGOTIPO ENERGÍA)/Foto de archivo

¿Qué es Lobbying México?

Ante el diagnóstico que hicieron durante la Semana del Combustible 2026, cabe destacar a qué se dedica Lobbying México. De acuerdo con su sitio web, son:

“Una firma boutique de estrategia y ejecución especializada en el sector de hidrocarburos en México. Combinamos conocimiento regulatorio profundo, relaciones institucionales y capacidad de ejecución para ayudar a nuestros clientes a operar, crecer y competir en uno de los entornos más complejos del país.

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“Trabajamos con empresas nacionales e internacionales que buscan navegar el marco regulatorio mexicano con precisión, anticipar cambios normativos y construir posiciones sostenibles en el mercado energético”.

Mientras que su enfoque es:

“No somos un despacho de abogados ni una agencia de relaciones públicas. Somos una firma de estrategia y ejecución. Nuestro valor está en la combinación de conocimiento técnico-regulatorio, inteligencia institucional y capacidad operativa para convertir objetivos de negocio en resultados concretos dentro del sector energético mexicano”.

Un funcionario del Gobierno de México expone las metas de producción, reducción de deuda e inversión de la empresa estatal Pemex durante un acto oficial.

Pemex presume reducción de deuda y mayor producción

En medio de los problemas de Pemex con el llamado huachicol fiscal, durante la conferencia mañanera de este jueves, el director general de la empresa pública del Estado, Juan Carlos Carpio Fragoso, dio a conocer varios datos relevantes.

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Carpio Fragoso informó que la petrolera redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años y aumentó 81 por ciento la refinación de petróleo respecto a 2018.

El funcionario presentó un balance sobre extracción, elaboración de combustibles, petroquímica y fertilizantes, además de un programa de inversión superior a 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030. Según su exposición, la estrategia busca mantener la producción y generar más valor dentro del país.

Dado que el problema persiste y está lejos de resolverse, Rocío Robles, directora de Lobbying México, solicitó a las autoridades que combatan el robo de combustibles en las aduanas y refinería de Pemex.

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