Cecilia Galliano evita hablar de la demanda de Sebastián Rulli y respalda los estudios de su hijo en el extranjero

Galliano decidió no pronunciarse sobre la denuncia que interpuso su expareja. (Zurisaddai González/Infobae)

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La actriz Cecilia Galliano reapareció ante las cámaras tras la demanda que Sebastián Rulli interpuso en juzgados familiares para modificar el convenio de pensión alimenticia de su hijo Santiago.

El acuerdo original data de 2011, tras el divorcio de la pareja, y fijó un esquema económico destinado a cubrir las necesidades del menor, quien hoy tiene 16 años.

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La controversia legal surge por los estudios de preparatoria que el adolescente cursa en la IMG Academy, un centro de formación en Florida, Estados Unidos.

Sebastián Rulli alega doble pago por la colegiatura en el extranjero

Sebastián Rulli sostiene que no busca evadir su responsabilidad económica ni retirar los recursos para la manutención de su hijo.

El actor argumenta que realiza un doble pago cada mes, cumple con la cuota fijada en México y solventa de manera directa los gastos escolares, de vivienda y alimentación de Santiago fuera del país.

La estancia del menor en territorio estadounidense modificó la dinámica establecida hace más de una década. Rulli pretende que el juzgado civil evalúe las aportaciones según las condiciones de vida del estudiante.

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El principio de proporcionalidad del Código Civil de la Ciudad de México establece que las obligaciones de alimentos deben calcularse con base en la posibilidad del deudor y la necesidad real del acreedor.

Cualquier cambio formal requiere que un juez familiar determine si los pagos en el extranjero justifican una adecuación en las aportaciones que recibe la madre.

Mientras el juzgado no emita una sentencia firme, los depósitos mensuales acordados en el convenio inicial deben entregarse sin interrupción.

El actor argumenta que realiza un doble pago cada mes, cumple con la cuota fijada en México y los gastos escolares de Santiago fuera del país. (@sebastianrulli)

Cecilia Galliano evade la demanda y habla del presente escolar de Santiago

Galliano reapareció en una entrevista para el matutino “Hoy”, la conductora decidió no pronunciarse sobre la denuncia que interpuso su expareja.

La actriz dirigió sus declaraciones hacia el desarrollo personal de Santiago. Reveló que el joven terminó su relación de noviazgo y permanece concentrado en sus actividades formativas.

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Sobre el acompañamiento que brinda a su hijo a la distancia, Galliano expresó: “Yo siempre estoy ahí, lo que tú me pidas, hijo”.

La conductora explicó que mantiene comunicación diaria con el menor para darle orientación adecuada a su edad, al margen de los trámites que desahogan los abogados en los tribunales.

Galliano abordó también la situación médica de su hija Valentina, a quien tuvo con Silvio Fornaro. La joven requirió una cirugía urgente en la garganta debido a un quiste que obstruía sus vías respiratorias.

La actriz detalló que la intervención médica concluyó sin complicaciones y que su hija convalece de forma favorable en su casa.

La actriz dirigió sus declaraciones hacia el desarrollo personal de Santiago. (IG: @ceciliagalliano)

La escuela de alto rendimiento que reactivó la discrepancia económica

Santiago vive en Bradenton, Florida, dentro de las instalaciones de la academia de alto rendimiento.

El plantel opera bajo la modalidad de internado privado y cuenta con programas enfocados en jóvenes deportistas. El hijo de los actores entrena ahí la disciplina de basquetbol.

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Los costos de hospedaje, colegiatura, alimentación y entrenamiento atlético en dólares detonaron la inconformidad financiera de Rulli.

El actor sostiene que el convenio firmado al separarse no contemplaba cubrir en dos países distintos los mismos rubros de manutención para una sola persona.

Versiones del medio artístico señalaron que el convenio inicial fijaba hasta un 30% de los ingresos del actor para la pensión, aunque no existen documentos judiciales públicos que acrediten esa cifra.

Rulli argumentó que las circunstancias económicas actuales difieren de las que existían cuando firmaron los acuerdos de separación hace 15 años.

El actor sostiene que el convenio firmado al separarse no contemplaba cubrir en dos países distintos los mismos rubros de manutención. (Instagram)

El litigio previo por una camioneta Hummer

Esta disputa representa el segundo conflicto legal que enfrenta la pareja desde la disolución de su matrimonio en 2011.

En 2012, Rulli demandó a Galliano por la vía civil y penal tras la venta de una camioneta Hummer negra valuada en 800,000 pesos.

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El actor desconoció la firma asentada en la factura del vehículo y acusó a la conductora de falsificación de documento privado y fraude.

La presunta disputa por la pensión de su hijo revive los litigios en tribunales que enfrentaron a Sebastián Rulli y Cecilia Galliano tras su divorcio en 2011. (Especial )

Galliano argumentó que la unidad fue un regalo conyugal y que vendió el automotor para solventar compromisos derivados de la compra de su nueva casa.

El expediente judicial requirió dictámenes en documentoscopía y grafoscopía durante más de dos años ante la entonces Procuraduría capitalina.

En 2014, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que la firma correspondía al actor y exoneró a Galliano de cualquier responsabilidad.

El nuevo proceso sobre los alimentos de Santiago permanece abierto en juzgados familiares a la espera de las resoluciones judiciales correspondientes.